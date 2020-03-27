「抗疫外交」遇退货潮？ 中国疑外销劣质医疗品

（德国之声中文网）随着新冠病毒疫情在全球蔓延，中国向欧洲、亚洲多国输出医疗物资，但近日接连出现退货潮，荷兰宣布回收数十万片不合格中国制口罩，菲律宾丶西班牙丶捷克丶土耳其丶马来西亚等多个国家，也指中国制病毒快速测试试剂错误率过高。

有分析指，中国向全球「输出」新冠病毒後形象受损，现试图展开「抗疫外交」扭转观感。中国外交部发言人耿爽在3月20日例行记者会上表示，中国政府已宣布向82个国家和世卫组织丶非盟提供援助，包括口罩丶快速检测试剂丶防护衣等，其中多批物资已经送达受援方。习近平26日在G20峰会上，也表示中国乐意与各国合作研发药物和疫苗，携手战胜疫情。

荷兰召回130万片口罩

但中国制物资屡遭质疑，荷兰卫生部28日发表声明指，21日收到130万片中国制口罩，标明「KN95」等级，声称防护级别达欧盟FFP2，规格接近N95口罩，但当局经两次测试，发现口罩未能紧贴脸部及过滤病毒功能不合格；首批60万片口罩已分发到各地医院供医护使用，当局下令全数回收，并指日後将更严格的检测从中国订购的口罩。声明未提及不合格口罩来自中国哪间厂房。

荷兰传媒指，该批口罩品质差劣，不但未达欧盟认证过滤95％颗粒物的规格FFP2，连较低标准FFP1都未达标。有当地医护人员称，收到口罩时已觉不妥，无法正常贴合，因此没有使用。荷兰卡沙利那医院（Catharina Hospital）发言人指，这批劣质口罩并非单一个案，「市面上还有有很多『垃圾』，有人利用目前的危机获利」。

菲称试剂不符标准 中方：道听途说

不过除了口罩，中国制的快速测试试剂也质素成疑。中国向菲律宾捐赠10万个检测试剂盒，但菲律宾卫生部副部长維赫利 (Maria Rosario Vergeire)於28日在记者会上表示，对比世衞提供的测试剂後发现，部份中国制试剂准确率仅四成，当局表明不会使用。

隔天(3月29日)，中国驻菲律宾大使馆发声明指，高度重视菲律宾卫生部官员的表态，经了解和核实後，大使馆称获菲律宾卫生部确认，中国送赠的测试剂质量非常好，不存在任何准确度问题，完全符合世界卫生组织相关国际标准，又指菲律宾已开始使用有关试剂。大使馆声明强调，坚决反对在未经科学测试的情况下，基於道听途说发表不负责任的言论和报导，误导公众和舆论，干扰中菲携手合作抗疫大局。

捷克：试剂错误率80%

捷克早前向中国订购15万套病毒快速测试剂，惟当地卫生专家23日指试剂错误率高达80%。中国官方驳斥有关指控，中国驻捷克大使馆引述捷克副卫生部长普里穆拉（Roman Prymula）发言，称80%错误率是由於捷方人员使用不当，形容相关报道是「媒体炒作」。

西班牙: 试剂准确率30%

西班牙政府斥资近4.3亿美元购入中国制医疗物资，包括最少64万套检测工具，惟首批运抵5.5万支试剂部分检测准确率仅30%，远低於预期的80%，当地卫生部已下令停用，并表明将退货。

涉事产品由深圳易瑞生物技术生产，公司发声明指重视事件，强调产品获欧洲经济区的安全认证（CE），又指使用者可能没有按指引使用而影响准确率。中国驻西班牙大使馆26日则指，易瑞生物公司未获中国国家药品监督管理局销售许可证，又保证中国政府和阿里巴巴集团捐赠西班牙的医疗物资，不包括易瑞生物公司提供的产品。

土耳其弃用 大马改用韩国货

土耳其衞生部长科贾27日指，中国试剂准确率仅30%到35%，因不符要求未投入至公众使用，但未有透露买入多少问题试剂。当地媒体引述一名土耳其公共卫生教授卡拉(Ates Kara)表示，「我们试过了，这些快筛试剂根本没用，西班牙使用这些工具是犯了大错」。

马来西亚卫生官员日前指中国制试剂准确率低，为免步西班牙後尘，将不会从中国订购，但中国驻马来西亚大使其後保证新一批试剂准确率更高，马来西亚当局将进行检验再作决定。当局已测试韩国试剂的准确率，通过後将订购20万个。

李澄欣/张慈（综合报导）