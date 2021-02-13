抗击新冠疫情 美新政府与北京合作的第一张考卷

(德国之声中文网) 联合国安理会17日针对全球新冠疫苗接种召开会议，美国国务卿安东尼-布林肯（Antony Blinken）会上表示，华盛顿将在2月底前支付积欠世界卫生组织（WHO）的2亿多美元款项。此前，布林肯已撤销特朗普政府2020年做出的退出世卫的决定。

布林肯说，世卫针对新冠疫情起源展开的调查必须完全独立，基于科学和事实，且不受干扰。白宫已表示，他们担心中国会尝试改变报告中的部分事实。

布林肯指出：「为了更了解新冠疫情，并为下一次的全球传染病做准备，所有国家都必须提供所有疫情爆发初期的数据。」布林肯并未在发言中直接提到中国。

此前，特朗普政府指责北京在分享新冠疫情资讯上缺乏透明度，并称此举是导致新冠病毒在全球传播的主因。中国否认了这些说法。

路透社指出，中国与美国之间的紧张关系去年因新冠疫情变得更加紧绷，全球都聚焦中国如何透过在联合国扩展多边影响力来冲击美国的领导地位。

全球免疫计划

联合国秘书长古特雷斯在席间呼吁制定一项全球免疫计划，敦促20国集团中的富裕国家和新兴国家发挥带头作用。

他向联合国安理会表示：「我们必须确保各地的每个人都能尽快接种疫苗。然而，目前疫苗接种的进展却极不平衡和不公平。目前，只有10个国家接种了75%的全球现有疫苗。同时，有130多个国家尚未展开疫苗接种。那些受冲突影响的国家非常有可能被抛在后面。」

古特雷斯还说，如果国际社会任由新冠病毒在南半球像野火一样蔓延，病毒将会不断变异，导致新变种的病毒变得更容易传播且更致命。他说，这样有可能威胁到现有的疫苗和诊断感染新冠病毒的有效性。他说：「这个情况会大大延长新冠疫情影响全球的时间，使新冠病毒再次困扰北半球各国。」

联合国儿童基金会的负责人福尔(Henrietta H. Fore) 说：「对任何人来说，摆脱新冠疫情的唯一方法就是确保所有人都能接种疫苗。」

英国再提全球停火

英国17日在各国外长出席的联合国安理会中，提议联合国安理会呼吁正在进行武装冲突的国家停火，让全球各国能展开新冠疫苗接种计画。路透社指出，此举将会为中国和美国在联合国展开合作带来考验。

英国外交大臣拉布 (Dominic Raab) 17日敦促联合国安全理事会「迅速通过 」一项全球停火的决议草案，并警告说，全球有1.6亿人可能因情势不稳和冲突而无法顺利接种疫苗。拉布说：「各地区停火将是展开疫苗接种的关键。」

此前，因为中国和美国前总统特朗普在多个议题上产生严重分歧，联合国安理会花了三个多月时间才针对联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 去年呼吁全球针对新冠疫情停止武装冲突的声明达成共识。

中国外交部长王毅17日在会中表示：「我们需要抵制偏见，尊重科学，拒绝虚假信息和将新冠疫情政治化的企图。在这方面，安理会成员必须以身作则。」

他并未提及英国的提案，反而推动交战各方执行联合国安理会在2020年7月通过的停火决议案。俄罗斯的联合国大使内彭齐亚 (Vassily Nebenzia) 则表示，联合国安理会不需要另一项相关的决议。英国驻联合国大使伍德沃德 (Barbara Woodward) 希望联合国安理会能在「未来几周内」通过一项新的决议案。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)

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