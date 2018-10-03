抗衡一带一路 美国调整对外援助方式

(德国之声中文网) 本周三(10月3日)，参议院以93票赞成、6票反对批准了"善用投资促进发展法案"(BUILD)。此前，该法案已经在众议院获得通过。一旦特朗普总统签字，该法案就能生效。

按照该法案，原先的海外私人投资公司(OPIC)以及其他政府名下的发展援助机构将会被整合，成立一个全新的美国国际发展金融公司(U.S. International Development Finance Corp.)。新机构将会获得600亿美元的资金，负责向发展中国家的能源、港口、供水等基础设施建设项目提供援助贷款。

一周前，众议院通过该法案后，其外交事务委员会亚太小组委员会主席约霍(Ted Yoho)明确表示，该法案是美国对中国"一带一路"倡议的直接回应。

提高效率抗衡中国

不少支持新法案的人士认为，原先的海外私人投资公司亟需现代化改革，从而提升美国对外援助发放贷款的效率，从而与中国的援外投资抗衡。按照新法案，美国国际发展金融公司将能够提供政治风险担保，从而推动民间资本投入新兴发展中国家。

许多美国智库以及美国官员都对中国的对外援助策略感到忧虑。他们认为，受援国依靠来自中国的高额贷款来为昂贵的基础设施建设项目提供资金，一旦无力偿还贷款，就不得不向中方交出港口、铁路等重要设施的控制权。不久前，斯里兰卡就陷入了这样的"债务陷阱"。

白宫方面已经表示，特朗普总统将会在新法案上签字。美国国务卿蓬佩奥也发表了声明，对参众两院分别批准该法案表示欢迎，认为这将为政府引导的对外投资项目提供更好的选项，并有效促进美国的外交政策。

美国副总统彭斯将在东部时间周四中午发表演讲。根据路透社事先获悉的演讲内容，彭斯将批评中国利用"债务外交"来扩大其全球影响力，"但这些贷款的条款并不透明，而且绝大多数还是对北京有利。"

欧盟力推"欧亚互联"

就在两星期前，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）也公布了一份名为"欧亚互联"的提案，力争以"欧洲方式"来推动与亚洲国家之间的交通、数字化、能源领域互联，并促进人员交流。莫盖里尼强调，在推动"欧亚互联"的过程中，必须有共同的标准和原则。

她指出，该提案之所以主要面向亚洲，是因为亚洲对基础设施有最大的需求，同时也有最高的经济增长预期。尤其是在中亚地区，不仅仅存在对经济投资的需求，更有对投资质量标准的需求。"这些国家不但需要廉价、可支付得起的基础设施，也需要能经得起时间考验、符合欧洲质量标准的项目。" 莫盖里尼表示，所有亚洲伙伴对于欧洲的互联模式都有很大的兴趣。

不过，她也否认这是对中国"一带一路"倡议的回应。该提案将会是10月中旬亚欧峰会的一大核心议题。

文山/苗子/(路透社、美联社等)