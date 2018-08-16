抗生素问世90年：神奇利器可能威力减弱

（德国之声中文网）癌症治疗、装膝关节、换新肾--在全球千百万病人眼里已属家常便饭，然而，若不是90年前发现了抗生素，所有这些都会要危险得多。通过抗生素，在手术过程中可能扩散的致命细菌受到抑制。

然而，若干年来，卫生专家们拉起了警报，原因是，这一对付致命感染的利器正遭遇钝化的危险。对抗菌素的耐药性种类迅速增加，很多细菌不惧抗菌素，而人类自身是产生这一局面的主要原因。如果世界各国不能很快解决这一问题，会出现何种情况？

世卫组织抗微生物药品耐药性秘书处主任施普伦格（Marc Sprenger）指出，"在最坏情况下，因为药物无效，人类将重新面对死于疱症一类简单的炎症、死于肺炎或败血症的危险"。根据一项专家评估结果，在欧盟，10年前就有约25000人因感染了不怵抗生素的细菌而死亡。

1928年时，破伤风、肺炎和肺结核几乎就如同死刑判决。就在这一年，细菌研究专家亚利山大·弗莱明（Alexander Fleming，1881-1955）结束度假返回实验室后发现，一个细菌培养皿的一个角落里长出一块青霉菌，其周围却无细菌滋长。这一霉菌称为盘尼西林。这位医学家马上意识到了这一发现所具有的开拓性意义。不过，至首批盘尼西林上市，又经历了14年。1945年，弗莱明获颁诺贝尔医学奖。

盘尼西林之后，又有更多抗菌素被发现。然而，细菌以原始、自然的途径发展出抵抗有损于自己的那些药物的生存战略。它们变得具有耐药性。其实，医生、病人和农民也对出现这一问题负有责任。农民曾在大规模畜牧业里长期大范围使用抗生素，有些人迄今仍在部分使用，目的是使因圈养空间缩小而更易染病的牲畜不得瘟疫。抗生素经由肉类进入人类食物链，并使细菌获得适应性。

滥用抗生素的做法有害无益

至于医生和病人，则情况又有所不同。施普伦格称之为"一种文化现象"："尽管很多炎症几天后就会自动消失，病人们仍常会要求用抗生素，而医生则有求必应，唯恐不能满足病人的要求"。

欧盟内，各国之间差异巨大：在南欧和中欧，例如在西班牙、意大利、希腊、匈牙利、罗马尼亚和波兰，已有50%以上的细菌组对个别抗生素具耐药性；在德国、荷兰和斯堪的纳维亚，其比例明显低于10%；在希腊和塞浦路斯，每千人抗生素平均消费量是德国的两倍。

在某些国家，抗生素甚至在街头巷尾或市场上就能弄到。在另一些国家，药物则因黑心的生意人掺假而效力减小。错误的、无效的药，或剂量错误，都会导致细菌产生耐药性，从而得以生存下去。

施普伦格表示，亟需研制出具备新颖作用机制的新型药物。他指出，30年来，科学界实际上没有找到新的攻击细菌的途径。他称，虽然在实验室的里有了新药物，但人类可能要在5至7年后才会拥有一、二种新药。基础研究十分昂贵、开发出一种药物费用高昂，而该药将来可能又会很少被使用，因此，对制药公司来说，并不合算。

因此，必须有国家的扶持。为此，德国在全球最重要的工业国家和新兴国家组成的G20集团内大声疾呼。2017年，德国联邦政府卫生部长格罗厄（Hermann Gröhe）宣布，"在轮值主席国德国的主导下，G20承诺，全力推进新型药物的研究和开发。"

施普伦格表示，"我们需要有强大的卫生制度，抗菌素只能在澄清了有必要的情况后由医生开出"。他指出，在这方面，富国应支持穷国。他表示，世卫组织加强了对医生和病人的普及宣传。他指出，在大量生产抗生素的印度和中国，沉积物从药厂部分进入了周边环境，现在，这两国已意识到这一问题，并正着手解决。

凝炼/叶宣（德新社）