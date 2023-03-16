 抗衡中國 日本將投資印太地區750億美元 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2023

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抗衡中國 日本將投資印太地區750億美元

日本首相岸田文雄週一（20日）訪問印度，於新德里會晤印度總理莫迪（Narendra Modi），並宣布自由開放的印太新計劃，內容為何？

圖為印度總理莫迪此次在新德里簽署協議時與日本首相岸田文雄握手。

圖為印度總理莫迪此次在新德里簽署協議時與日本首相岸田文雄握手。

（德國之聲中文網）日本首相岸田文雄於週一（3月20日）展開為期兩天的訪印行程，除了希望加強日印安全與經濟合作，會中他還針對印太地區提出新計劃，並稱將於2030年前投資印太地區750億美元，支援該區基礎建設等。

外界普遍認為岸田在新德里宣布的計劃，是東京為了抗衡中國在印太與日俱增的影響力，試圖與南亞及東南亞國家鞏固關係。

岸田文雄於20日的日印首腦會議上說：「印日特殊的戰略和全球夥伴關係，是基於我們共同的民主價值觀和對國際平台上法治的尊重。加強這種夥伴關係對我們彼此來說很重要，這也有利於促進印太地區的和平、繁榮與穩定。」

他指出，「自由開放的印太地區」（FOIP）新計劃的重點有四項，分別為：維護和平；與印太國家合作應對糧食危機、氣候變遷、世界衛生等全球問題；透過多種平台實現全球連通性；確保公共海域及空域的安全。

為了實現上述目標，岸田承諾將在2030年前，透過私人投資、日圓貸款、政府援助及捐贈，向印太地區提供750億美元的幫助。

岸田也表示正計劃擴大自由開放的印太框架，提供該區更多合夥的選擇，協助區域實現進一步的經濟增長。他表示將擴充日本政府開發援助（ODA）規模，並追加提供1億美元給以東南亞國協（ASEAN）為對象的日本東協整合基金（JAIF）。

會談期間，日印也就國防裝備、科技、貿易、衛生及半導體供應鏈等進行交流。另外，兩國還商定將繼續推進印度高鐵採用日本新幹線的方式建設，雙方也達成共識，日方將提供逾3000億日圓的貸款。

據台灣中央社20日報導，「自由開放的印太」構想源於已故日本首相安倍晉三。2007年，安倍在印度國會以「兩大洋的融合」為題發表演講，提出這項倡議。

岸田於20日演說時也言及當年安倍的演說內容，稱印度是「自由開放的印太」起始地；對於維持與強化「基於法治的自由開放的國際秩序」，日印有重責大任。

另外，日本外務省20日表示，莫迪作為二十國集團（G20）輪值主席，應今年七大工業國集團（G7）主席岸田的邀請，將出席5月的G7廣島峰會。共同社20日指出，此舉是為了面對中國在印太地區日益增長的影響力，及俄烏戰事帶來的國際挑戰。

外界認為東京為了抗衡中國在印太與日俱增的影響力，積極與印太地區國家合作。（資料照）

外界認為東京為了抗衡中國在印太與日俱增的影響力，積極與印太地區國家合作。（資料照）

日印會晤前，中國曾就日方欲推動的自由開放的印太計劃，做出回應。中國外交部發言人汪文彬17日表示：「亞太地區不是地緣博弈的競技場。有關國家之間開展合作……不應針對第三方或損害第三方利益。某些國家把所謂『印太自由開放』的調門唱得老高，實際做的卻是在打造走向陣營對抗的小圈子。」

（綜合報導）

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