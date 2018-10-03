 抗衡一带一路 美国调整对外援助方式 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2018

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时政风云

抗衡一带一路 美国调整对外援助方式

美国国会参议院通过了一项法案，旨在改变美国政府对外发展援助项目提供贷款的方式。新设立的机构名为美国国际发展金融公司，其资金规模高达600亿美元。该机构将为发展中国家的基础设施项目提供援助贷款，分析人士认为这是为了对抗中国日益增强的影响力。

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

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欧盟专员莫盖里尼提出在交通、数字化、能源等方面，推进“欧亚互联”的战略。她否认这是回应中国的“一带一路”，但强调“欧洲方式”将格外重视规则、可持续性，并保障各方机会均等、当地社区受益。 (20.09.2018)

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼9月19日推出了“欧亚互联”的战略提议。欧洲智库“欧盟外交关系委员会”（ECFR）亚洲问题专家杜懋之向德国之声分析其意义。 (20.09.2018)

通过“一带一路”，中国在欧洲的影响力也不断扩大。德国的中国问题专家鲁德华认为，在这种背景下，欧洲必须要制定自己的投资战略。 (24.08.2018)

美国宣称这个投资案把政府角色最小化，还有日澳背书，重点放在协助印太经济迈向繁荣。已经被一带一路包覆的区域，是否会转换阵营? (31.07.2018)

中国大笔投资，构建新贸易通道。众多国家期许由中受惠。欧洲人则感觉受到不公平对待，某些国家有可能在经济上。 (21.04.2018)

中国在海外大举投资建设基础设施的行为，让很多人担心，亚洲、非洲等发展中国家日后会落入中国的债务陷阱。而美国弗吉尼亚州威廉玛丽学院的一支国际科研团队周二发布的研究报告显示，中国的发展援助有助于缩小受援国内部的区域不平等。 (11.09.2018)

北京有意接近欧洲，为此，将在未来数十年里建起新丝绸之路贸易网。对德国经济而言，它是一种危险还是机会？ (18.11.2017)

斯里兰卡政府周六与中国一家国有企业签署协议，将汉班托塔港70%的股权出售给中国，总价值约为15亿美元。据称，斯里兰卡当局签署这份搁置已久协议的目的是，偿还此前为兴建该港向中方的贷款。 (29.07.2017)

(德国之声中文网) 本周三(10月3日)，参议院以93票赞成、6票反对批准了"善用投资促进发展法案"(BUILD)。此前，该法案已经在众议院获得通过。一旦特朗普总统签字，该法案就能生效。

按照该法案，原先的海外私人投资公司(OPIC)以及其他政府名下的发展援助机构将会被整合，成立一个全新的美国国际发展金融公司(U.S. International Development Finance Corp.)。新机构将会获得600亿美元的资金，负责向发展中国家的能源、港口、供水等基础设施建设项目提供援助贷款。

一周前，众议院通过该法案后，其外交事务委员会亚太小组委员会主席约霍(Ted Yoho)明确表示，该法案是美国对中国"一带一路"倡议的直接回应。

提高效率抗衡中国

不少支持新法案的人士认为，原先的海外私人投资公司亟需现代化改革，从而提升美国对外援助发放贷款的效率，从而与中国的援外投资抗衡。按照新法案，美国国际发展金融公司将能够提供政治风险担保，从而推动民间资本投入新兴发展中国家。

许多美国智库以及美国官员都对中国的对外援助策略感到忧虑。他们认为，受援国依靠来自中国的高额贷款来为昂贵的基础设施建设项目提供资金，一旦无力偿还贷款，就不得不向中方交出港口、铁路等重要设施的控制权。不久前，斯里兰卡就陷入了这样的"债务陷阱"。

白宫方面已经表示，特朗普总统将会在新法案上签字。美国国务卿蓬佩奥也发表了声明，对参众两院分别批准该法案表示欢迎，认为这将为政府引导的对外投资项目提供更好的选项，并有效促进美国的外交政策。

美国副总统彭斯将在东部时间周四中午发表演讲。根据路透社事先获悉的演讲内容，彭斯将批评中国利用"债务外交"来扩大其全球影响力，"但这些贷款的条款并不透明，而且绝大多数还是对北京有利。"

 

Sri Lanka Hambantota Hafen (Getty Images/AFP/I. S. Kodikara)

斯里兰卡方面因难以偿还贷款而将中方援建的、具有战略意义的汉班托塔港租借给中国偿债

欧盟力推"欧亚互联"

就在两星期前，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）也公布了一份名为"欧亚互联"的提案，力争以"欧洲方式"来推动与亚洲国家之间的交通、数字化、能源领域互联，并促进人员交流。莫盖里尼强调，在推动"欧亚互联"的过程中，必须有共同的标准和原则。

她指出，该提案之所以主要面向亚洲，是因为亚洲对基础设施有最大的需求，同时也有最高的经济增长预期。尤其是在中亚地区，不仅仅存在对经济投资的需求，更有对投资质量标准的需求。"这些国家不但需要廉价、可支付得起的基础设施，也需要能经得起时间考验、符合欧洲质量标准的项目。" 莫盖里尼表示，所有亚洲伙伴对于欧洲的互联模式都有很大的兴趣。

不过，她也否认这是对中国"一带一路"倡议的回应。该提案将会是10月中旬亚欧峰会的一大核心议题。

文山/苗子/(路透社、美联社等)

 

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