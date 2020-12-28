抗疫成功 GDP增长 越南成大赢家

（德国之声中文网）越南统计总局周日（12月27日）通报，受新冠疫情影响，该国 2020年GDP增长2.91%，是30多年来最低值。很长时间以来，这个共产党国家一直是亚洲增长最快的经济体之一。去年GDP增长率为7%，今年的增幅意味着大幅下降。但在疫情导致全球经济衰退的背景下，越南的表现相当不错，当局宣称这是一个 "巨大的成功"。

越南统计总局（GSO）周日发表的一份通报显示，今年最后一个季度的增长率为4.48%，令全年增长率提升到2.91%。通报说，"在新冠疫情复杂演变，社会经济严重受挫的背景下，这对越南来说是一个巨大的成功。"

虽然许多国家都经受了极高的新冠病毒感染率和死亡率的打击，但是人口9600万的越南确诊病例不到1500例，仅有35例死亡。大规模的检疫、广泛的接触者追踪和严格的出行控制让越南的工厂基本保持运行，人们快速复工。越南官方数据超过了国际货币基金组织的预期。该组织预测2020年越南GDP增长为2.4%，而全球萎缩4.4%。

世界银行表示，越南在2021年可能会获得更大的成功。该行在最近的一份报告中说，"展望未来，越南的前景令人乐观，预计2021年经济增长约6.8%，此后将稳定在6.5%左右。"

张平/ 洪沙 (法新社)

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