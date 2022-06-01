抗击俄罗斯：向乌克兰提供新武器？

（德国之声中文网）没有重武器，就无法赢得顿巴斯战役。这是军事专家们的共识。为能抵消俄军在这方面的数量优势，西方盟国向乌克兰提供了数以千计的武器、弹药。但有一点非常清楚：若得不到更多武器，尤其是重武器，乌克兰人就无法保卫自己的国家。

另一方面，北约不想冒同俄罗斯开战的风险。莫斯科一再声称，提供武器本身已可定义为战争行为——尤其是，若相关武器能用于攻击俄罗斯领土。鉴于此，一众支持国均谨慎小心，仔细权衡利弊，看看可向乌克兰提供哪些武器。

美国

5月底，情况更加清晰。美国总统拜登宣布，应基辅政府要求，决定向乌克兰武装部队提供机动火箭炮，具体而言，就是多管火箭系统（MLRS）或更轻的HIMARS（高机动性多管火箭系统）。

加利福尼亚的一次演习中使用HIMARS多管火箭系统

两者都是移动平台，可发射多种类型火箭弹，其主要区别在于，HIMARS虽安装在装甲载重车上，非履带式车辆，越野能力有限，但因使用轮胎，耗油量大为减少，而最重要的是，其重量要轻三分之一，可由飞机运送。

两种系统都能发射射程可达数百公里的中程火箭。不过，美方国政府提供的是最大射程不超过80公里的火箭，用于击退俄军对乌领土的攻击。美制用于炮兵防御的雷达系统也将能提供帮助。华盛顿称，基辅方面已保证，不会用这些武器攻击俄罗斯领土。

美国和其他北约伙伴已向乌克兰提供了数十门M777榴弹炮

俄军入侵以来，美国是迄今向乌提供武器最多的国家。特别是“标枪”（ Javelin，用于反坦克）和“毒刺”（ Stinger ，用于防空）便携式导弹很可能在战争早期阶段对遏制俄军攻势起到了作用。之于结局难测的顿巴斯战役，美国和其他北约国家也向乌军提供了武装直升机和155毫米口径野战榴弹炮，并将运送更多数量。

德国

乌克兰及众多北约伙伴指责德国在提供武器问题上态度犹豫，行动缓慢。柏林则辩称，自己一直严格遵守北约内部协议。事实上，德国迄今已向乌克兰提供了成千上万件轻武器，如步枪、地雷、反坦克、反地堡火箭筒，以及数百万发子弹，唯独缺少重武器。

几周前，德政府已承诺，提供已被淘汰的50辆“猎豹”（ Gepard ）防空坦克和7门2000型反坦克榴弹炮。与车辆牵引的野战榴弹炮不同，该型火炮可在每次射击后瞬间转移位置。

肖尔茨总理周三（6月1日）在联邦议院宣布，将向乌克兰提供德军目前拥有的最先进的IRIS-T防空导弹系统和跟踪定位雷达，并从联邦国防军库存中拿出4门多管火箭炮。

提供西方武器带来的一个问题是，乌克兰士兵对它们大多不熟悉。对于较简单的装备，简短演示或就行了。但专家们指出，“猎豹”这样的复杂武器系统的培训可能需要数周甚至数月。这也是德国参与所谓“环形交换”的另一个原因。例如，德方从联邦国防军库存中拿出 "黄鼠狼 "（ Marder ）和 "豹2 "主战坦克给捷克共和国、斯洛文尼亚和希腊，以换取它们向乌提供苏制主战坦克和步兵战车。

丹麦

不仅是顿巴斯成为激烈战场。俄罗斯黑海舰队也陈兵乌克兰西南海岸。迄今，乌克兰主要只能铺设海雷以期保护敖德萨和其它沿海城镇。由于乌克兰本身没有值得一提的海军，其海岸线在很大程度上处于无保护状态，无法抵御来自海上的入侵。

“鱼叉” （ Harpoon ）反舰导弹可从船上、飞机上和陆地上发射 。

丹麦承诺提供全天候反舰 "鱼叉 "导弹，此举将大大增加乌克兰保卫其海岸线的能力，并甚至打破在很大程度上切断了乌克兰同世界市场联系的海上封锁。

英国

英国政府称，已向乌克兰提供了一系列武器系统，其中包括各种便携式制导武器，如“标枪”和“毒刺”，经简短演示和培训，步兵便可使用它们打击空中和地面目标。此外，英方还提供了可从车辆或地面发射的更大些的导弹系统。

英国防大臣据国防部长希佩（ James Heappey ）表示，还将运送数百枚"硫磺-1 "（ Brimstone-1- ）导弹至乌克兰，用以摧毁俄军坦克、火炮阵地，以及轻型装甲船只。此外，还将提供120辆配备坚固防雷装甲的 “马士提夫”（Mastiff）运兵车，以及小型无人运输机，为前线阵地提供食品和弹药。

捷克

有消息称，捷克已向乌克兰提供了数量不详的装甲车和作战坦克、多管火箭炮和榴弹炮，并可能还有苏制武装直升机。很明显，该国有意提供更多重武器。5月底，该国防长切尔诺霍瓦（Jana Cernochova）曾强调，必须保持连续性。

其他国家

各种消息来源显示，加拿大、意大利、希腊、挪威和波兰等多个国家也计划向乌克兰提供火炮系统，及数万发155毫米口径炮弹。与德国一样，荷兰决定提供数门2000型自行榴弹炮。

荷兰决定向乌克兰提供数门2000型自行榴弹炮

北约成员国常用的M777野战榴弹炮和2000型自行榴弹炮都能发射不同类型弹丸，如碎裂弹、多光谱烟雾弹、照明弹或标准口径的 "普通 "爆炸弹。不过，2000型自行榴弹炮可发射装有增程推进剂的炮弹，可打击40公里以远目标；M777的最大射程为25公里。

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