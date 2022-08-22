抗衡中国 日本承诺300亿美元援助非洲

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄周六（8月27日）通过视讯参与在突尼斯举行的第8届东京非洲发展国际会议（TICAD），承诺以三年为期，向非洲提供300亿美元的援助，此举显然时为了对抗中国在非洲不断上升的影响力。

在复杂的地缘政治环境下，日本承诺提供资金，援助因全球供应链和通货膨胀而首当其冲受到影响的非洲。这一承诺是在北京通过大规模投资提升在非洲影响力之际所作出。观察人士对于部分非洲国家向中国借贷的长期可持续性表示担忧。

岸田文雄作出哪些承诺？

岸田文雄近期确诊感染新冠，此次是通过视讯参与会议。他在发言时承诺，日本将在未来三年内以公共和私人资金向非洲投资300亿美元。

岸田文雄表示，这笔资金包括日本为促进债务整合改革而设立的一个新特别配额，价值达10亿美元。

他指出，日本准备与非洲开发银行一起提供高达50亿美元的资金。在这些资金中，3亿美元将共同资助非洲开发银行以促进粮食生产。在乌克兰战争爆发后，全球谷物和小麦的供应远低于需求。另外1亿美元则将被用于此次会议的东道国突尼斯，帮助减轻新冠大流行造成的影响。

岸田文雄还谈到，在俄罗斯入侵乌克兰后，需要保护基于规则的国际秩序。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



突尼斯的回应

在会议召开前，除了突尼斯官方媒体外，其他非洲新闻机构不被允许接触与会代表。

在新冠疫情以及俄罗斯入侵乌克兰的双重跨国危机下，突尼斯是受影响最甚的国家之一。该国总统赛义德（Kais Saied）赞扬日本提供发展援助的历史。"世界不能再像以前那样继续下去。非洲拥有各种财富和资产，不能眼看着自己的人民生活在贫困之中。"

赛义德2019年通过宪法公投正式取得广泛权力后，成为突尼斯总统。批评者认为赛义德此举无异于软性政变。

此次会议引发突尼斯和摩洛哥的摩擦，后者对于突尼斯邀请 "波利萨里奥阵线"（Polisario Front）领导人与会感到不满。"波利萨里奥阵线"致力于争取西撒哈拉独立，摩洛哥则将该地区视为领土的一部分。

（法新社、路透社）

乌克兰粮食出口“难上加难”

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