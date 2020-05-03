 抗疫用品反成污染问题 | 科技环境 | DW | 03.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

抗疫用品反成污染问题

在阻止新冠病毒进一步扩大时所使用的一次性口罩、手套、消毒用品的瓶子，如今它们遍布大街小巷、自然环境和海洋之中。

Deutschland Corona-Pandemie | Mundschutz auf der Straße (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

(德国之声中文网) 在超过一个月的封城命令后，位于雅典西南方向的城市卡拉马塔(Kalamata)，一个以种植橄榄而闻名的城市，大街上空无一人的情况愈发严重。卡拉马塔的居民只被允许到户外稍作运动或是购买生活必需品。

在这里，居民也尽力保护自己，避免受病毒感染。塑胶手套、湿巾、消毒用品的瓶子在公园、人行道、公路等随处可见。

当然污染问题并不单单出现在卡拉马塔。大量因新冠流行病所产生的废物也出现在纽约、伦敦等大城市。这类废品甚至出现在人迹罕至的索罟群岛(Soko-Inseln): 自然保护团体－亚洲海洋(OceansAsia)的成员加里·斯托克斯(Gary Stokes)来到这个相距香港不远的小岛，在三个沙滩上找到上百个被冲刷到岸上的口罩。

"我们从未见过在一个如此偏远的地方出现那么多的口罩"，斯托克斯说。他推断，这些口罩是从中国沿海或香港被冲过来的。"当我们找到它们时，距离使用时间约有6至8周，而这刚好是人们开始佩戴口罩的时间。"

Global Ideas | Oceans Asia | Soko Islands  (OceansAsia/Naomi Brennan)

来自亚洲海洋(OceansAsia)的加里·斯托克斯展示其在索罟群岛所觅得的口罩。

对动物环境的影响

不单是医护人员，社会大众也要使用手套、口罩以及其他个人保护装备。若这些用品没有得到正确处理，则会被环境保护者视为这对自然环境和动物构成危机。

"当手套、口罩被丢弃到街上后，经雨水的冲刷就会进入到大海之中"，来自希腊海洋生物学家和群岛海洋保护研究所研究主任阿纳斯塔西娅·米利乌（Anastasia Miliou）说。即使没有新冠疫情，该国的废弃物管理也是个问题。

回到香港，街上随处可见的垃圾不多，但是口罩同样可以通过不同的方法进入大海。"人们边走，边掏口袋，并不小心把口罩弄到地上"，他解释。尽管它被置于垃圾堆填区，也会因重量过轻而被风吹走。

Global Ideas | Oceans Asia | Soko Islands  (OceansAsia)

如斯托克斯等环境保护人士忧虑，被弃置的口罩和手套会加重海洋塑胶污染的问题

一旦口罩进入大海之中，就会对海洋生物构成威胁。"在香港水域有中华白海豚和绿海龟",斯托克斯说。近期的一个研究显示，海龟会把塑胶视为食物，因为废弃物长期在水中浸泡，外表上长满藻类和细菌。

如何才可以有系统地回收口罩?

那些属于防护装备的配件虽然没有进入自然环保或海洋之中，但也是不容易处理，一个设在布鲁塞尔的非政府组织－欧洲零废弃(Zero Waste Europe)的负责人琼·马克·西蒙(Joan Marc Simon)称。他指出在欧洲的回收系统中，生产商和零售商为收集和使用"塑料包装"付费。但因为手套并不属于"包装"类废弃物，所以不能被放到家庭用品的回收筒，西蒙解释。

DW Global Ideas | Griechenland Kalamata | Müll in der Stadt (DW/N. Apostolou)

在新冠危机中，可持续发展出现倒退

乳胶手套的原材料就是来自大自然，但因为加入了化学添加剂就使其对环境有害。"这是显而易见的，可持续发展在疫情中出现倒退"，普利茅斯大学海洋研究所教授兼所长理查德·汤普森(Richard Thompson)说。为了正确处理废弃塑胶这一问题，人们必须注意产品的最初生产阶段至其的最后处理方法。例如，可否重复使用现在常用到的物品，汽水瓶或者口罩等等。

欧盟环境问题发言人维维安·卢内拉(Vivian Loonela）则持相反意见。她认为，现在对2020年所制造的塑胶废物进行整体评估是言之尚早。

疫情之下有什么可持续发展的方案?

世卫对德国之声表示，除了戴橡胶手套，经常洗手是有效防止新冠病毒最有效方法。而美国疾病管制与预防中心则认为，可洗口罩或许是必需的保护装备。

Deutschland Stadt Dresden verteilt kostenlose Masken (Reuters/M. Rietschel)

可洗口罩或许是必需的保护装备

此外，由于在医疗设施中所使用的个人防护装备在很大程度上不能回收或重复使用，于是在其他地方就出现了可持续的替代品。美国汽车制造商－福特以安全气囊的材料生产可重复水洗50次的医用罩衣。美国的内布拉斯加大学正在测试UV光线能否净化口罩，以延长其使用寿命。这样，医疗废弃物的总量便可减少。

来自NGO－零废弃欧洲的负责人西蒙则认为，各国无需从自然环境保护和公众健康之间作出选择。"这就是目前正在发生的事情"，西蒙说。"但在将来，我们必须确保，我们对此类的流行病提早作好准备，同时事前也要构想如何以有益生态的方法处理流行病; 一方存在并不意味着要牺牲另一方。"

  • Ein Mann geht in der Dämmerung auf einem Weg, während im Hintergrund Smog und Dunst Hochhäuser und die Städtelandschaft vernebelt.

