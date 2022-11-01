 抗議運動是否給伊朗帶來了改變？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2022

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时政风云

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

伊朗年輕女子在被警察拘留期間意外死亡的事件已經過去兩個月了，該國反對伊斯蘭主義政權的抗議運動開始逐漸式微。這一場轟轟烈烈的運動是否給伊朗帶來了改變？聽聽德黑蘭當地居民和性別研究學者怎麼説。

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