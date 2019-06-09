抗流感特效药即将上市？

（德国之声中文网）根据世界卫生组织（WHO）的估计，每年全球约有10亿人感染流感病毒，其中300至500万人患有严重流感。多达65万人因流感引发呼吸道系统疾病而丧生。

来自亚特兰大的生物医学家普伦佩尔（Richard Plemper）领导的研究小组对一种抗流感病毒的新药进行了测试，目前取得成功。只不过这些成功的测试是在雪貂身上及在实验室通过人类呼吸道粘膜组织进行的。

这一名为EIDD-2801的药物可阻断一种名为RNA的聚合酶。这种酶对病毒基因的繁殖起着起重要作用。抗流感新药可以引发病毒基因发生突变。如果发生足够的基因突变，基因组将失去作用，病毒便无法再繁殖。10月23日，医学工作者在《科学转化医学》杂志上发表了他们的研究成果。

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对许多病毒株有效

在乔治亚州立大学（Georgia State University）教授生物医学的庞培博士与埃默里大学（Emory University）的同事合作开发了EIDD-2801抗流感新药。他说："该药对流感具有很高的疗效。" "现在已经在各种各样的流感病毒株上进行了测试。"

除此之外，该药还针对2009年全球爆发的猪流感病毒进行了测试。雪貂对流感病毒的反应与人类非常相似。用药物治疗后，它们发烧的过程比对照组的动物明显缩短。

没有观察到抗药性

迄今的抗病毒药一直存在着病毒能够通过突变对药物产生耐药性的问题。该研究报告的作者之一图茨（Mart Toots）说，现在病毒很难逃脱新药的抗病毒作用。庞培医生说： "我们还没有发现任何特异性的抗药性突变" 。

他坚信该药"对病毒耐药性的发展具有很高的遗传障碍"，是"具有极高治疗潜力的新一代有效抗流感"药物。医学工作者决定明年首次在人身上进行该药的试验。