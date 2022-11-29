抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

中国防疫：从“新冠可怕”到“新冠不可怕”

多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。