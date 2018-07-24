 抗衡一带一路 美宣布亿元投资印太 | 经济纵横 | DW | 31.07.2018

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经济纵横

抗衡一带一路 美宣布亿元投资印太

美国宣称这个投资案把政府角色最小化，还有日澳背书，重点放在协助印太经济迈向繁荣。已经被一带一路包覆的区域，是否会转换阵营?

Mike Pompeo (picture-alliance/AP Photo/M. J. Terrill)

国务卿蓬佩奥即将出访马来西亚、新加坡、印度尼西亚

(德国之声中文网) 美国国务卿蓬佩奥宣布，将投入1.13亿美元协助新兴亚洲国家发展经济。

「这项计划象征着美国将为印太地区带来经济成长，通往繁荣和平的新时代。」

蓬佩奥把这次投资案称为「印度－太平洋战略」，内容涵盖科技、能源、观光、基础建设。

日本、澳大利亚随后也宣布跟进。

三方签订共同声明，说到:「美国、日本、澳大利亚已经形成三方联盟，要为促进经济成长、创造投资机会建立一个稳定的投资项目，创造自由、开放、独特的印太地区。」

签名的美日澳主体分别为美国海外私人投资公司(OPIC)、日本国际协力银行(JBIC)、澳大利亚外交贸易部。

蓬佩奥的资深顾问虎克(Brian Hook)强调美方的做法与中国有着根本上的不同:「我们希望把政府的角色缩到最小，重点放在怎么样让企业尽可能发挥它们的效能。」

这对比到中国在一带一路建设上引发的批评。

专家认为，中国政府高度参与建设案，不但带有势力扩张的意味，也有诱导他国沦为债奴的嫌疑。

对此，中国宣称自己只是开办了一个任何国家都可以自由参与的建设计划。

蓬佩奥说他接下来这个礼拜将会拜访马来西亚、新加坡、印度尼西亚，计划为他们带来新的国安支援。

China Xi Jinping (picture-alliance/AP Photo/N. H. Guan)

中国以外的亚洲

专家评论道，考量到特朗普从贸易协议到朝鲜问题都很爱跟幕僚唱反调，美国会对这个区域这么感兴趣十分罕见。

到去年为止都还是国务院的东亚首席外交官的罗素(Daniel Russel)说:「宣布要投入1.13亿美金帮助整个地区振兴经济，听起来有点惊人。」

这次投资案的地域定为「印度－太平洋」，指涉从美国西岸延伸到印度东岸之间的国家。这比一般国际上常用的「亚洲－太平洋」一词范围更广，也更强调实施民主制度的国家。

相对而言，过去「亚太」一词过度强调中国的中心地位。

蓬佩奥说华府希望亚洲是「自由且开放的」，不会被单一国家主导。

这句话很明显在指涉中国。

中国不但透过一带一路扩张其经济上的影响力，也在充满争议的南中国海一带，以武力恫吓邻国。

美国官员说，美国无意与中国的一带一路政策对着干，只是，当中国在几十个亚太国家投入上兆元美金，在亚太与部份欧洲、非洲地区之间建立链接时，美国希望可以透过鼓励私人企业投资，提供一个较有延续性的选项。

罗法/夏立民 (路透社、德新社)

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