    新冠病毒与环境：7个变化

    空气质量改善

    世界“停摆”之际，绝大部分工业活动的突然中止大幅降低了空气污染。卫星图片显示，全球二氧化碳浓度甚至明显回落。有害气体主要由机动车和工厂排放出来，是许多城市空气质量恶劣的原因之一。

  • Riesige Abgaswolken entweichen aus einem Kohlekraftwerk in Deutschland in den Himmel

    新冠病毒与环境：7个变化

    二氧化碳气体排放下降

    二氧化碳污染也因COVID-19新冠肺炎危机而降低。经济活动减少，二氧化碳排放量也回落，——就像2008/09国际金融危机期间最后出现的那一次一样。据英国环境保护网站“碳简报”（Carbon Brief）提供的数据，仅在中国，因实施出行限制，二氧化碳排放量减少了约25%。不过，这一变化很可能只是暂时的。

  • Ein Igel guckt unter Fetthennen-Pflanzen im Gras hervor

    新冠病毒与环境：7个变化

    城市成了野生动物们的新世界

    在我们人类自我限制的同时，一些动物种类则利用了由此出现的活动空间。公路交通减少也意味着从冬眠中醒来的刺猬一类小动物被汽车压死的数量会减少。此刻，野鸭们或其它种类的动物会纳闷儿，人都去了哪儿啦。因公园里缺少了通常会有的面包屑，它们不得不自己去别的地方找吃的。

  • Ein Schuppentier liegt gefesselt in einem Maschennetz in einem Haufen illegal gehandelter Wildtiere

    新冠病毒与环境：7个变化

    全球野味交易挨批

    自然保护人士希望，新冠病毒的爆发有助于遏止全球野生动物交易。该交易被认为要对一系列动物种类濒临灭绝的状态负责。新冠肺炎COVID-19的起源或许是武汉的一个“海鲜批发市场”，在那里，也买卖鲜活动物，是合法或非法野生动物交易的中转站。

  • An Wasserpfählen festgemachte Gondeln liegen auf dem klaren Wasser eines der beliebten Kanäle Venedigs

    新冠病毒与环境：7个变化

    水道复又干净

    意大利实施“禁足令”后，显示威尼斯运河水晶般清澈的图片传向了全世界：河水碧蓝，不再是通常的那种混沌状。由于邮轮目前不能出航，大洋上，噪声减少，鲸鱼等海洋动物受到的压力降低，可以更安逸地游弋。

  • Kunststoffabfälle sind in gelben Müll-Säcken aufgetürmt.

    新冠病毒与环境：7个变化

    塑料垃圾增加

    然而，并不只有好消息。瘟疫大流行带来的一大副作用是，一次性塑料制品——从一次性手套等医用品到塑料包装——数量猛增。此时此刻，人们更青睐包装食品。即使是提供外带服务的咖啡店也不再接受顾客的多次性杯子，以阻止病毒传播。

  • Schüler protestieren für das Klima und halten Schilder in die Höhe. Auf einem bemalten Pappschild ist zu lesen: Es gibt keinen Planeten B

    新冠病毒与环境：7个变化

    气候危机被忽视——暂时如此

    自新冠病毒危机成为头号标题以来，气候危机被挤到了一边。而这并不能使它的危机性有所减轻。尽管第26届联合国气候变化大会推延至2021年举行，专家们警告不能延缓作出有关气候保护的重要决定。虽然自瘟疫大流行以来温室气体排放回落，但它很可能不会产生长期影响。

    作者: Ineke Mules


DW.COM

德国防疫用品告急 自产为何这么难？

德国医院的重症病房、呼吸机等硬件设施尚可应对新冠病人的增加，但目前面临的一个大问题是极度缺乏包括口罩、防护服、手套、护目镜在内的防护物质。中国虽然伸出了援手，但德国仍面临要“自力更生”的挑战。 (30.03.2020)  

疫情带来“环保福利”？远景不容乐观

最近一段时间以来，德国等欧洲国家的新冠病毒感染人数不断攀升，令民众感到恐慌。而长远来看，这场疫情是否也会带来一些积极效应呢？专家提醒，空气质量的略微改善只不过是短期效应而已。 (21.03.2020)  

疫情当下 小心假信息！

新冠疫情造成部分防疫用品短缺，有人竟建假网站骗钱，还有人直接冒充世卫组织行骗。 (28.02.2020)  

相关内容

Peru Coronavirus Eine selbstgemachte Gesichtsmaske

新冠危机: 口罩准备就绪 03.05.2020

亚马逊地区的居民以香蕉叶，意大利人则以烘焙纸做口罩。人人都各施各法，"自制"口罩。当然这些口罩的有效性存疑。

Deutschland München Coronavirus Intensivpflege

新冠与环境：空气污染会提高新冠病亡率吗？ 26.04.2020

严重的空气污染是否会导致新冠患者的高死亡率？科学家的意见各有不同。唯一能肯定的是，新冠疫情虽然暂时使各地温室气体排放量降低，但仍不足以阻挡气候变迁。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi

专访：“向中国索赔 可能反而助长中共政权” 01.05.2020

近期西方有不少人都提出就新冠疫情损失向中国索赔，这究竟是出于怎样的动机？这种追偿，会对西方与中国的关系产生怎样的影响？德国之声就此专访了柏林自由大学副校长、历史学家、汉学家余凯思教授。

广告

经济纵横

Bildergalerie Kaufhäuser Mall in Hongkong (Alex Ogle/AFP/Getty Images)

泽林观点：新冠危机后没有经济救星

中国今年的消费欲望低迷，与家庭负债不无关联。德国之声专栏作者泽林认为，北京还有刺激经济的空间，但西方国家几乎无法获利。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  