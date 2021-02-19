抗议军政府 缅甸少女中弹身亡

（德国之声中文网）参加反军政府示威的一名缅甸少女不治身亡。医生说，Mya Thwate Thwate Khaing上个礼拜在内比都参加反军事政变的抗议活动期间头部中弹。

在过去的一周里，这位年轻女子已经成为抗议运动的一个象征。网络上流传着一段她遭袭的视频，引起了众多缅甸民众的愤怒情绪。一张约15米高的照片海报上印上了她遭袭的时刻，像纪念碑一样挂在仰光的一座桥梁之上。据她哥哥说，这是反缅甸军事独裁集会中的第一个死亡者。

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自2月1日军方政变以来，缅甸各地针对军政府的大规模抗议活动不断。示威者表达民主诉求，要求释放被罢免昂山素季。她被军队逮捕并被软禁。自政变以来已有数百人被捕，数人在示威中受伤。然而，抗议运动仍然在继续。

文木 /达扬 (美联社，法新社，路透社)

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