抗衡中國 日本將投資印太地區750億美元

（德國之聲中文網）日本首相岸田文雄於週一（3月20日）展開為期兩天的訪印行程，除了希望加強日印安全與經濟合作，會中他還針對印太地區提出新計劃，並稱將於2030年前投資印太地區750億美元，支援該區基礎建設等。

外界普遍認為岸田在新德里宣布的計劃，是東京為了抗衡中國在印太與日俱增的影響力，試圖與南亞及東南亞國家鞏固關係。

岸田文雄於20日的日印首腦會議上說：「印日特殊的戰略和全球夥伴關係，是基於我們共同的民主價值觀和對國際平台上法治的尊重。加強這種夥伴關係對我們彼此來說很重要，這也有利於促進印太地區的和平、繁榮與穩定。」

他指出，「自由開放的印太地區」（FOIP）新計劃的重點有四項，分別為：維護和平；與印太國家合作應對糧食危機、氣候變遷、世界衛生等全球問題；透過多種平台實現全球連通性；確保公共海域及空域的安全。

為了實現上述目標，岸田承諾將在2030年前，透過私人投資、日圓貸款、政府援助及捐贈，向印太地區提供750億美元的幫助。

岸田也表示正計劃擴大自由開放的印太框架，提供該區更多合夥的選擇，協助區域實現進一步的經濟增長。他表示將擴充日本政府開發援助（ODA）規模，並追加提供1億美元給以東南亞國協（ASEAN）為對象的日本東協整合基金（JAIF）。

會談期間，日印也就國防裝備、科技、貿易、衛生及半導體供應鏈等進行交流。另外，兩國還商定將繼續推進印度高鐵採用日本新幹線的方式建設，雙方也達成共識，日方將提供逾3000億日圓的貸款。

據台灣中央社20日報導，「自由開放的印太」構想源於已故日本首相安倍晉三。2007年，安倍在印度國會以「兩大洋的融合」為題發表演講，提出這項倡議。

岸田於20日演說時也言及當年安倍的演說內容，稱印度是「自由開放的印太」起始地；對於維持與強化「基於法治的自由開放的國際秩序」，日印有重責大任。

另外，日本外務省20日表示，莫迪作為二十國集團（G20）輪值主席，應今年七大工業國集團（G7）主席岸田的邀請，將出席5月的G7廣島峰會。共同社20日指出，此舉是為了面對中國在印太地區日益增長的影響力，及俄烏戰事帶來的國際挑戰。

日印會晤前，中國曾就日方欲推動的自由開放的印太計劃，做出回應。中國外交部發言人汪文彬17日表示：「亞太地區不是地緣博弈的競技場。有關國家之間開展合作……不應針對第三方或損害第三方利益。某些國家把所謂『印太自由開放』的調門唱得老高，實際做的卻是在打造走向陣營對抗的小圈子。」

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