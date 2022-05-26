抗疫保经济：习近平与李克强不同调？

（德国之声中文网）中国国务院总理李克强的近期动态备受媒体关注。彭博社週四（5月26日）以「习李『不和』使负责经济的中国官员瘫痪」为题，引述知情消息报导，在平衡防疫与经济之间，许多负责执行政策的基层政府官员已经「不太确定该听谁的」。

受到「动态清零」政策、大规模封城措施影响，中国今年经济前景引发外界担忧。主掌经济的中国二把手李克强週三（5月25日）召开「全国稳住经济大盘电视电话会议」，与会规模达10万人。会议上，李克强呼吁採取更多措施稳定中国经济。

彭博社称，由于习近平方面继续强调推动「清零」，与此同时李克强不断敦促官员提振经济，以达到预定的经济增长目标，基层正左右为难。该报引述8名要求不具名的地方政府高级官员和财政官员报导，「这种困境正在导致一个通常因迅速实施上级命令而备受讚誉的国家陷入瘫痪。 」

一位知情人士向彭博社表示，许多城市的共产党最高官员因为必须专注对抗疫情而缺席週三的会议，并补充称，这表明了防疫工作仍然胜过经济。知情人士表示，「从个人的职业生涯来看，如果不能控制疫情，干部的辛勤工作就毫无意义，而启动经济项目的好处是有限的」。

前一天，《华尔街日报》也以「习近平和李克强就疫情影响传达不同资讯」为题报导，称这在中国坚持「清零」、经济增长受挫之际，发出了不寻常的严厉警告。

不戴口罩、挑战「清零」？

《华尔街日报》报导指，上週习、李两人针对疫情「发出了不同声音」。李克强上週在北京出席了一场与外国高管的会议，部分与会者称，李克强在会议上没有为习近平的「清零」政策进行辩护，这与最近外国高管和部分中国商贸高级官员的会面有所不同。与此同时，习近平则是在另一场影片讲话中提到全球因疫情遭遇的经济挑战，却基本未提中国经济下滑。

报导还称，多名与会者表示，「在长达一个半小时的会议期间，李克强一次也没有提到习近平的动态清零政策。他一走进钓鱼台的会议室，就摘下了口罩。」一些与会者表示，在北京严格的抗疫规定下，李克强似乎无视戴口罩规定的做法值得注意。

日前，李克强在考察云南大学时的公开活动未没有戴口罩，曾引发热议。

李克强不戴口罩，是否代表他对「清零」政策有微词？台湾政治大学东亚研究所所长王信贤在接受德国之声访问时表示，他认为不能把两者「扣在一起」。他指出，习近平日前到地方考察，也没戴口罩。李克强在内部一些会议也一直强调要两手抓，一手抓防疫，一手抓经济发展，因此不能直接连结。

李影响力上升？

李克强于今年两会期间宣布，这是他的最后一年总理任期。近来随著他的动态受到媒体关注，有分析认为他的影响力正在上升。

《华尔街日报》评价道：「目前还不清楚李克强是否能推动中国的新冠清零战略发生明显转变。李克强长期以来被边缘化，如今在总理任期临近结束时，他的政治影响力却出现了某种程度的回升。」

台湾政治学者王信贤则认为，李频频出席经济相关会议，是因为「国务院总理本来就是负责经济。」他称，过去李出现率高的时候，一般都是经济出问题。「习跟李之间的互动是这样，好康都是习近平拿，出事情都是李克强扛。他们两个之间的关係就是这样，以前胡温、江泽民跟朱鎔基的时候不是这样」，但「习对经济干预的还不少」。

王信贤表示，「国务院的很多权利早就在习的第一任就被架空了」，他认为习跟李是「上下的关係」。他说，「现在很多人都把一把手跟二把手的关係平行，可是这九年已经证明了他们是上下关係。」他认为，李克强近期曝光度或保经济影响力上升应「是习授权的。」

至于有分析称，李克强週三的会议，国防部长魏凤和以及中共中央政法委员会副书记、国务委员兼公安部部长赵克志出席，或宣示军方和公安部对李克强的支持态度。对此王信贤认为，解决经济问题也需要解放军的合作，国防部长又在国务院底下，这件事本身不足以被视为各派人马站队。

「习仍大权在握」

《华尔街日报》指出，李克强近期言论并没有公开挑战习近平的抗疫政策。「但政府官员和政策顾问认为，这些言论表明习近平的『动态清零』政策在中共高层内部有争议。」

王信贤也认为，从动态「清零」政策到俄乌战争等，中国「内部的确有不同的声音」，对习的不满是在上升的，「但这些都不影响到他权力的稳固」，「距离权力的问题是天差地远」。

他告诉德国之声，从中共党的历史来看，高层政治之间可以分成政策之争，路线之争，最后才是权力之争，目前「上纲到权力之争，我觉得是不符合中国的现实」。

他认为，习李最多都还是在于政策上的分歧。比如对于市场跟国家之间的关係，李克强倾向于能放给市场就放给市场、让民营经济有更多发展的空间；习近平希望政府要多介入，强调的是「国进民退」，但「这个都还是政策而已，都还不是路线。而且这个分歧是有管控的。也就是说最后都还是习在决定。过去九年多都是如此。」

从人事安排来看，王信贤表示，应勇落马时外界也揣测是习派人马安插受挫，但后来接替上任的王蒙徽仍是习的人马。他还说：「从去年下半年一直到现在，中国各地方31个省自治区的一把手、二把手换人，现在大概除了四个直辖市跟两、三个省没有换之外，其他大部分大概都换过一轮了——这些人大部分都是习的人马。」

至于有观点认为，李克强跟汪洋代表的共青团派正在反扑，王信贤则持不同看法。他说，两个礼拜前共青团举办一百周年庆也是习近平主持的。种种迹象看来，「其实基本上习还是大权在握」。

二十大前风吹草动受瞩目

对于「习降李升」的说法，独立学者邓聿文日前在德国之声刊载的客座评论也认为，传言还是附会成分居多。不过这也显示，党内和民间对习的不满正在增强和扩散。

同时邓聿文指出，儘管党内有所不满，但要撼动习的地位不可能。他表示，当前「习最担心的就是疫情影响二十大，对他来说，一切的一切，是确保二十大如期顺利召开，所以他务必会在20大前防范各种黑天鹅或灰犀牛事件，尤其防范它们由疫情引发。」

王信贤则称，每一次中共党大会之前，都会有各种不同的讯息，「二十大之前，这一类的新闻消息一定会重複地出现。接下来，习近平可能要北戴河（会议），可能很多人开始讲北戴河出现宫廷内斗一定都是这类的言论」，但「要顶住现在习的这个盘子的人，现在都还没出现。习在党政军政法、所有系统、宣传，几乎都一把抓。」

（彭博社、《华尔街日报》等）

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