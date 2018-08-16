 抗生素问世90年：神奇利器可能威力减弱 | 科技环境 | DW | 02.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

抗生素问世90年：神奇利器可能威力减弱

对于人类，抗生素的发现实乃一大幸事。然而，盘尼西林发明90年后，这一对抗细菌感染的利器正在变钝。世卫组织已发出警报。

Antibiotikum in Tablettenform (Imago/Niehoff)

很多细菌都对抗生素产生了抗药性

（德国之声中文网）癌症治疗、装膝关节、换新肾--在全球千百万病人眼里已属家常便饭，然而，若不是90年前发现了抗生素，所有这些都会要危险得多。通过抗生素，在手术过程中可能扩散的致命细菌受到抑制。

DW.COM

在很多病人看来，抗生素神通广大，能治百病。全球范围，抗生素销售量增长迅猛。与此相关，灾难情景层出不穷。而专家认为“停止抗生素滥用，中国可以有所作为”。 (08.04.2018)

世界卫生组织发出警告，称全球抗生素的耐药性在增加并达到了"危险程度"。 (19.11.2015)

广州地球化学研究所今年6月发布的研究结果显示，中国抗生素的使用量占全球一半。针对该问题，德国之声采访了该课题组的负责人应广国先生。 (23.07.2015)

研究人员发现：美国近70%的子宫切除术，西班牙四分之一的膝盖更换手术以及中国一半以上的抗生素类治疗都属于过度治疗范畴。 (15.01.2017)

然而，若干年来，卫生专家们拉起了警报，原因是，这一对付致命感染的利器正遭遇钝化的危险。对抗菌素的耐药性种类迅速增加，很多细菌不惧抗菌素，而人类自身是产生这一局面的主要原因。如果世界各国不能很快解决这一问题，会出现何种情况？

世卫组织抗微生物药品耐药性秘书处主任施普伦格（Marc Sprenger）指出，"在最坏情况下，因为药物无效，人类将重新面对死于疱症一类简单的炎症、死于肺炎或败血症的危险"。根据一项专家评估结果，在欧盟，10年前就有约25000人因感染了不怵抗生素的细菌而死亡。

1928年时，破伤风、肺炎和肺结核几乎就如同死刑判决。就在这一年，细菌研究专家亚利山大·弗莱明（Alexander Fleming，1881-1955）结束度假返回实验室后发现，一个细菌培养皿的一个角落里长出一块青霉菌，其周围却无细菌滋长。这一霉菌称为盘尼西林。这位医学家马上意识到了这一发现所具有的开拓性意义。不过，至首批盘尼西林上市，又经历了14年。1945年，弗莱明获颁诺贝尔医学奖。

盘尼西林之后，又有更多抗菌素被发现。然而，细菌以原始、自然的途径发展出抵抗有损于自己的那些药物的生存战略。它们变得具有耐药性。其实，医生、病人和农民也对出现这一问题负有责任。农民曾在大规模畜牧业里长期大范围使用抗生素，有些人迄今仍在部分使用，目的是使因圈养空间缩小而更易染病的牲畜不得瘟疫。抗生素经由肉类进入人类食物链，并使细菌获得适应性。

Arzt mit Medizin am Schriebtisch (Imago/Science Photo Library)

滥用抗生素的做法有害无益

至于医生和病人，则情况又有所不同。施普伦格称之为"一种文化现象"："尽管很多炎症几天后就会自动消失，病人们仍常会要求用抗生素，而医生则有求必应，唯恐不能满足病人的要求"。

欧盟内，各国之间差异巨大：在南欧和中欧，例如在西班牙、意大利、希腊、匈牙利、罗马尼亚和波兰，已有50%以上的细菌组对个别抗生素具耐药性；在德国、荷兰和斯堪的纳维亚，其比例明显低于10%；在希腊和塞浦路斯，每千人抗生素平均消费量是德国的两倍。

在某些国家，抗生素甚至在街头巷尾或市场上就能弄到。在另一些国家，药物则因黑心的生意人掺假而效力减小。错误的、无效的药，或剂量错误，都会导致细菌产生耐药性，从而得以生存下去。

施普伦格表示，亟需研制出具备新颖作用机制的新型药物。他指出，30年来，科学界实际上没有找到新的攻击细菌的途径。他称，虽然在实验室的里有了新药物，但人类可能要在5至7年后才会拥有一、二种新药。基础研究十分昂贵、开发出一种药物费用高昂，而该药将来可能又会很少被使用，因此，对制药公司来说，并不合算。

因此，必须有国家的扶持。为此，德国在全球最重要的工业国家和新兴国家组成的G20集团内大声疾呼。2017年，德国联邦政府卫生部长格罗厄（Hermann Gröhe）宣布，"在轮值主席国德国的主导下，G20承诺，全力推进新型药物的研究和开发。"

施普伦格表示，"我们需要有强大的卫生制度，抗菌素只能在澄清了有必要的情况后由医生开出"。他指出，在这方面，富国应支持穷国。他表示，世卫组织加强了对医生和病人的普及宣传。他指出，在大量生产抗生素的印度和中国，沉积物从药厂部分进入了周边环境，现在，这两国已意识到这一问题，并正着手解决。

凝炼/叶宣（德新社）

观看视频 05:57
直播
05:57 分钟

从出生开始

DW.COM

日常生活中哪里细菌最多？

你知道吗，我们工作学习的书桌可能要比马桶还脏。哪些地方是细菌的温床？哪些日常用品又最易潜伏细菌呢？ (31.01.2017)  

相关音频视频

细菌能否在极端环境下存活？  

从出生开始  

相关内容

Antibiotikum in Tablettenform

抗生素非神药 滥用后果很严重 08.04.2018

在很多病人看来，抗生素神通广大，能治百病。全球范围，抗生素销售量增长迅猛。与此相关，灾难情景层出不穷。而专家认为“停止抗生素滥用，中国可以有所作为”。

广告

经济纵横

GamesCom 2014 China Spieler (DW/J. Ju)

习近平一番话 游戏股票全跌花

习近平立志要从政府宏观的层面改善青少年视力。发出明确指示后，中国各大部们推出了一系列举措。而首先“中刀”的，是中国的各大游戏开发商。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 