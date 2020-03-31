 抗疫有成 意大利中国人咸鱼翻身 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2020

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时政风云

抗疫有成 意大利中国人咸鱼翻身

意大利普拉托镇的中国人两个月前还是大赦国际口中遭到歧视攻击的目标。他们被视为是病毒的传播者，遭到侮辱和暴力袭击。不过现在他们却因为提早采取严格的自我病毒防控措施被当作榜样。

Bildergalerie: Denkmäler mit Corona-Maske (picture-alliance)

意大利罗马一面墙上画了一名中国餐厅老板提醒大家不该对病毒无知，要保护自己。

(德国之声中文网) 意大利普拉托的中国人最初围绕着纺织工厂而慢慢聚集。现在这里是意大利最大的中国人社区，有5万名中国人住在这里，占普拉托总人口的四分之一。

当地最高卫生官员伯蒂(Renzo Berti)说:「我们意大利人担心普拉托的中国人会出问题。相反地，他们的表现比我们好得多......在普拉托的中国人中，没有一例新冠肺炎的病例。」

其实早在意大利传出首例新冠病毒确诊的三周前，普拉托中国人社区就开始实施封锁。当时有许多中国人过完新年假期回来。他们感觉疫情可能很快就会传播到这里。

因此，当其他意大利人像往常一样前往滑雪场，并挤入咖啡馆和酒吧时，普拉托多数中国人像是在街上消失一般待在家里。虽然街道上仍充斥着农历新年的装饰品，但是到处都是半荒芜，商店也都关门。

「意大利人觉得我很奇怪」

56岁的意大利葡萄酒出口商人周先生(Luca Zhou)在中国出生。他在2月4日从中国飞回普拉托的家与妻子和28岁的儿子相聚。他当时就决定直接进入卧室隔离14天。

他说:「我们已经看到了中国所发生的一切，我们为自己、家人和朋友感到恐惧。」

他在隔离结束后，出外都戴口罩和手套。他说，街上其他少数中国人也这么做。他说:「我的意大利朋友用奇怪的眼神看着我。我试图向他们解释，说他们应该戴口罩……但他们不明白。」

他也说:「当我回到普拉托时，没有意大利当局告诉我这件事。我们自己做。如果不这样做，我们都会被其他中国人和意大利人感染。」

23岁的大学生郑同学（Chiara Zheng）从中国返回意大利后便开始隔离。她说:「我意识到局势的严重性。我感到有责任为其他人和与我亲近的人这样做。」

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其实意大利早在1月31日对中国实施禁航，是少数很早就采取果断措施的国家。不过仍有许多中国居民透过第三国返回意大利。

2月8日，意大利关闭了所有学校一个月前，当局就告诉从中国休假返回的学生可以不用去上课。当地的最高卫生官员伯蒂发现，这些学生和他们的家人对这个做法的接受度很高。

他开始观察到当地中国人对于相关的政策相当主动配合。当政府建议他们进行自我隔离且接受远程健康监测时，立刻就有360多个家庭，约1千3百人登记。

到了2月下旬和3月初，意大利疫情开始蔓延，一些仍保有中国公民身份的家庭甚至开始把孩子送回中国给亲戚照顾。因为他们对周遭意大利人轻忽的态度和行为感到很震惊。

米兰的餐厅老板吴先生（Francesco Wu）是意大利企业联合会(Confcommercio)的代表，他说自己2月份时就敦促意大利同行先暂时关门，不过当时没人赞同。

他说:「当时没人相信会发生这件事(疫情)……现在像特洛伊城在燃烧时，我们都被关在里面了。」

有传闻说，意大利的中国人几乎都采取了类似的预防措施。不过这还需要意大利卫生部提供全国性的社区感染率数据来佐证。但是对普拉托的华人来说，主动防控的措施让他们在疫情重灾区逃过了一劫。

观看视频 01:19

意大利：疫情下惨烈的一天

邹宗翰/杨威廉 (路透社)

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