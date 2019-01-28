抗争四年 李文足终于见到王全璋

（德国之声中文网）人权律师王全璋的妻子李文足终于见到丈夫了。这是2019年6月28日，距离王全璋失踪的2015年7月10日将近四年时间。为了这次会面，李文足和其他人权律师的妻子一起，坚持不懈地经历了不屈不挠的抗争。

综合李文足透过网络和媒体发布的消息，她和儿子以及王全璋的姐姐王全秀一起，在山东省临沂监狱和王全璋见面。王全璋走路正常，声音没变，但是苍老得像老年人。"要是走在路上，我一下子认不出他了"，王全璋见到儿子很高兴，同时"他始终是焦躁不安的样子"。"全璋身边坐着一个警察，带着耳麦，全程记录。还有一个拿着摄像机的，对我们一直拍摄"。

王全璋更焦虑的是妻子和儿子的安全。消息称，他甚至要求妻子不要探视，让他姐姐去就行了。"要是你被抓了，孩子怎么办呢？"

"709"人权律师中最后一位受审者

现年53岁的王全璋是中国维权律师中的代表人物之一。自2007年开始律师执业以来，曾经代理法轮功等多起敏感案件，他主张要"不断碰撞抗争"。

2013年，他在替法轮功学员进行无罪辩护时，曾因"违反法庭秩序"被拘，这引发中国全国数十名律师举牌抗议。当时在外界的压力下，王全彰在被拘3天后被提前解除拘留获释。

2015年7月9日开始，中国共有超过300名律师、法律助理、活动人士及其家属被失踪、抓捕和拘押。王全璋于7月10日失踪，是该系列案中拘押时间最长、家属和律师未能会面时间最长以及最后一位被审判的人。据称其原因是他拒绝配合当局"认罪"表演。

案件最终于2019年1月28日上午在天津市第二中级人民法院宣判，王全璋犯颠覆国家政权罪，被判有期徒刑4年6个月，剥夺政治权利5年。

坚持抗争4年

王全璋被失踪之后，李文足开始了艰难曲折而又从不屈服的救夫行动。

2016年12月，李文足向北京市东城区法院递交行政起诉书，控告中国公安部、部长郭声琨在其视频《警惕颜色革命--谁想扳倒中国》抹黑人权律师群体。

2017年5月，李文足与另一位"709"人权律师李和平的妻子王峭岭一道，以视频方式参加美国众议院外交委员会的听证会并作证。李文足紧急呼吁国际社会关注王全璋的生命安危。

李文足曾到最高人民法院进行至少28次控告，要求法院"有罪审判，无罪放人"，但最高人民法院拒绝受理。

2018年4月，李从北京徒步前往天津"千里寻夫"，被中国政府阻挠绑架，送回北京软禁。

在为丈夫的奔走呼吁中，李文足遭受过监控、软禁、绑架、逼迁、脱衣检查、死亡威胁等迫害。

对于王全璋的命运，美国国务院、欧盟以及多个国际人权组织都表示了声援。2018年5月，德国总理默克尔访华之际，与李文足见面。

因为她坚持勇敢抗争，李文足获颁由"中国公民运动"颁发的2017年"杰出公民奖"及美国艺术家团体颁发的2018年"捍卫言论自由奖"。

当局如临大敌

李文足于北京时间周四（6月27日）早上收到山东临沂监狱通知，告知其周五可以探望丈夫。王全秀周三曾致电查询会见详情，但没有得到回复。周四下午突然得到通知，要求她马上动身前往临沂监狱。

在会面前夕，临沂当局加强维稳，有异议人士受到严密监控。当地访民卢秋梅对媒体表示，两天前当局要求她离家到外地旅游，经协商后获准在临沂一家酒店暂住。另外一位"709人权律师"家属刘二敏，原计划陪同李文足从北京前往临沂，周四早上被便衣阻拦，不许她离开北京的家。

根据"709"人权律师李和平的妻子、长期与李文足一同坚持抗争的王峭岭从临沂监狱现场发布的文字与视频信息， 6月28日下午，陪同李文足探视的人们遭到现场100多名便衣和不明人士各种干扰和阻碍。