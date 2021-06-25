 抗中升级? 日菲首次联合空军演习 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.07.2021

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时政风云

抗中升级? 日菲首次联合空军演习

日本最近跟美国与菲律宾都有针对「救灾」相关的联合军演，但专家分析，这些军事动作其实是为了可能爆发的区域冲突，像是台海战争，做好准备。

Philippinen | Japan | Helikopter

2016年4月26日，日本直升机航母伊势号（DDH 182）在抵达马尼拉北部的前美国海军基地苏比克港，进行为期4天的友好访问。近年来，日菲的军事合作越来越频繁。

(德国之声中文网) 路透社周五(7月2日)报道，日本将在7月5日到8日与菲律宾举行首次联合空军演习。这种更紧密的国防关系也被解读为是要提高对中国的防御措施。日本驻马尼拉大使馆7月1日发出了这个消息，进一步表明两国国防关系深化。

这场主旨为人道主义和救灾的空对空双边训练将在克拉克空军基地举行，该基地以前是美国在菲律宾北部的一个军事设施，日本大使馆称这是联合防务合作的一个「重要里程碑」。

一架日本C-130H货机及其人员将与菲律宾空军人员一起模拟在偏僻地区运送救援物资。日本航空自卫队的部队指挥官正木水野在声明中说：「日本和菲律宾都是自然灾害多发国家，我们在救灾行动上有很多东西可以分享，来协助拯救生命。」

2013年超级台风 「海燕 」袭击菲律宾，日本也曾向菲律宾提供援助。这场天然灾害最后在菲律宾造成6千多人死亡，数十万个家庭无家可归。

而近来，报道内容提到，美国的盟友日本和菲律宾都因为中国的船只和飞机在东海和南海的高度军事化行为而与中国产生矛盾。而现在西方国家，特别是美国正与盟友联合起来对抗中国，采取更多措施来维护印太地区的航行和飞越自由，包括海军巡逻等等。

日本和菲律宾在2015年1月签署了一项建立更紧密防务关系的协议，此后两国已进行了17次联合海军演习。日本还转让了国防和技术设备，可以帮助菲律宾加强在南中国海的巡逻。这一次是首次两国在空军上的合作演练。

不过日菲的合作真的只是为了「救灾』吗?《金融时报》在7月1日报道，美日本近来在中国东海与南海进行了联合演习，但这些合作其实有更大的意义。

Japan USA Militärübung

2020年10月26日，在日本海上自卫队直升机航母JS加贺号上，美国中将施耐德和日本最高军事指挥官联合参谋长山崎幸二相互问候。背景是美国海军罗纳德-里根号航空母舰。

媒体：美日针对台湾紧张局势兵棋推演

《金融时报》报道提到，由于美日担忧北京的强硬立场，两国除了公开的军事演习，还有秘密的军事合作，为台海可能爆发的冲突做好准备。

6位匿名的人士告诉《金融时报》，美日本军事官员在特朗普政府的最后一年时就开始为台海冲突的可能进行认真的应对计划。在台湾和东海尖阁群岛面临威胁下，时任日本首相的安倍晋三在2019年就决定大幅扩大军事计划。其中三位知情人士称，这项工作在拜登和菅义伟上任后继续进行。

6月15日，28架中国战斗机飞入台湾的防空识别区，架次创下有史以来最高的记录，美日对此感到震惊。此外，中国的海空军和海岸警卫队也在尖阁群岛周围越来越活跃。

DW.COM

菲美「军队互访协定」允许美军进入菲律宾进行演习，去年菲总统杜特尔特决定暂停该协定，但暂停日期却三度延後，背后有何考量？

日本陆上自卫队、法国陆军和美国海军陆战队于本月11日至17日在日本西南部举行联合军事演习。这是三国陆上部队首次在日本国内实施正式的实际训练。法新社分析认为，举行联合军演是出于对中国在该地区态度不断强硬的担忧。

菲律宾和美国国防部长通话表示，希望恢复去年取消的“肩并肩”联合军事演习。此外，菲律宾方面再次提及中国停留在牛轭礁水域的大量船只；美方则重申了延续两国间的《来访部队协议》（VFA）的重要性。

台湾国防部宣布今年4月底和7月中旬将举行年度“汉光演习”。出于对疫情管控的考虑，这场以解放军作为假想敌的军演已经连续两年未邀请美军参与。同一天，台湾外长吴钊燮也对外表示，如果中国大陆来袭，台湾必将奋战到底。

印太区域最近很热闹，除了美日印澳法首次共同军演外，德国也宣布将在8月派遣护卫舰。中国则持续加大台湾周边的演训。

到2019年底之前一直担任五角大楼的亚洲事务最高官员施里弗 (Randy Schriver)认为，中国的做法让促使美日加紧合作，「在台湾问题上有了新的思维」。

《金融时报》还说，日本一度要求美国分享其台湾战争计划，但五角大楼不同意，想先把重点放在分阶段加强与东京的协调上。一位前美国官员说，最终的目标是让盟国为台湾制定一个综合战争计划。

施里弗说，美国正在执行一些「可高度替代的训练」，比如说把「救灾场景」中进行两栖登陆的演习「直接适用于」围绕尖阁或台湾海峡的任何冲突。

曾指挥乔治-华盛顿号航母打击群并在2014年至2017年期间担任印太司令部行动主任的退役上将蒙哥马利(Mark Montgomery)则说，五角大楼需要「全面了解」日本在发生冲突时可以提供的支持。

他《金融时报》的报道里说：「随着危机的加剧，日本有可能被卷入其中，美国将需要了解日本如何支持或促成美国的行动。」

新闻也提到，美日外交官正在研究与联合军事行动有关的法律问题，包括进入基地和日本可以向与中国发生冲突的美国部队提供何种后勤支持。如果是台海战争，美国将依靠日本的空军基地，但如果中国试图摧毁这些基地以削弱美国的力量，东京被卷入冲突的几率也大增。

(路透社、金融时报)

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