 抗疫与外宣：中国外交官叫板西方媒体 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2020

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时政风云

抗疫与外宣：中国外交官叫板西方媒体

不少西方国家媒体有关中国抗疫政策和国际影响的负面报道，不仅引起中国舆论的不满和反驳，中国外交官也纷纷加入。中国驻德大使馆就与德国发行量最大的《图片报》展开了一场口水战。

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當404變成愛國日

（德国之声中文网）德国《图片报》4月15日刊文，提出是不是应该"要求中国为新冠疫情给各国造成的损失买单"的问题。文章援引法律界人士和德国部分议员认为，中国在新冠疫情爆发初期信息不透明甚至刻意隐瞒，拖延了全球防疫步伐，因此有理由考虑要求中国承担法律责任。该报甚至列出了一份"账单"。
对于这家德国发行量最大的通俗报刊提出的质询，德国政府并未回应。联邦政府在其他场合表示，并不认为中国政府有意隐瞒以及在应对疫情上有不正当之举。
但驻德国中国外交官迅速做出了反应。驻德国大使馆发言人16日致函图片报总编表达"强烈不满"。发言人在信中称，"攻击中国的报道用心险恶，不仅缺乏基本事实和清晰的时间线，而且逾越了审慎、公正等最起码的新闻报道底线。其所谓的"算账"实际上是在煽动民族主义，鼓吹偏见和仇外仇华情绪。这不仅与中德两国人民的传统友好背道而驰，也有悖于公众对新闻严肃性的认知。"
此外，中国驻德国使馆还另外发声明，"就德舆论出现所谓'中国责任论'表明立场"。声明强调， "疫情发生后，中方始终采取公开、透明、负责任的态度，采取一系列果断、及时、有力的应对措施，最大程度地保护了中国人民的生命安全和身体健康，也为阻止疫情在世界蔓延争取了宝贵时间。……中方根本不存在个别媒体妄称的"未履行《国际卫生条例》有关义务"的情况。"中国责任论"完全是欲加之罪，将责任归咎一国，甚至抛出"索赔账单"实属无稽之谈。"
最后声明："奉劝德个别媒体还是当心不要被带进沟里。你自己失信事小，抹黑他国，影响抗疫事大。"

给习近平的公开信

《图片报》16日发表主编莱歇尔特（Julian Reichelt）致中国领导人习近平的一封公开信，不仅回应中国驻德大使的指责，更将批评的矛头直指北京领导最高层。莱歇尔特称，"您关闭了每一家批评性的报纸和网页"，却不去监管野生动物市场。"您不仅监控民众，而且危害他们--并危害全世界。"

Deutschland Bild-Zeitung wird 65 | Julian Reichelt (picture alliance/dpa/B. v Jutrczenka)

《图片报》主编莱歇尔特资料照片

这封刊发标题为"中国危害全世界"的信虽然是致"习近平主席"的，但明显受众对象是德国的《图片报》读者。作者不惮于使用一些简单化、挑衅性的表述。例如，"中国最有力的出口产品是新冠病毒，虽然没人想要，却传遍全球。"其中还有一些说法涉及未经证实或澄清的报道，比如"研究蝙蝠的武汉实验室"。
信中说，中国政府和专家在知道了新冠病毒人传人的事实后，却没有立即告诉全世界告知。"您是一个过于骄傲的民族主义者，不愿说出一个在您看来是民族耻辱的真相。"
莱歇尔特还说，中国向各国提供口罩等防疫物资，自诩慷慨和友谊，"要我说这不是友谊，而是微笑的帝国主义。您想通过一场源自中国的瘟疫让中国更强大，但我不认为您能这样挽救您的个人权力，我相信，新冠病毒早晚会成为您的政治终结。"

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外交风波
德国媒体和驻此间中国外交使节之间的口水战并不是个别现象。数周以来，不少地方的中国驻外机构一直在进行高调的的公关宣传，突出中国抗疫成功，同时批评西方国家对危机的处理方式。其中有些言论已引起所在国政府的不满。
法国外交部本周召见中国大使，抗议北京驻巴黎大使馆就新冠状病毒疫情发表的一系列争议言论。包括中国大使馆4月12日在其网站上发表了一篇长文，题为《还原被歪曲的事实:一名中国驻巴黎外交官的观察》。
这篇未具名的文章尖锐批评西方国家对新冠病毒疫情应对不力，包含一些缺乏根据的指责，例如称"由80多位法国议员联署声明支持的台湾当局甚至用'黑鬼'字眼来攻击谭德赛"，还有称法国养老院的工作人员 "一夜之间抛弃了自己的工作...........让病友们在饥饿和疾病中死去"。这番话引发法国不分党派人士的愤怒，纷纷为养老院员工辩护。
4月14日，中国驻日本使馆发言人就《读卖新闻》刊发涉中国疫情防控负面报道发表谈话，称《读卖新闻》发表评论文章，"妄称中国在应对新冠肺炎疫情过程中措施不当、信息不透明，甚至公然诋毁中国共产党，污蔑中国政治体制，我们对此表示强烈不满和坚决反对。"　　
中国外交官在各自的驻在国拉起宣传战线，与当地媒体对阵叫板，是意在突出自己的表现，抑或这是北京统一的对外策略？
中国外交部发言人赵立坚周三（4月15日）在例行新闻会上回答了记者提问时说："近期，西方国家一些媒体和所谓专家和政客，散布虚假信息，利用疫情对中国污名化，对中法抗疫合作说三道四。面对有关不实指责，中国驻外使领馆及时作出回应，为的是澄清事实真相，为的是阐明原则立场，为的是维护好国际抗疫合作大局。希望法方消除这样的误解，中方无意也从来没有作出法方应对疫情不力的评论。"

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