抗中路线不变 美再认定香港失去自治

(德国之声中文网) 美国国务卿布林肯周三(3月31日 )重申了前政府去年作出的认定，表示香港不再是自治的，不应受到美国的特殊待遇。

他说：「在过去的一年里，中华人民共和国继续破坏香港的高度自治，违反了《中英联合声明》和香港《基本法》规定的义务，特别是，通过和香港政府实施《香港国安法》，严重损害了香港人民的权利和自由。」

布林肯在一份附带的报告中列举了国安法通过后，港府对民主示威者、反对派人士和政客的任意逮捕和拘留，以及香港立法机构直选议员人数的锐减。

向国会提交证明是《香港人权和民主法案》的要求，该法案在2019年以压倒性多数通过，并由特朗普签署成为法律。

布林肯强调，会与盟友合作，「与香港人民站在一起，反对中华人民共和国的恶劣政策和行动」，他表示会通过采取行动，让中国和香港官员「为他们的作为承担后果」。

《香港人权和民主法案》要求美国对香港侵犯人权行为负有责任的官员进行制裁，并确定香港是否继续有理由获得特殊地位。拜登和特朗普政府都曾因认定而对中国和香港官员实施制裁。

根据中英协议的条款，从1997年开始，香港从北京的共产党政府那里享有50年的重大自治权。这种自治包括根据中国所谓「一国两制」政策保护言论自由和自治。

他在发给国会的一份通知中说，自从前任国务卿蓬佩奥在2020年5月首次作出这一认定以来，中国一直在「蚕食」香港的自治权，因此，这个前英国殖民地不值得美国给予它自1997年回归中国统治以来所享有的贸易和金融特权。

布林肯说：「我们将继续呼吁中国遵守其国际义务和承诺；停止破坏香港的民主制度、自治和法治；立即释放并撤销对在香港被不公正拘留的个人的所有指控；并尊重香港所有个人的人权。」

此举再次表明，拜登政府并没有偏离特朗普政府在中国问题上的强硬路线。3月30日，美国国务院也再次重复了特朗普政府将中国对新疆维族穆斯林和其他少数民族进行「种族灭绝」的说法。

邹宗翰/William Yang (美联社，法新社)

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