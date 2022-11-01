时政风云

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

伊朗年輕女子在被警察拘留期間意外死亡的事件已經過去兩個月了，該國反對伊斯蘭主義政權的抗議運動開始逐漸式微。這一場轟轟烈烈的運動是否給伊朗帶來了改變？聽聽德黑蘭當地居民和性別研究學者怎麼説。