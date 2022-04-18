 抗衡中俄？英国印度签署印太地区防务协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2022

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抗衡中俄？英国印度签署印太地区防务协议

英国和印度签署了一项新的防务合作协议，两国的下一步是希望在今年年底前完成一项自由贸易协定。印英双方表示，来自专制国家的威胁正在上升。

Indien Neu Delhi | Boris Johnson und Narendra Modi

预计约翰逊和莫迪会在两国2024年的大选前完成贸易协定

（德国之声中文网）英国首相约翰逊（Boris Johnson）周五在新德里与印度总理莫迪（Narendra Modi）会面，共同签署了一项协议，双方将建立更紧密的安全关系，使采购武器的流程更为便利。约翰逊的访问正值西方寻求说服印度与俄罗斯保持距离之时。

「共同利益」

约翰逊在新德里发表讲话，描述了与印度之间「扩大的」新国防和安全伙伴关系。尽管尚未公布确切细节，约翰逊说，它将涉及「以应对跨越陆地、海洋、航空、太空和网络威胁」的采购。其中包含英国将向印度发放「开放概括出口许可证」，此举将减少官僚主义并缩短国防采购的交付时间。

印英双方皆表示，来自专制国家的威胁正在上升。 「因此，我们必须深化我们的合作，包括我们在保持印太地区开放和自由方面的共同利益」，约翰逊指出。他称这种新的伙伴关系是「几十年的承诺」，并说英国将帮助印度建造自己的战机。

莫迪说，约翰逊在印度脱离英国独立75周年之际访问该国是具有「历史性的」。他补充：「我们讨论关于区域和国际发展，并强调在印太地区建立一个自由、开放、包容和基于规则的秩序。」

约翰逊和莫迪表示，他们还希望能在今年年底前签署一项自由贸易协定。

除此之外，莫迪透露双方也讨论了乌克兰的局势，强调了外交和对话对于解决问题的重要性。

印度，与美国、日本和澳大利亚同是四国集团的一部分，此集团被视为是用来制衡中国的联盟。

USA | Virtuelles Treffen Joe Biden - Narendra Modi

美国希望印度能与俄罗斯保持距离，图为本月11日拜登和莫迪线上会晤

试图使印度远离俄罗斯？

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更多阅读：制裁俄罗斯？印度：不，不，我们要更多采购俄产品

不过，印度外交部长施林格拉（Harsh Vardhan Shringla）在会后告诉记者，约翰逊没有就印度对战争的立场向莫迪施加任何「压力」。他说：「约翰逊首相分享了他的观点，莫迪总理分享了我们的观点，那就是俄乌战争应该立即结束，没有任何形式的压力。」

 (法新社、美联社、路透社）

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