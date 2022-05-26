 抗議中國海警騷擾台灣研究船 菲律賓召見北京外交官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2022

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时政风云

抗議中國海警騷擾台灣研究船 菲律賓召見北京外交官

菲律賓31日發表聲明稱，其外交部4月曾召見中國大使館官員，抗議中國海警船騷擾已獲得授權、在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究任務的台灣勵進研究船。面對棘手的菲中南海主權爭議，即將上任的菲國新政府將如何處理？

Philippinen | Konflikt mit der chinesischen Küstenwache

菲律賓海岸警衛隊3月27日曾經通報，中國海警船在南中國海爭議海域逼近菲律賓海警船。

（德國之聲中文網）菲律賓政府周二（5月31日）透露，為了抗议中国海警船在菲律宾领海内涉嫌骚扰一艘台灣海洋研究船，當局已經召见一名北京高级外交官。

菲律賓外交部表示，4月13日該部門召见一名中国驻马尼拉大使馆的高级官员，以抗议中國海警在菲律賓海域騷擾正进行海洋科学研究的台灣「勵進研究船」（RV Legend）。該船為台灣籍，船上載有菲律賓科學家。
「外交部對侵犯菲律賓主權和我們海上管轄範圍內的主權權利行為，採取適當的外交行動。」菲律賓當局表示。

菲律賓外交部並未說明為何在事件發生一个多月後，才对事件发表评论。中国大使馆則尚未就此事发表评论。

法新社報導，有關事件是由美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織（Asia Maritime Transparency Initiative，AMTI）在5月26日發表的報告中指出，中國海警挑戰南海菲律賓專屬經濟區（EEZ）內的海洋科研活動。

報告稱，中國海警船CCG 5203在3月23日駛離南沙群島的美濟礁時，以2至3海浬距離，尾隨跟蹤台灣勵進研究船，當時該船隻正在菲律賓領域進行研究。

4月6日，中國海警船CCG 5203船再次尾隨勵進研究船，且伴航著菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）巡邏艦卡彭斯號（BRP Capones）。

中國海警船持續跟蹤，直到菲律賓海岸防衛隊巡邏艦返回聖費南多（San Fernando）港口，以及勵進研究船在3天後駛回台灣，才停止跟蹤行動。

美聯社亦引述参与該海洋科学研究的人员稱，上个月，一艘中国海岸警卫队的船對勵進研究船研究船进行跟踪，该船载有五名菲律宾科学家和一名美国科学家，還有幾名台灣人。

該研究船的調研是菲律宾機構與台湾中央大学的合作项目，目的是帮助绘制海上断层和其他可能引发地震、海啸和其他危险的地质特征。

製造碰撞危險

亞洲海事透明倡議組織还报告说，中国船隻在另一領海骚扰了在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的菲律賓海岸防衛隊船隻「BRP Cape Engaño」。

該智庫表示，（这些事件）表明北京决心控制九段线内的海上活动，并對海上碰撞造成極高风险。

另外，菲律賓外交部也表示，它仍在調查「外国海岸警卫队船隻在禮樂灘（Reed Bank）事件」。2019年，一艘菲律宾渔船在这里沉没，引发了菲國社會愤怒。該部补充表示，这些事件「明显侵犯了菲律宾的海洋管辖权」。

「我们向菲律宾人民保证，外交部在维护菲律宾利益、保护和维护国家安全和领土完整方面将保持坚定。」菲律賓外交部稱。

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Philippinen Manila | Ferdinand 'Bongbong Marcos Jr.

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小馬科斯當時說，中國駐菲律賓使館的外交官是他的「朋友」，「我們已經在商談這件事」。

南海仲裁案的菲律賓法律團隊領導人、最高法院前法官卡皮歐（Antonio Carpio）當時稱，小馬科斯的立場是種「背叛」。

（法新社、美聯社、CNN Philippines）

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