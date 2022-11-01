抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

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伊朗年輕女子在被警察拘留期間意外死亡的事件已經過去兩個月了，該國反對伊斯蘭主義政權的抗議運動開始逐漸式微。這一場轟轟烈烈的運動是否給伊朗帶來了改變？聽聽德黑蘭當地居民和性別研究學者怎麼説。
伊朗「頭巾革命」日趨動盪。英媒近日報導，伊朗軍方為鎮壓抗爭，「差別化攻擊」女性示威者，故意朝她們的臉、胸部及下體開槍。日前，《時代雜誌》剛剛將「年度英雄」頒給了伊朗女性，不斷上街抗命的她們正面臨更多風險。
习近平上周访问沙特阿拉伯期间发表的中国-海合会联合声明引起伊朗政府和民间不满，伊朗外交部因此召见了中国驻伊朗大使。中国外交部对此则称，海合会国家和伊朗都是中国的朋友，并证实了国务院副总理胡春华本周展开对伊朗的访问。
这是今年九月伊朗爆发抗议浪潮以来，外界首次获悉示威者被处死的案例。活动人士担心，今后会有更多示威者面临同样命运。与此同时，伊朗最高领袖哈梅内伊的妹妹及伊朗前总统均呼吁当局停止镇压。
伊朗当局对高通货膨胀引起的民众不满做出了反应，然而采取的措施却是提高公务员工资和指示媒体多报道正面消息。政治学者表示，糟糕的经济状况可能会引发新一轮的抗议浪潮。
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