抗衡中俄：欧盟在拉美发起经贸攻势

（德国之声中文网） 乌布利希（Ulbrich）是德国机械设备制造业联合会（VDMA）在圣保罗的总经理。他日复一日感受到中国在巴西日益增长的影响力。德国和欧洲企业感觉越来越难以同中企竞争。他指出，"中国的银行，仅在圣保罗就有数家，主要就是为中国企业项目提供资金。"

北京已计划11月底在厄瓜多尔的瓜亚基尔为其拉美战略加冕--举行第15届中国-拉美企业家峰会。2000年至2020年，中国在拉美的投资整整增加了25倍，取代了欧盟、往往还有美国，成为该地区众多国家的第一大或至少是第二大贸易伙伴。峰会上，将签署中-厄双边自贸协定。

中国在拉美的长期战略

金特斯多费尔（Claudia Gintersdorfer）也能告诉我们很多关于中国如何在短短20年内活跃在整个拉美的故事。她在乌拉圭和巴西分别生活了4年，并负责欧洲对外行动署（EEAS）美洲部3年。这位欧盟外交官说："中国驻该地区的大使们西班牙语说得如此之好，总让我惊讶。他们同时也理解当地国家的心态，中国培养了新一代专家。某种程度上，中国已取代了我们的位置。原因也在于，国家元首习近平本人花时间和每个加勒比海岛国作电话交谈"。

北京尤其着力使拉美国家喜欢上新丝绸之路项目。此举相当成功：33个拉美国家中，有21个参与这一洲际贸易和基础设施网络。北京正越来越接近其控制世界上最重要贸易路线这一目标。现在欧盟终于想到，必须出手应对这一发展了。

欧盟与拉美国家10月将在布宜诺斯艾利斯举行外长会议

美中之外的第三种选择

布鲁塞尔计划明年在外交和经济上发起拉美攻势，投资34亿欧元，鸣枪起跑是10月27日的欧盟和拉美及加勒比国家共同体（CELAC）布宜诺斯艾利斯外长会议。欧盟还寄厚望于2023年下半年的西班牙欧盟理事会轮值主席期。

金特斯多费尔指出，欧盟和拉美都认为，双方关系密切理所当然，而这有时会导致不再真正作出更多努力，加深这一关系。她强调，对拉美地区而言，"我们是一个值得认真对待的伙伴，是非常好的第三种选择，有了我们，该地区就不必在美、中之间选边站队。"

欧盟愿意帮助拉美在新冠大流行过后从社会和包容性角度实现复兴，关键词便是"绿色新政"（Green Deal）：推进气候保护项目、推动数字化，其中包括扩建葡萄牙和巴西福塔莱萨之间的跨大西洋光纤通信电缆。

不仅中国，还有俄罗斯

重获信任是指针。疫情期间，这一信任感明显受到影响。拉丁美洲徒劳等待来自欧盟的疫苗，部分原因是，全球范围公平分配疫苗的COVAX倡议并未像布鲁塞尔想象的那么成功。而中国则不失时机，大力交付；俄罗斯亦然，提供其"卫星"疫苗。

也因此，欧盟和外交官克金特斯多费尔费尽心力才说服拉美人，在联合国大会关于俄罗斯入侵乌克兰的决议中，站在自己这一边。布鲁塞尔能将投票结果视为一次成功：大多数国家谴责俄罗斯，只有玻利维亚、萨尔瓦多、尼加拉瓜和古巴投弃权票；委内瑞拉暂无投票权。

阶段性目标--《南方共同市场协议》

遏阻俄、中在拉美的影响，同时，以 "质的飞跃 "改善同该地区的关系是欧盟-拉美攻势的目标。那么，还有什么比谈判了20多年后，促成与南方共同市场国家阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭的自由贸易协定问世，更能证明这一点呢？

如果巴西政府更迭、卢拉（Lula da Silva）重新上台，则并非不可能。金特斯多费尔表示："在拉丁美洲，我们有过一个使之成为可能的局面，但我们欧洲人却动摇了。因为，欧盟有不少人说，（总统）博尔索纳罗在烧毁雨林，不能和他签约。其实，不仅对贸易，而且在政治上，达成条约本会是一个重要信号。 "

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。