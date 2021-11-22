抗议“停摆” 阿姆斯特丹万人非法示威

（德国之声中文网）约 1万人参加了在荷兰最大城市阿姆斯特丹的未被批准的示威抗议活动，反对政府抗疫措施。在国家博物馆前，警方试图驱散集会，遭示威者顽强抵抗，一度导致混乱。警方称，数名警员受伤，30名示威者被捕，这些人被控扰乱公共秩序、无视执法人员、伤害他人、非法持有武器。

多示威者试图暴力突破博物馆广场附近的防暴警察封锁，导致4名警官受伤。视频显示，警察使用了警棍，对绝离开广场的示威者出动了骑警和警犬。

当局称，冲突于当地时间上周日下午在国家博物馆前的中央广场爆发，有近万 人参加被禁止的集会。一群白衣人高呼"这里不是专制"等口号。绿党籍市长下令防暴警察对此地实施强力清场。

荷兰国家通讯社 ANP报道说，由此，多数示威者穿行市中心抵达西公园区，其中很多人参加了得到当局批准的右翼民粹主义政党--民主论坛举行的集会，此后，又有数百人返回博物馆广场，参加组织者所称的集体"喝咖啡"活动，最后，平静离去。

圣诞节前一周启动新停摆措施

因新冠染疫者数量不断增加及高传染性的奥密克戎变异毒株迅速传播，圣诞节前一周，荷兰政府宣布实施新的停摆措施，规定所有非必需品商店以及酒吧、电影院、博物馆和剧院关闭至 1 月 14 日，所有学校面授课程不得早于 1 月 10 日重新启动。

根据新停摆措施，除参加葬礼等例外，户外聚会人数限为两人。不过，公民旅行自由不受限制。

（德新社，法新社）

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