抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

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中国各地爆发了数十年来最大规模的示威，民众抗议严苛的防疫措施。不过，当局强力维稳后，上海街头民众面对记者镜头，明显出言谨慎.
多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。
知情人士12月5日对路透社披露，中国政府最早可能12月7日宣布新的防疫规定，进一步放宽管制，还有可能不再按照甲类传染病防控新冠病毒。与此同时，中国政府正在加快为老年人接种疫苗，为放宽防疫做好准备。
十一月底，中国多个城市爆发了大规模示威集会，要求政府取消严苛的"防疫措施"。一周后，中国政府宣布放宽疫情限制，但一些参与过示威集会的人士却遭到了警方的打压。
12月4日，包括乌鲁木齐在内的又一批中国城市宣布放松防疫管制。不过，鉴于中国老年人接种率偏低，中国不太可能在明年3月前大幅度重新开放。
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