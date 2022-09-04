 抗议价格高涨 德国莱比锡数千人示威 | 德国新闻 | DW | 06.09.2022

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德国新闻

抗议价格高涨 德国莱比锡数千人示威

德国联邦政府为缓解能源价格飙升后果出台的巨额经济纾困计划才公布，周一（9月5日）数千人在莱比锡走上街头，表达对现行政策的不满。其中有右翼也有左翼力量的支持者。

集会打出的标语：“富人应为危机买单”，“价格降下来，工资涨上去”。

集会打出的标语：“富人应为危机买单”，“价格降下来，工资涨上去”。

（德国之声中文网）周一，数千人在德国东部城市莱比锡集会，抗议政府的能源和社会福利政策。在野的左翼党（Die Linke）号召了此次示威活动，口号是"燥热秋天"（ Heißer Herbst），议显示人们眼下的愤怒情绪。大约2000人参加了主场集会。

与此同时，另一些左翼和右翼团体还在莱比锡组织了多场示威，其中包括极右翼的"自由萨克森"和德国选项党（AfD）。参加右翼集会的有约1000人。

据中德意志电台（MDR）报道，左右翼团体阵营之间发生了小的摩擦冲突，有的游行道路被反对方封锁。警方则试图将对峙的示威人群分隔开。

示威的诱因是大幅上涨的能源和食品价格。为减轻民众的经济负担，德国联邦政府上周末刚刚公布了金额650亿欧元的新一轮纾困方案。但在示威者看来，这一方案只是杯水车薪。

左翼党的佩尔曼（Sören Pellmann,中）称示威活动为新的星期一游行，受到多方批评。

左翼党的佩尔曼（Sören Pellmann,中）称示威活动为"新的星期一游行"，受到多方批评。

集会申请者、左翼党的东部事务专员佩尔曼（Sören Pellmann）曾称示威活动为"新的星期一游行"，受到多方批评。因为"星期一游行"源于前东德民众1989年和平革命时在莱比锡的自发示威，而近年来这一称谓一再被极右翼力量借用，动员包括反对政府难民政策、防疫政策的抗议活动。

因此左翼党方面尽量与右翼"划清界限"，强调无意与选项党（AfD）等为伍，诉求是给低收入群体提供更多扶助，避免能源涨价加剧贫困。而选项党的宣传中还出现了"本国优先"的口号。

在另一座东部城市--萨克森-安哈尔特州首府马格德堡（Magdeburg），周一也有约2000人走上街头。组织游行的是选项党，旨在抗议生活成本上涨给民众造成的压力。该党多名代表在集会上发言，指出政府的纾困措施远远不足以解决民众面对的问题。他们还批评政府的外交和环保政策，并要求停止对俄罗斯的制裁。

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（德新社、明镜在线、时代在线）

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