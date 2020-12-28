 抗疫成功 GDP增长 越南成大赢家 | 经济纵横 | DW | 28.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

抗疫成功 GDP增长 越南成大赢家

受新冠疫情影响，越南2020年GDP增长2.91%，创下30年来最低值，但在全球经济衰退的背景下仍然表现良好。

Vietnam Währung Dong

（德国之声中文网）越南统计总局周日（12月27日）通报，受新冠疫情影响，该国 2020年GDP增长2.91%，是30多年来最低值。很长时间以来，这个共产党国家一直是亚洲增长最快的经济体之一。去年GDP增长率为7%，今年的增幅意味着大幅下降。但在疫情导致全球经济衰退的背景下，越南的表现相当不错，当局宣称这是一个 "巨大的成功"。

越南统计总局（GSO）周日发表的一份通报显示，今年最后一个季度的增长率为4.48%，令全年增长率提升到2.91%。通报说，"在新冠疫情复杂演变，社会经济严重受挫的背景下，这对越南来说是一个巨大的成功。"

Vietnam Näherin in Pro Sports-Fabrik in der Provinz Nam Dinh

大规模的检疫、广泛的接触者追踪和严格的出行控制让越南的工厂基本保持运行

虽然许多国家都经受了极高的新冠病毒感染率和死亡率的打击，但是人口9600万的越南确诊病例不到1500例，仅有35例死亡。大规模的检疫、广泛的接触者追踪和严格的出行控制让越南的工厂基本保持运行，人们快速复工。越南官方数据超过了国际货币基金组织的预期。该组织预测2020年越南GDP增长为2.4%，而全球萎缩4.4%。

世界银行表示，越南在2021年可能会获得更大的成功。该行在最近的一份报告中说，"展望未来，越南的前景令人乐观，预计2021年经济增长约6.8%，此后将稳定在6.5%左右。"

张平/ 洪沙  (法新社)

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

经合组织:明年全球GDP将恢复疫情前水平

经合组织表示，在疫苗推出和政府支持下，世界经济将卷土重来实现复苏。但是到那时，新冠流行病会给许多国家带来一些痛苦而持久的打击。  

研究机构预测：台湾经济增长2.71%

尽管受疫情影响，台湾以贸易为导向的经济今年仍将增长2.71%，2021年将增长4.24%——这是台湾顶尖的中央研究院经济所周三做出的预计。  

德国经济：2020不堪回首 2021有何转机？

主要受新冠大流行影响，在即将过去的2020年，德国经济可能萎缩5％。明年则有望大幅回升，但前提是能够克服新冠危机。此外，与中国的经贸关系也具有举足轻重的意义。　  

相关内容

Japan Corona Pandemie | Winter Urlaub

力堵变种新冠  日本今起“封国” 28.12.2020

确诊首批新冠变种感染病例后，日本自12月28日起至明年1月31日闭关，非常住外国公民入境，国民及已有签证外国人除外。另外，来自泰国、越南、韩国和中国台湾等10个国家和地区的商务人员和学生不受禁令影响。

Symbolfoto Fahnen USA und China

专家：中国经济总量将于2028年超越美国 26.12.2020

12月26日，英国经济与商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)最新公布的年度报告预测称，该机构的专家们认为中国将于2028取代美国，成为世界第一大经济体。

Coronavirus - USA

史上第二！美国计划9千亿美元纾困疫情 21.12.2020

美国国会终于就争执了数月之久的疫情纾困新方案达成协议。该方案可望在参众两院都获得通过。这将是美国历史上第二大经济刺激计划，仅次于3月份通过的2.2万亿美元救助法案。

广告
UK Sturm Bella

贝拉风暴袭击英法 数千家庭停电

一场风暴席卷法国北部和英国南部，导致数千家庭停电，火车延误，航班受阻。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  