抗议价格高涨 德国莱比锡数千人示威

（德国之声中文网）周一，数千人在德国东部城市莱比锡集会，抗议政府的能源和社会福利政策。在野的左翼党（Die Linke）号召了此次示威活动，口号是"燥热秋天"（ Heißer Herbst），议显示人们眼下的愤怒情绪。大约2000人参加了主场集会。

与此同时，另一些左翼和右翼团体还在莱比锡组织了多场示威，其中包括极右翼的"自由萨克森"和德国选项党（AfD）。参加右翼集会的有约1000人。

据中德意志电台（MDR）报道，左右翼团体阵营之间发生了小的摩擦冲突，有的游行道路被反对方封锁。警方则试图将对峙的示威人群分隔开。

示威的诱因是大幅上涨的能源和食品价格。为减轻民众的经济负担，德国联邦政府上周末刚刚公布了金额650亿欧元的新一轮纾困方案。但在示威者看来，这一方案只是杯水车薪。

集会申请者、左翼党的东部事务专员佩尔曼（Sören Pellmann）曾称示威活动为"新的星期一游行"，受到多方批评。因为"星期一游行"源于前东德民众1989年和平革命时在莱比锡的自发示威，而近年来这一称谓一再被极右翼力量借用，动员包括反对政府难民政策、防疫政策的抗议活动。

因此左翼党方面尽量与右翼"划清界限"，强调无意与选项党（AfD）等为伍，诉求是给低收入群体提供更多扶助，避免能源涨价加剧贫困。而选项党的宣传中还出现了"本国优先"的口号。

在另一座东部城市--萨克森-安哈尔特州首府马格德堡（Magdeburg），周一也有约2000人走上街头。组织游行的是选项党，旨在抗议生活成本上涨给民众造成的压力。该党多名代表在集会上发言，指出政府的纾困措施远远不足以解决民众面对的问题。他们还批评政府的外交和环保政策，并要求停止对俄罗斯的制裁。

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（德新社、明镜在线、时代在线）

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