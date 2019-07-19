抗衡北京？ 堪培拉将建太平洋支援部队

（德国之声中文网）堪培拉正拟定计划，削弱中国在地区的影响。澳大利亚曾长期悄然享有在太平洋地区的影响力。近年来，其西方盟友则因该地区寻求靠拢北京而忧心忡忡。中国不断增加对人烟稀少而资源丰富的太平洋地区国家的援助。

根据一份法案，澳大利亚向该地区拨出大笔资助资金，以应对中国不断增加的存在。该国国防部长雷诺兹表示，堪培拉也将扩大其朝向太平洋地区的亲善行动，其中包括建立更密切军事纽带。

雷诺兹在一份电邮声明中表示，这支"太平洋支援部队"（The Pacific Support Force）"将使用机动训练团队，增进地区在安全行动、人道援助、救灾及维和等领域的能力。"她指出，"通过演习、训练和课程，它将深化长期关系。"

一名了解细节的人士透露，该部队年内就可能投入行动。

这一声明是巴布亚新几内亚总理马拉佩（James Marape）的为期六天澳大利亚之行期间发表的。

澳大利亚和巴新本周一宣布，为增进近年来有所松弛的双边关系，两国领导人未来将每年两次会晤。

巴新自然资源丰富，有意寻求增进在地区的影响。不过，马拉佩的前任奥奈尔（Peter O'Neill）执政期间，该国明显转向中国，以期获得资金。

根据一份旨在扭转影响力减弱的协议，澳大利亚将提供30亿澳元低息贷款，并承诺与美国、日本和新西兰一起，至2030年，向巴新70%的人口提供电力。

凝炼/李鱼（路透社）