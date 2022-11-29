抗議奏效？廣州示威衝突後放寬防疫管控

（德國之聲中文網）中國多地連日爆發反封控抗議之後，南方城市廣州多個地區週三（11月30日）下午宣布放鬆防疫管制措施。根據中共廣東省委機關報《南方日報》，有11區陸續發布通告稱要「優化完善疫情防控措施」。

據該報報導，廣州從化區宣布解除部分區域臨時管控措施並全區恢復線下教學。此外，《第一財經》報導，從化區也宣布全區網吧、娛樂場所、電影院等密閉半密閉場所即刻恢復營業，餐飲經營單位恢復堂食，恢復各鎮街墟日。

前一天，廣州包括從化區在內的11個地區才剛剛宣布暫停堂食，政策在短短一天之內翻轉變化。

荔灣區則宣布，即日起解除全區全部臨時管控區；天河區宣布，不得隨意擴大高風險區範圍、密切接觸者甄別範圍、核酸檢測範圍；即時解除多個街道的臨時管控區的管控措施。

至於29日傳出爆發警民衝突的海珠區，則宣布科學精準劃定風險區，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離；全區全域（除高風險區外）按低風險區管理。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 放松复收紧 “20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 封城改“静默” 今年上海、成都等大都市封城的惨痛经历令人记忆犹新。10月中，中国国家卫健委表示未来要尽量避免为防疫实施“全域”封控。地方政府取而代之的说法包括 “静态管理”、“闭环管理”、“全域静默”、“非必要不外出”等。而一旦出现感染，社区、楼宇仍会被封控，居民无法正常生活工作，紧急情况下甚至曾酿成人道悲剧。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 四通桥抗议与回响 "不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 隔离恐慌致员工逃离、生产停摆 在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 经济复苏前景渺茫 不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 地方财政不堪重负 今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 20条措施指向何方？ 11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。



根據法新社核實的現場目擊者和社交媒體上的影片，海珠區29日深夜至30日凌晨爆發了示威者與警察之間的衝突。

社交媒體上發布的影片顯示，身著防疫服裝的安保人員肩並肩排成隊伍，在透明防暴盾牌的掩護下，沿著南方城市海珠區的一條街道前進，周圍的玻璃被砸碎。影片中可以聽到人們的尖叫和喊叫聲，地面上散落著橙色和藍色的路障。影片顯示人們向警察投擲物品，後來近10人雙手被綁住帶走。

一名陳姓當地居民30日告訴法新社，他看到大約100名警察聚集在海珠區後窖村，並在29日晚上逮捕了至少3名男子。

根據社交媒體的帖子，廣州部分大學生表示，他們在30日當天，一夜之間被迫離開宿舍，因為在校園示威之後，全國越來越多的大學命令學生回家。

廣州擁有超過1500萬居民，擁有180多萬人口的海珠區是當地疫情的重災區。自10月下旬以來，海珠區的大片地區一直處於封鎖狀態。11月，曾有示威者突破該市的路障，以抗議封控限制。

過去幾天，中國的反封控示威活動已演變成對領導層的公開抗議。作為回應，中國當局在主要城市大量增加了警力，29日在首都北京和上海的街道上，據報出現了數百輛巡邏車和警察。

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

（法新社、《南方日報》、《第一財經》）

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