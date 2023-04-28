 抗中再升級 美民主黨推「中國競爭法案2.0」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

抗中再升級 美民主黨推「中國競爭法案2.0」

美國參議院民主黨議員再推新法，希望近一步限制中國獲取科技的能力，還將阻止中國對台灣的威脅，他們能成功嗎？

美國參院民主黨領袖舒默去年5月的資料照

美國參院民主黨領袖舒默去年5月的資料照

（德國之聲中文網）美國參議院民主黨團週三（5月3日）宣布了一項重大提案，希望限制投資和最先進技術流向中國，同時阻止對台灣的任何潛在威脅，來對抗中國日益增長的全球影響力。

法新社報導，這項法案由美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及11名議員主導，他們在記者會上概述了這項旨在應對來自中國的競爭的計劃。

美國總統拜登去年簽署了「芯片法案」，旨在強化美國的科技產業競爭力，為微芯片製造和科學研究提供了520億美元的新補貼。而針對這次的抗中法案，舒默將其定義為一場遏制中國的劃時代鬥爭。舒默說：「中國政府尋求主導21世紀的過程中，並沒有限制自己；如果我們在美國吃老本，如果我們讓中共打敗我們，這將對世界民主國家造成嚴重後果。」

舒默表示：「美國不能把領導權讓給反對民主和個人自由的政府。我們不能讓威權主義在21世紀做主。」

美國總統拜登與財長耶倫去年出席白宮內閣會議的資料照

美國總統拜登與財長耶倫去年出席白宮內閣會議的資料照

法案細節

舒默表示，新法案將研究出口管制和制裁，以限制北京獲取甚至「竊取」美國在人工智能（AI）、量子計算和其他先進技術方面的創新能力。

他補充說，美國財政部和商務部將獲得新的授權，來審查和阻止資金流向中國的高科技產業。該計劃還將著眼於幫助小企業、培養美國未來勞動力，以及加強評估外國投資對國家安全的影響。

與此同時，華盛頓一直批評中國的「一帶一路」倡議，該倡議在過去10年中，投資了150多個國家的道路、橋樑、港口和醫院，總額約8400億美元。舒默表示，作為替代，美國及其盟友已準備好提供「實際上有利於那些尋求幫助的國家」的基礎設施資金方案。

該法案的最後一個關鍵部分，是推動阻止中國侵略台灣的提案。舒默沒有提供具體細節，但表示將以參議院外交關係委員會的兩黨提案為基礎；該委員會去年批准了45億美元協助台灣防衛，並允許拜登制裁對台灣採取行動的中國官員和金融機構。

路透社報導，美國參議員們還將考慮立法，以加強拜登政府打擊中國視頻共享應用程序抖音國際版（TikTok）的能力。

民主黨在參議院推出的新法案，將加強去年美國芯片法案對中國的限制，圖為芯片示意圖

民主黨在參議院推出的新法案，將加強去年美國芯片法案對中國的限制，圖為芯片示意圖

能通過嗎？

舒默還表示，這項名為「中國競爭2.0」的法案，將擴大去年的「芯片與科學法案」的效果。

舒默希望新法案能得到兩黨的支持，並表示參議院的共和黨人一直支持為該方案提出的一些想法。但由於共和黨控制著美國眾議院，新法將需要共和黨的支持，才能成為正式的法律。

對中國採取強硬路線的願望，是長期分裂的美國國會中，為數不多的真正兩黨共識之一。去年的立法在民主黨和共和黨的壓倒性支持下過關。

然而，參議院共和黨議員圖恩（John Thune）表示，有鑑於共和黨對民主黨政府支出和債務的問題，以及去年法案的規模的擔憂，新的中國倡議將很難在國會獲得通過。

「（法案通過）將具有挑戰性，部分原因在於（法案）支出和債務，（共和黨）擔心（法案）支出過多及其對通貨膨脹的影響」，圖恩說。

美国为何大举投资芯片行业？

（法新社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

WASHINGTON, USA - DECEMBER 12: National Security Advisor Jake Sullivan speaks at a White House press briefing on December 12, 2022 in Washington, DC. Nathan Posner / Anadolu Agency

美国国家安全顾问：对华关系要"去风险" 而非"脱钩" 28.04.2023

美国国家安全顾问沙利文（ Jake Sullivan）表示，拜登政府正在努力在对华经贸关系中"去风险"，而并非"脱钩"。他还表示，拜登政府推出的一系列工业政策对于强化美国同中国竞争的能力至关重要。

Treasury Secretary Janet Yellen speaks at a Multilateral Development Bank (MDB) Evolution Roundtable during the World Bank/IMF Spring Meetings at the International Monetary Fund (IMF) headquarters in Washington, Wednesday, April 12, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)

美国财长：六月一日起美国政府将面临"债务违约风险" 02.05.2023

美国财政部长耶伦周一向国会发出警告称，美国政府有可能从六月一日起面临支付困难。拜登总统也已向参众两院民主共和两党领袖发出邀请，共同商讨解决当前财政困境的对策。

Taiwan, Tainan, 26.05.2016 - Das Logo des Chipherstellers TSMC an einem Gebäude. Angesichts der aktuellen Halbleiter-Knappheit will der Chipfertiger TSMC binnen drei Jahren 100 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktion und die Entwicklung neuer Technologien investieren. (Zu dpa Chipfertiger TSMC will 100 Milliarden Dollar investieren) +++ dpa-Bildfunk +++

美媒: 台积电盼美国重金补助 但反对部分附加条件 20.04.2023

台湾芯片制造龙头台积电正在为其在美国建厂寻求华盛顿高昂的补贴，不过，据《华尔街日报》报道，这家全球最大芯片代工企业反对美国政府为提供补贴设置的一些附加条件。

广告

媒体看中国

Deutschland Berlin | Protest für Pressefreiheit vor der Chinesischen Botschaft

德语媒体：没有哪个国家比中国有更多系狱记者

德广联关注無國界記者组织的新闻自由排名，中国为倒数第二位。《慕尼黑信使报》关注德国经济对中国的依赖到底有多大。