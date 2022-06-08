 抗衡中國 美國將「大幅深化」太平洋島國關係 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2022

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时政风云

抗衡中國 美國將「大幅深化」太平洋島國關係

在中美競逐態勢下，美國副總統哈里斯宣佈將在基里巴斯和湯加各增設使館，更首度任命一名美國對太平洋島國論壇的特使。美方動作頻頻，目的被認為是為了對抗中國在該區域逐漸增長的影響力。

Kamala Harris in Washington

（德國之聲中文網）太平洋島國論壇會議週二（7月12日）登場，美國副總統卡馬拉·哈里斯（Kamala Harris）在會中宣佈，將「大幅深化」美國在該區域的存在，並計划提供6億美元的資金，此外也將在湯加和基里巴斯增設使館，並任命首位美國駐太平洋島國特使。

美中競逐讓今年的太平洋島國論壇受到高度關注，該論壇聚集了在戰略上至關重要的太平洋地區的領導人。這也是自今年早些時候，所羅門群島與中國簽署有爭議的安全條約以來，該地區領導人的首次聚會。

哈里斯在視頻講話中表示，這對美國而言是外交上的轉變。據悉，當哈里斯發言時，至少有一名來自當地中國大使館的官員在場，並一度引起小小騷動。

哈里斯在講話中感謝太平洋島國論壇輪值主席、斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Voreqe Bainimarama）邀請她在峰會上發言，並表示美國已經準備好在太平洋地區 「開啓新的篇章」。

哈里斯強調，美國跟太平洋島國的淵源已久且關係密切，近期也持續深化雙方的關係，並說，她和美國總統拜登承認，太平洋地區以前可能沒有得到足夠的重視，同時承諾：「我們將改變這種狀況，美國希望『大大深化我們在太平洋地區的存在』」。

美國除了承諾向論壇漁業單位提供6000萬美元的經濟援助外，還將恢復派遣和平工作團志工到太平洋國家。她說，美國希望在海上安全、救災和「不會導致不可逾越的債務」的基礎設施項目上，進行合作。

湯加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）對於美國將在當地開設使館表示歡迎，他向法新社說：「我們真的很高興，美國將在湯加開設大使館，這是一個重要的里程碑。我們非常高興，美國終於在湯加有所存在。」

意義何在？

美國的這一宣佈是在太平洋地區緊張局勢加劇的背景下所做出，部分西方國家擔憂中國正試圖擴大其在該地區的影響力。

今年4月，中國和所羅門群島簽署了一項安全協議，引發了對中國可能在那裡建立軍事基地的擔憂，儘管所羅門群島和中國都否認了這些質疑。

Chinesischer Außenminister Wang Yi in Fidschi

中國外長王毅訪問太平洋島國時，與庫克群島總理太平洋島國論壇秘書長亨利·普納（Henry Puna）會晤。

隨後，中國試圖達成涵蓋警務、安全、漁業、數據和自由貿易區的全區域協議，但在北京未能與10個太平洋國家達成共識後，該協議目前被擱置。

基里巴斯退出峰會

除了中美兩國持續在太平洋島國地區競逐勢力，另一值得關注的是基里巴斯在峰會開會前退宣佈退出論壇。儘管吉里巴斯總統聲稱退出原因是對秘書長職務安排的不滿，但外界把事件與中國做出連結。

基里巴斯的反對派領導人還明確表示，退出論壇的決定是受到了北京的影響。中國則對此予以否認，中國外交部指出，「我們從不干涉太平洋島國的內部事務，希望島國加強團結合作，共同發展。」

基里巴斯是離美國最近的太平洋島國，與夏威夷只有約2000公里的距離。

太平洋島國論壇成立於1971年，是南太平洋國家政府間加強區域合作、協調對外政策的區域合作組織，其成員包括澳大利亞、新西蘭、斐濟、湯加等18個成員。論壇領導人會議每年舉行一次。

（法新社、《SBS新聞》、路透社）

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