 抗衡中國科技崛起 美國會通過芯片法案 | 经济纵横 | DW | 29.07.2022

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经济纵横

抗衡中國科技崛起 美國會通過芯片法案

繼參議院之後，美國眾議院週四（7月28日）通過補貼國內半導體的芯片法案，力圖抗衡中國。目前，該法案已送往白宮，等待總統拜登簽字生效。

USA Präsident Biden Chips Act

美國眾議院7月28日通過了一項法案，其中包括520億美元的國內半導體製造補貼和激勵措施。

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尽管中国对俄罗斯的总体出口量出现明显下滑，但是《华尔街日报》的独家报道指出，一些中国企业仍然在向俄罗斯出售芯片等其它可以用于军事用途的电子元件。美国官员担心这会给西方国家在经济上孤立俄罗斯的努力带来更多困难。

拜登政府正全面審查對中國出口一些半導體芯片的政策，以確保先進的技術和知識產權不會落入北京。與此同時，商務部長雷蒙多15日表示，拜登將支持一項經過刪減的中國競爭法案，以提高美國半導體的競爭力對抗中國，國會最快會在下週採取行動。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）週三（5月11日）稱，北京反對美國通過芯片法案，是因為擔心美國取得競爭優勢，對此「毫不意外」。這項預計挹注520億美元支持美國半導體芯片製造的法案，將如何加劇美中科技戰？

（德國之聲中文網）美國眾議院週四（7月28日）通過了一項聚焦半導體生產和鼓勵科學研究的「芯片和科學法案」（CHIPS and Science Act），將為美國半導體製造業提供520億美元補貼，藉此提高競爭力。目前該法案已送往白宮，等待美國總統拜登（Joe Biden）簽字立法，預計最快在下週生效。

根據路透社報導，眾議院以243張贊成票對187張反對票宣佈通過。報導稱，儘管眾議院共和黨領導階層反對該法案，最後仍有24名共和黨議員加入民主黨陣營。前一天，該法案才在美東時間週三（7月27日）以64票對33票在參議院通過。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在表決前說：「這項立法將被視為美國家庭和美國經濟的重大勝利。『芯片和科學法案』推行之後，將提振我國的半導體芯片生產，活化美國製造業，並創造將近10萬個高薪工作。」

參議院民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示：「這項立法將創造高薪工作，緩解供應鏈，有助於降低成本，並將保護美國的國家安全利益。」

法案內容

根據彭博社報導，「芯片和科學法案」能成功闖關國會是經過參議院和眾議院漫長談判而來。這項法案被視為是重振美國工業基礎和加強國家安全利益的方式，以應對未來若海外供應鏈中斷，可減緩美國受到的衝擊，因為當前絕大多數先進的半導體都是在美國海外生產。

DW Sendung Enlaces - Chips Halbeiter

芯片法案全名為「芯片和科學法案」，包含520億美元半導體補貼，針對投資半導體製造的業者，美國政府也將給予25％投資稅收抵免，稅收抵免價值約240億美元。另外，預計5年將投入超過1000億美元的技術和科學投資，用於建造區域創新中心和擴大國家科學基金會的工作。

這項法案旨在對抗中國的科技崛起，藉由國家補助來提振美國國內的芯片產業，防止該國在科技與國防領域落後。同時，提升美國半導體產業的競爭力，並緩解芯片短缺現象。受到新冠疫情影響，包含美國在內的全球不少產業面臨晶片短缺、關鍵元件供貨不足的問題，俄烏戰爭爆發對供應鏈來說更是雪上加霜。

法案通過後，白宮隨即發表聲明，美國總統拜登稱「這項眾議院通過的芯片法案，將使汽車更便宜，電器更便宜，電腦更便宜」。這也意味著能「降低日常商品的成本，且能在全國範圍內創造高薪的就業機會，並加強美國未來在相關產業的領導地位。」

美國半導體製造商美光公司表示，許多國家已經對其芯片製造進行補貼，或是正計劃這麼做。例如，德國在5月宣佈打算斥資100億歐元資助32個半導體項目；日本已經批准了68億美元的資金投入國內半導體投資。

芯片法案的重要支持者、美光公司的首席執行官梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）告訴《金融時報》，他的公司即將做出決定，預計在2025至2026年間擴建工廠，但他必須知道是否會有補貼可使用。

他說：「這是一個緊急事項，我們正處在十字路口。」

（綜合報導）

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