 抗争运动持续  亲情撕裂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.12.2019

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时政风云

抗争运动持续  亲情撕裂

香港的抗争运动持续半年， 社会上蓝(支持政府)黄 (支持抗争运动) 政见， 壁垒越见分明。运动战火在街头持续延烧， 火苗 也逐渐蔓延至不少家庭，同一屋檐下，火药随时一触即发。一场运动，撕裂了不少亲情 。      

Hongkong Tränengas-Einsatz der Polizei (Reuters/I. Kato)

香港街头的抗议活动

(德国之声中文网)在烟硝不断的抗争岁月里， 因为政见的不同，有的夫妇变得如同陌路，有点父母与子女陷入冷战僵局。面对着亲情决裂， 阿芳 ( 化名)及阿强 (化名) 向德国之声诉说他们个中的失落与无奈。

同一屋檐下  彼此如同陌路人

下班后， 阿芳一个人到家里附近的馆子吃过简单的便饭。"一个人的晚饭很难准备呢" 。吃了饭， 她打算到商场去逛逛， " 反正回到家里也只有我一个人。"  自从八月下旬， 黄丝的的丈夫因为与蓝丝的她政见不同，至今不愿与她有任何接触及交流。几个月来， 尽管同一屋檐下，彼此如同陌路人， 白天各自上班，丈夫故意到深夜待她睡了才回家，这几个月睡在客厅沙发 ，拒绝与她有任何对话。

最初， 阿芳不断地发短讯给丈夫， 询问他到底发生了甚么事?  丈夫坚持不回应。到底他心里有多少的恨?  絶情与冷漠令她几近情绪崩溃，后来慢慢变得麻木， 现在已逐渐适应一个人的生活。

反送中运动在六月初展开， 阿芳认为， 和平示威她没问题， 但示威者不可以涉及任可武力及破坏， 这是她的底线。阿芳在家里看电视新闻，看到报导示威者有暴力行为，她实时发表一些不满的评价， 一向本纳寡言的丈丈并没有甚么反应。其后各自在脸书上发表意见， 仍然相安无事。没料到原来丈夫的不满情绪早在心里埋伏。

踏入八月下旬， 随着运动的暴力越来越升级， 他俩在脸书发表的意见， 观点差距越来越大 ， 甚至完全对立。有一天，  夫妇二人就着同一件示威活动， 各自发帖子， 两个人观点角度却完全相反对立 : 丈夫严厉指责警方滥权滥捕 ; 阿芳则称示威者为暴徒 ， 并得到一些亲戚点"赞"支持。没料到， 这一个帖子成了一个火药引， 如打开了潘多拉盒子， 燃点起长期积压的矛盾与不满， 一发不可收拾。尽管没有大吵一场，  然而，由那天开始， 丈夫" UNLIKE" 了那些与他政见不同的亲戚及朋友， 也开始拒絶与她对话。冬至那天， 她再发短讯给他， 问他是否会一起回公公婆婆家过节吃饭， 丈夫依然不回应。

对于丈夫的反应， 阿芳相信，丈夫不满她支持政府及警方，又称示威者为暴徒。

"我知道这个政府表现的确令人失望， 但是这样抗争， 可以解决问题吗 ? " 阿芳对德国之声表示， " 我不反对和平理性的游行， 但示威者的暴力破坏及'私了' ( 当市民受到袭击或目睹有罪案发生时选择以自己的方式解决，而不选择报警求助) 等行为， 我完全不能接受。" 你看， 他们大肆破坏那些被标签为亲中的蓝店及银行，真的非常野蛮 ! 而警方要执法的呀! " 她认为自己的观点没有错， 丈夫也应尊重她 。

阿芳告诉德国之声，与丈夫自幼青梅竹马，结婚二十载， 婚姻经历不少风浪。然而， 每每都雨过天睛。"今次的考验实在太大， 我也不敢去想将来! "  毕竟， 阿芳仍然珍惜这个家， 希望有一天能破镜重圆。

我会给他一点时间， 希望他愿意坐下来和我倾( 谈话) ， 也希望香港能早日平静下来 !"

 更多的是两代之间的撕裂

镜头下大学生阿强与父母在家里吃饭。妈妈看着被称为亲建制派的电视台晚间新闻报导， 大骂示威者在搞乱  (生事捣乱) 社会， 不思进取。阿强全程一言不发， 赶紧把饭吃完便走入自己房间 。

由六月份运动开始， 几乎每场活动， 他都尽量不缺席。

"如果我再听下去， 我们准会大吵一场 !"

Hong Kong - Proteste gegen eine groß angelegte Landgewinnung zum Bau künstlicher Inseln (Reuters/B. Yip)

阿强说，除了基本的物质生活，还向往民主与自由

阿强对德国之声说 ， 自从反送中运动开始， 家里的气氛充满张力，剑拔弩张， 随时一触即发。

他与父母有过几场激烈的争吵， 起因是"深红" (支持中共政府) 的妈妈说了一些令他非常生气的说话。

"她骂示威者是"曱甴" (蟑螂) ， 说年青人买不起房子是因为他们不够努力， 因为他们懒惰， 才出来搞事 !"

"我真的受不了。" 于是他们大吵一场， 继而冷战，然后重复上演。

另一边厢， 父母却因为儿子骂他们没知识，不懂思、 愚昧盲目而深受伤害。

撕裂源自两套南辕北撤的核心信念

不久，  阿强选择沉默。争吵没有用， 阿强向德国之声说， 他与父母的不和， 源自两套南辕北撤的核心信念。简单来说， 父母是经济行先， 任何影响到经济及社会安宁的行为都是不对;  他们担心 " 经济差， 到时候没有公司聘用你们， 你们要自己承担后果…"  而他追求的除了基本的物质生活， 还向往民主与自由。

阿强说， 父母都是蓝丝， 但在内地出生、成长的妈妈则更" 红" ， 经常在他面前说中国现在很富庶，另一方面她只看 "红" 媒， 身边的朋友也尽是蓝丝， 所以， " 我们注定是水火不容" 。

阿强向德国之声表示，  家里表面看似和谐， 内里却充满火药味， 随时一触即发。" 没办法， 二对一 !" 他坦言感到孤立及无奈，心里很羡慕那些父母均是黄丝的" 手足们" 。然而， 阿强承认， 这毕竟都是少数。

这一场运动， 造成太多的家庭撕裂，阿强无奈地说。 

观看视频 03:06

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