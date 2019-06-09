 抗流感特效药即将上市？ | 科技环境 | DW | 03.11.2019

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科技环境

抗流感特效药即将上市？

到目前为止，预防流感病毒的唯一办法是打防疫针。如果已经感染了流感，则只能卧床休息，多喝水和多出汗。不过有一种有效的抗流感药物可能不久将上市。

Deutschland Grippewelle Symbolbild (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

流感来袭，怎么办？

（德国之声中文网）根据世界卫生组织（WHO）的估计，每年全球约有10亿人感染流感病毒，其中300至500万人患有严重流感。多达65万人因流感引发呼吸道系统疾病而丧生。

来自亚特兰大的生物医学家普伦佩尔（Richard Plemper）领导的研究小组对一种抗流感病毒的新药进行了测试，目前取得成功。只不过这些成功的测试是在雪貂身上及在实验室通过人类呼吸道粘膜组织进行的。

这一名为EIDD-2801的药物可阻断一种名为RNA的聚合酶。这种酶对病毒基因的繁殖起着起重要作用。抗流感新药可以引发病毒基因发生突变。如果发生足够的基因突变，基因组将失去作用，病毒便无法再繁殖。10月23日，医学工作者在《科学转化医学》杂志上发表了他们的研究成果。

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为什么冬天容易感冒？

对许多病毒株有效

在乔治亚州立大学（Georgia State University）教授生物医学的庞培博士与埃默里大学（Emory University）的同事合作开发了EIDD-2801抗流感新药。他说："该药对流感具有很高的疗效。" "现在已经在各种各样的流感病毒株上进行了测试。"

除此之外，该药还针对2009年全球爆发的猪流感病毒进行了测试。雪貂对流感病毒的反应与人类非常相似。用药物治疗后，它们发烧的过程比对照组的动物明显缩短。

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日前，德国罗伯特-科赫医学研究所公开表示，现有的三价流感疫苗对今年的流感几乎无效。流感到底有多危险？疫苗成分又是如何确定呢？ (17.02.2018)

没有观察到抗药性

迄今的抗病毒药一直存在着病毒能够通过突变对药物产生耐药性的问题。该研究报告的作者之一图茨（Mart Toots）说，现在病毒很难逃脱新药的抗病毒作用。庞培医生说： "我们还没有发现任何特异性的抗药性突变" 。

他坚信该药"对病毒耐药性的发展具有很高的遗传障碍"，是"具有极高治疗潜力的新一代有效抗流感"药物。医学工作者决定明年首次在人身上进行该药的试验。

  • Deutschland Fieberthermometer (Symbolbild)

    流感季节 小心传染

    头疼脑热 四肢酸痛

    据德国RKI医学研究所的最新数据，仅在上周，全德国就有3000人感染了流感；而从去年10月至今，流感感染总数已经超过了1.3万。RKI研究所称，这个数据并没有突破正常范围，但本季的流感病毒对中年人的影响尤其大。其元凶则是H1N1甲型流感病毒。

  • Influenzavirus

    流感季节 小心传染

    美丽之下暗藏杀机

    老人、儿童由于体质较弱，一旦感染往往会造成严重后果。流感的典型症状是发热、寒战、四肢酸痛、头疼、咳嗽等。流感病毒的结构并不复杂，无非是蛋白质外壳包裹着一束遗传物质。

  • Spanische Grippe

    流感季节 小心传染

    流感猛于世界大战

    流感疫情严重时，会造成大量死亡病例。比如1918~1920年间的西班牙流感，共造成2500万人死亡，超过了第一次世界大战的死亡人数。西班牙流感的元凶，正是当前肆虐德国的H1N1病毒。

  • Hustensaft

    流感季节 小心传染

    治标容易 治本艰难

    一旦感染了流感病毒，医生其实并没有什么很好的手段进行根治，只能缓解一些症状。比如止咳药水、清热镇痛、退烧药物、安眠药物等。当然，对于重症病人，也可以使用昂贵的抗病毒药物，阻止病毒在体内增殖。

  • Impfstoffherstellung

    流感季节 小心传染

    变异太快 年年更新

    流感疫苗有用，怎奈流感病毒变异太快。因此，每年都需要开发新的疫苗。通常，都会选取当年最为流行的三类毒株，灭活处理后制成针剂。

  • Grippeimpfstoff-Herstellung

    流感季节 小心传染

    鸡蛋养育疫苗

    许多厂商在制备疫苗时，都会让病毒在受精的鸡蛋中增殖——许多流感病毒能够感染鸟类，而受精鸡蛋正是一种廉价、安全的鸟类宿主替代品。一枚鸡蛋，大约能够用来生产一支疫苗。

  • Schwein

    流感季节 小心传染

    棘手的猪流感

    除了鸟类，流感病毒还常常感染猪，引起后者的呼吸道症状。猪是非常棘手的病毒中间宿主：禽流感、人流感病毒都能感染猪；而原先只感染鸟类的病毒，常常在猪体内变异后，又获得了感染人类的能力。2009年，曾经发生过一次猪流感全球疫情。

  • Schweinegrippe in Hong Kong

    流感季节 小心传染

    全球疫情 全球恐慌

    2009年的猪流感疫情首先从美国以及墨西哥爆发，先后遍及全球200多个国家。据世界卫生组织的统计，那次疫情共造成超过1.8万人死亡。

  • Bildergalerie Grippe

    流感季节 小心传染

    禽流感亦不可小觑

    禽流感虽然不像猪流感那般危险，但也并非不能感染人类。理论上，每一种甲型流感病毒都能在适当变异后感染鸟类。最著名的禽流感病毒包括H5N1、H7N9、H5N8等。前两者也都有过人类感染的病例。

  • Hände waschen

    流感季节 小心传染

    讲究卫生、勤于洗手

    预防流感病毒的最有效方法就是勤于洗手。最重要的是，不要用不干净的手触碰面部，以防病毒通过嘴唇、鼻腔、眼部的粘膜侵入人体。

    作者: Brigitte Osterath


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