抗衡中國科技崛起 美國會通過芯片法案

（德國之聲中文網）美國眾議院週四（7月28日）通過了一項聚焦半導體生產和鼓勵科學研究的「芯片和科學法案」（CHIPS and Science Act），將為美國半導體製造業提供520億美元補貼，藉此提高競爭力。目前該法案已送往白宮，等待美國總統拜登（Joe Biden）簽字立法，預計最快在下週生效。

根據路透社報導，眾議院以243張贊成票對187張反對票宣佈通過。報導稱，儘管眾議院共和黨領導階層反對該法案，最後仍有24名共和黨議員加入民主黨陣營。前一天，該法案才在美東時間週三（7月27日）以64票對33票在參議院通過。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在表決前說：「這項立法將被視為美國家庭和美國經濟的重大勝利。『芯片和科學法案』推行之後，將提振我國的半導體芯片生產，活化美國製造業，並創造將近10萬個高薪工作。」

參議院民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示：「這項立法將創造高薪工作，緩解供應鏈，有助於降低成本，並將保護美國的國家安全利益。」

法案內容

根據彭博社報導，「芯片和科學法案」能成功闖關國會是經過參議院和眾議院漫長談判而來。這項法案被視為是重振美國工業基礎和加強國家安全利益的方式，以應對未來若海外供應鏈中斷，可減緩美國受到的衝擊，因為當前絕大多數先進的半導體都是在美國海外生產。

芯片法案全名為「芯片和科學法案」，包含520億美元半導體補貼，針對投資半導體製造的業者，美國政府也將給予25％投資稅收抵免，稅收抵免價值約240億美元。另外，預計5年將投入超過1000億美元的技術和科學投資，用於建造區域創新中心和擴大國家科學基金會的工作。

這項法案旨在對抗中國的科技崛起，藉由國家補助來提振美國國內的芯片產業，防止該國在科技與國防領域落後。同時，提升美國半導體產業的競爭力，並緩解芯片短缺現象。受到新冠疫情影響，包含美國在內的全球不少產業面臨晶片短缺、關鍵元件供貨不足的問題，俄烏戰爭爆發對供應鏈來說更是雪上加霜。

法案通過後，白宮隨即發表聲明，美國總統拜登稱「這項眾議院通過的芯片法案，將使汽車更便宜，電器更便宜，電腦更便宜」。這也意味著能「降低日常商品的成本，且能在全國範圍內創造高薪的就業機會，並加強美國未來在相關產業的領導地位。」

美國半導體製造商美光公司表示，許多國家已經對其芯片製造進行補貼，或是正計劃這麼做。例如，德國在5月宣佈打算斥資100億歐元資助32個半導體項目；日本已經批准了68億美元的資金投入國內半導體投資。

芯片法案的重要支持者、美光公司的首席執行官梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）告訴《金融時報》，他的公司即將做出決定，預計在2025至2026年間擴建工廠，但他必須知道是否會有補貼可使用。

他說：「這是一個緊急事項，我們正處在十字路口。」

（綜合報導）

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