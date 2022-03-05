 抗议入侵乌克兰！ 俄罗斯多城爆发示威 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

抗议入侵乌克兰！ 俄罗斯多城爆发示威

在俄罗斯，40多个城市在周日举行了反对入侵乌克兰的示威，数千人被逮捕。欧洲多个城市周末再次出现反战示威。联合国人权办公室指出，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已造成364名平民死亡。

Nicht genehmigter Protest in Kasan gegen Militäroperation in der Ukraine

一名参与示威的民众被俄罗斯警察带走

（德国之声中文网）49个俄罗斯城市在本周日（3月6日）爆发了反对俄罗斯入侵乌克兰的示威活动，路透社援引俄罗斯人权组织指出，俄罗斯警方逮捕了逾3500人。俄罗斯人权组织OWD-Info在社交媒体上表示，在叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）和新西伯利亚，有超过200人被警方带走。

俄罗斯反对派活动人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）团队在YouTube上发布的视频可以看到，有示威民众高喊“反对战争”的口号。

路透社无法独立核实社交媒体上的视频和照片，也没能联系到俄罗斯内务部进行置评。该部门表示，在莫斯科和圣彼得堡，分别有1700人和750人被逮捕。

Deutschland | Hamburg | Fridays for Future Proteste gegen Ukraine-Krieg

在德国汉堡参加示威活动的民众

继上周末之后，欧洲多地再次举行示威，抗议俄罗斯入侵乌克兰。德国多地的民众本周六（3月5日）走上街头举行集会。据警方称，仅仅在汉堡市就有超过3万人参加游行。有民众举着书有“阻止普京阻止战争“ 的标语。在慕尼黑，2000多民众组成一条从乌克兰领事馆到俄罗斯领事馆的人链，要求结束战争。一些示威者要求将俄罗斯总统普京送上海牙国际法庭。

更多阅读：德国将不分国籍接受来自乌克兰难民

观看视频 02:16

对侵略说不！大规模反战示威席卷全球

拉过维亚首都里加也爆发了数万人参加的抗议游行。该国总统列维茨(Egils Levits)也参加了示威。在意大利的罗马，也有成千上万人参加了反对俄入侵乌克兰的示威，人们高举一条彩色的和平旗帜。

联合国人权办公室：实际伤亡人数可能更高

联合国人权办公室说，他们已经确认，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，已造成364名平民死亡，759个平民受伤。该机构补充称，实际伤亡人数可能要高得多。尤其是最近几天，激战给信息的流动带来阻碍，许多伤亡案例仍待证实。

更多阅读：乌克兰人道主义通道再次失败  英敦促中印发声

以色列总理贝内特（Naftali Bennett）周日表示，即便成功的机率不高，以色列也将出于道义责任尝试斡旋。他周六与普京举行了大约3个小时的会面。贝内特之后飞往柏林与德国总理肖尔茨会晤。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）表示，双方谈了一个多小时，两位领导人同意保持密切联系，并致力于“尽快”结束乌克兰战争。

与普京会面后，贝内特并没有透露和普京会谈的细节，但表示但以色列将在“必要时”继续其外交努力：“即使机会不大，只要有微小的机会，只要我们可以并且有能力接触各方，我认为这是我们的道义责任，我们要尽一切努力。“

到目前为止以色列在乌克兰问题上一直采取谨慎的态度，寻求与俄罗斯保持微妙的安全合作。俄罗斯在以色列的北部邻国叙利亚有大量军事部署。
  

(路透社，美联社，德新社等)

 

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A man walks past an apartment building hit by shelling in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 2, 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

俄罗斯宣布暂时停火 设立“人道主义走廊” 05.03.2022

俄罗斯表示，俄军将在乌克兰两个城市暂时停火让平民疏散。与此同时，乌克兰军方称俄罗斯正试图包围基辅。乌克兰总统泽连斯基周六抨击北约不在乌克兰设禁飞区的决定。

epa09802543 Refugees from Ukraine rest at Berlin central station Hauptbahnhof in Berlin, Germany, 04 March 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. Refugees fleeing Ukraine are brought by trains, among other destinations, to the German capital. EPA-EFE/FILIP SINGER

德国将不分国籍接受来自乌克兰难民 06.03.2022

德国内政部长菲泽尔(Nancy Faeser)说，国籍不会在收容逃离乌克兰难民的决定中起到作用。目前已经超过一百万人从乌克兰逃往欧洲邻国。

Tuebingen 03.03.2022 Kundgebung/ Friedensdemo von Fridays for Future Tuebingen auf dem Tuebinger Marktplatz gegen einen Krieg gegen Ukraine: Zwei Schilder, Frieden fuer die Ukraine *** Tuebingen 03 03 2022 Rally peace demonstration of Fridays for Future Tuebingen on the Tuebingen marketplace against a war against Ukraine Two signs, peace for Ukraine ULMER

乌克兰战争：出路何在？ 05.03.2022

俄罗斯上周对乌克兰发动战争以来，乌军依旧在以惊人的力量顽强抵抗着侵略。谁能终止这场战争？出路又在何方？

广告

媒体看中国

普京在全面入侵乌克兰之前访问的最后一个国家是中国（摄于2022年2月4日）

墙外文摘：俄罗斯戏耍中国？中俄联盟原本脆弱

有评论认为，中国驻乌克兰大使馆就俄罗斯入侵乌克兰事件连续发表三次自相矛盾的声明，其背后体现的，实则是中国对俄罗斯入侵乌克兰事件的巨大误判，是中俄联盟的脆弱本性。  