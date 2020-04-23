抗疫不忘环保 默克尔重申「欧盟绿色协议」

(德国之声中文网)德国总理默克尔周三(4月28日)在「第十一届彼得斯堡气候对话」所召开的视频会议上说，尽管世界各国都面临到疫情对经济的冲击，仍然必须 "密切关注气候保护问题"。

她举例，德国的金融市场需要有一些廉价的资本，提供注重生态保护的投资者使用。她也认为在疫情过去以后的经济重建计划当中，应该将环境保护纳入考虑，例如投资一些更面向未来的产品，或是使用再生能源。

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)同意默克尔的提议，认为疫情曝露了社会与经济的脆弱性，而「现在我们获得了这个宝贵的、短暂的机会，让我们把世界重建得更好。」

默克尔也重申了她对欧盟「欧盟绿色协议」的支持。该协议致力于在2030年前将欧盟整体的碳排放量降低到1990年水平的50%以下。目前会员国之间同意减少40%的碳排放量。

默克尔说德国将会继续逐步汰换掉燃煤的发电厂，并且持续投资永续能源。她也支持藉由对二氧化碳定价的方式来降低碳排放。

过去十年，德国的全年平均气温创下了有记录以来的最高温。

关于彼得斯堡气候对话

在2009年哥本哈根气候谈判失败后，默克尔于2010年发起「彼得斯堡气候对话」，旨在让各国部长们有一个「建设性对话与密切交流气候行动的平台」。

这个对话通常为期两天，与会者包括来自30个国家的外交部长、非营利组织代表、私人部门代表等。

在疫情期间，由于各国实施旅行管制措施，会议改以直播方式举办讲座和研讨会。