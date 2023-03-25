抗议填海 香港国安法后首场合法示威游行

3月26日中午起，约50名香港民众开始了反对将军澳地区填海工程、水泥厂、垃圾处理厂项目的示威游行。这也是香港国安法颁布以来、新冠疫情结束后首次合法示威。警方对此严阵以待，并对组织者提出了严格的限制条件。
（德国之声中文网）香港警方在游行前向组织者发送了"不反对通知书"，而提出的严格限制条件则包括：游行人数上限为100人、参加人士必须佩戴独立卡号挂颈卡牌以作识别、必须保证不会违反《国家安全法》、不宣扬煽动性言论。组织者还必须安排至少10名佩戴臂章的纠察员分隔示威者与一般市民。
路透社还在"不反对通知书"中注意到警方提示：不法分子可能会混入集会，扰乱公共秩序甚至进行非法暴力活动。
此外，警方还"建议"参加游行的人士若无医生证明则不要佩戴口罩，以免触犯《禁止蒙面法》。
"香港01"网站则披露，组织者原先希望游行规模为300人，并于3月7日就向警方提交了申请，还与警方召开了不少于7次的会议。最终双方商定人数上限为100人。
集会从中午11点左右开始，示威者在计划开展填海工程、兴修垃圾处理厂的将军澳地区沿着事先与警方约定的路线开始游行。他们高喊反对工程的口号，而警方则出动了大量人员跟随。据香港《明报》报道，在游行开始前一个多小时，已经有大批警员出现在附近的港铁车站出入口以及游行路线附近，现场还有不少警犬。而在游行队伍经过的至善街，还有至少3辆警方"战术巴士"停泊戒备。据报道，"战术巴士"设有3个可发射催泪弹的小窗口，车顶亦加装了多个360度全景摄像头。
路透社援引组织者消息称，3月26日的这场小规模游行的参加人数大约为50人。这也是香港防疫"限聚令"取消后、香港国安法生效以来的首场获批准的示威游行。就在本月早些时候，女权组织在最后一刻取消了示威行动，原因则是警方"提示"一些"暴力团体"可能混入集会。
参与将军澳游行的邱女士对路透社表示，很高兴有机会能在"艰难时期"进行抗议。大约50岁的她并不认为挂颈卡牌限制了示威者的表达权利，而是促进管理的一种方式，"我认为这是可以接受的。"
49岁的奥肯登(James Ockenden)带着3个孩子参加游行。他认为这类"事先安排、事先编号"的游行会破坏香港的示威文化，导致人们不敢参加，"我们需要更加自由奔放的抗议文化。"
组织者之一的陈展浚也对"香港01"表示，此次示威的组织方尚有人力物力来满足警方的条件，但今后"若有居民就民生议题自发游行，或无相关条件，就可能变相剥削其游行权利"。
目前尚不清楚香港当局是否允许恢复传统的纪念"六四"集会以及7月1日大型示威。在2020年前，这两场集会行动每年都会吸引数以千计的人参加，被认为是香港抗议文化的标志。但是2020年起，香港当局一直以防疫限聚令为由禁止集会。分析人士则认为这也与2020年6月颁布的香港《国安法》有关。
（路透社、明报、香港01）
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