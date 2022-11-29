 抗议严苛防疫 上海路人如何看待? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.11.2022

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时政风云

抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

中国各地爆发了数十年来最大规模的示威，民众抗议严苛的防疫措施。不过，当局强力维稳后，上海街头民众面对记者镜头，明显出言谨慎.

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BEIJING, CHINA - DECEMBER 03: A man slides under a barrier fence of his compound which is locked down to prevent the spread of COVID-19 after retrieving his groceries on December 3, 2022 in Beijing, China. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

中国可能周三放宽防疫 老人接种率是短板 05.12.2022

知情人士12月5日对路透社披露，中国政府最早可能12月7日宣布新的防疫规定，进一步放宽管制，还有可能不再按照甲类传染病防控新冠病毒。与此同时，中国政府正在加快为老年人接种疫苗，为放宽防疫做好准备。

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十一月底，中国多个城市爆发了大规模示威集会，要求政府取消严苛的"防疫措施"。一周后，中国政府宣布放宽疫情限制，但一些参与过示威集会的人士却遭到了警方的打压。

Protests against coronavirus disease (COVID-19) outbreak measures in Urumqi city, XinjiangÊUygur, China in this screen grabÊobtainedÊfrom aÊvideoÊreleased November 25, 2022.ÊVideoÊobtainedÊbyÊReuters/viaÊREUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

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