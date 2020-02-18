抗疫剧《最美逆行者》歧视女性？

（德国之声中文网）《最美逆行者》由中国中央广播电视总台出品，被视为中国官方推出的抗疫主旋律电视剧。该剧以中国大陆新冠疫情为背景，共14集，每两集聚焦一组人物、讲述一个故事，包括《逆行》、《别来，无恙》、《婆媳战疫》、《幸福社区》、《一千公里》、《了不起的兔子叔叔》和《同舟》等7个故事单元。

2020年9月17日在央视一套节目开播后引发争议。该剧在影评网站豆瓣上开分仅2.4分，之后继续呈下降趋势，评分滑到2.1分。在知乎上评分低达0.6分，创知乎历史新低。目前两个网站都已经关闭评分。据悉豆瓣上所有相关评论现已被删除。

引起争议的一个焦点是《逆行》中的一个情节：公交公司成立抗疫运输队，站出来报名的志愿者全是男性，组织者说，还差一个人，是不是女同志也出一个？其中一个被点到的女同志表示有困难。在领导的鼓动下，一名离婚女士后来参加了这个紧急运输小组。

4万多名支援湖北医疗人员中有三分之二是女性

许多观众在微博上吐槽，认为这一情节是在抹杀女性在抗疫中的贡献，与真实的情况不符。成千上万人甚至呼吁电视剧下架。一条获得大量点赞的微博评论写道：“在现实生活中，他们将女性推到了第一线，在宣传中，他们掩埋了这些女性。”

根据中国主流媒体4月初的报道，4.26万名支援湖北医疗人员中有三分之二是女性。其中女性护士为2.53万名，占支援湖北的总共2.86万名护士的90%。中国环球电视网（ CGTN）4月曾播出了一个专题报道，讲述了一名餐馆女老板每天为医务人员送餐的故事。

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该剧也引发关于女权的讨论。在第二个单元故事《别来，无恙》里，丈夫援鄂，妻子想跟着去，但却被院长拒绝，让她“留下来好好照顾老人和孩子”。这一点也被观众理解为导演在强调男权社会。

网名孤生信谎的网友写道：都说了，无论怎么样，中国剧总是贬低女性网民。@我是落生的微博用户写道：“超10万女医护，孕妇占5%。也就是说，至少有5000名孕妇上了抗疫一线战场”， “为什么愤怒？因为影视剧如果不好好宣扬，有人真的会不记得 ​​​”。网名“一条抑郁而成熟的狗腿”的网友写道：请把属于她们的荣耀还给她们，疫情不止，心却寒。只有自己堂堂正正才有资格指责别人信口雌黄，不尊重事实！

今年2月，一家中国官媒曾分享了一段女医务人员在前往武汉前剃光头发的录像，称这些女性为最美的战士。该视频当时也引发争议，被指用女性身体为官方做宣传。

据央视新闻消息，《最美逆行者》将在脸书、优兔、美国ODC、荷兰TV2Z、北美iTalkBB等海外平台同步商业授权播出，同时正在和意大利、德国、法国、泰国、日本、韩国等多个国家和地区的主流媒体正在洽谈译制发行。英文、阿语、西语、葡语译制版预计本月23日起陆续在海外上线。微博用户对此写道：“就知道要丢人丢到国外”，“不仅不打算停播，还要把脸丢向全世界”，“撒谎撒到国外去？”，“到时候外国人看出一些医学技术、性别歧视的问题指责这部剧，外交部火速回应：‘请不要触碰中国的底线，请不要污蔑抗疫英雄！’”，“这种糟粕竟然还能走出国门”，“让全世界看看它们是如何对待中华妇女的。占到一线抗疫人员2/3强，高强度超负荷流血流汗现在又要流泪，妇女有何辜！？”