抗议入侵乌克兰！ 俄罗斯多城爆发示威

（德国之声中文网）49个俄罗斯城市在本周日（3月6日）爆发了反对俄罗斯入侵乌克兰的示威活动，路透社援引俄罗斯人权组织指出，俄罗斯警方逮捕了逾3500人。俄罗斯人权组织OWD-Info在社交媒体上表示，在叶卡捷琳堡（Yekaterinburg）和新西伯利亚，有超过200人被警方带走。

俄罗斯反对派活动人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）团队在YouTube上发布的视频可以看到，有示威民众高喊“反对战争”的口号。

路透社无法独立核实社交媒体上的视频和照片，也没能联系到俄罗斯内务部进行置评。该部门表示，在莫斯科和圣彼得堡，分别有1700人和750人被逮捕。

在德国汉堡参加示威活动的民众

继上周末之后，欧洲多地再次举行示威，抗议俄罗斯入侵乌克兰。德国多地的民众本周六（3月5日）走上街头举行集会。据警方称，仅仅在汉堡市就有超过3万人参加游行。有民众举着书有“阻止普京阻止战争“ 的标语。在慕尼黑，2000多民众组成一条从乌克兰领事馆到俄罗斯领事馆的人链，要求结束战争。一些示威者要求将俄罗斯总统普京送上海牙国际法庭。

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拉过维亚首都里加也爆发了数万人参加的抗议游行。该国总统列维茨(Egils Levits)也参加了示威。在意大利的罗马，也有成千上万人参加了反对俄入侵乌克兰的示威，人们高举一条彩色的和平旗帜。

联合国人权办公室：实际伤亡人数可能更高

联合国人权办公室说，他们已经确认，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，已造成364名平民死亡，759个平民受伤。该机构补充称，实际伤亡人数可能要高得多。尤其是最近几天，激战给信息的流动带来阻碍，许多伤亡案例仍待证实。

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以色列总理贝内特（Naftali Bennett）周日表示，即便成功的机率不高，以色列也将出于道义责任尝试斡旋。他周六与普京举行了大约3个小时的会面。贝内特之后飞往柏林与德国总理肖尔茨会晤。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）表示，双方谈了一个多小时，两位领导人同意保持密切联系，并致力于“尽快”结束乌克兰战争。

与普京会面后，贝内特并没有透露和普京会谈的细节，但表示但以色列将在“必要时”继续其外交努力：“即使机会不大，只要有微小的机会，只要我们可以并且有能力接触各方，我认为这是我们的道义责任，我们要尽一切努力。“

到目前为止以色列在乌克兰问题上一直采取谨慎的态度，寻求与俄罗斯保持微妙的安全合作。俄罗斯在以色列的北部邻国叙利亚有大量军事部署。



(路透社，美联社，德新社等)

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