抗中光说不练? 美防长:动起来

(德国之声中文网) 美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)周三 (6月9日)指示五角大楼加强锁定中国。他在向五角大厦发布内部指令说：「现在，国防部要开始动起来了。」

奥斯汀为了确保指令得到遵守，他将亲自负责执行工作队的机密建议，不过相关指令细节保密。

他提到，该指令将「提高该部的能力，振兴美国盟友和合作伙伴网络，加强威慑力，并加速发展新的作战概念、新兴能力、未来部队态势以及现代化的文职和军事人员队伍」。

这项指令是拜登政府在2月成立特别工作组对国防部对中战略进行评估后的成果。法新社报道，一位高级国防官员表示，经过几个月的评估，特别工作组已经确定了在对中国的优先事项上，在一些关注度、资源和程序有关的领域有「说与做之间的差距」。该官员说：「今天的指令实际上是为了确保该部门能够实现这一优先事项。」

美国防焦点转向

五角大厦在过去20年的行动主要集中在应对中东的圣战武装分子，而不是像中国这样的现代化军队。而目前美国在中东保持重要军力下，开始撤出在阿富汗剩余的2500名美军。这也被视为是国防焦点转向的一大举动。

几年来，美国将反击中国作为其国家安全政策的核心，两国从技术和人权到中国南海军事活动等问题上处于对峙状态。上个月，拜登政府的国防预算呼吁将数十亿的开支从旧系统中转移出来，以帮助支付军队的现代化，并藉此遏制中国。

虽然五角大楼的2018年国防战略将中国确定为一个主要的战略竞争者，但特别小组发现，在应对北京的挑战方面没有做太多工作，这也使得中国得以不断挑战既有秩序，比如说加强对台湾施压。

美国军方目前正在寻求扩大其在太平洋地区的军力。超过50亿美元将用于抗中的「太平洋威慑计划」，重点放在印太竞争，通过资助雷达、卫星和导弹系统，提高美国在该地区的影响力。

但该预算受到了立法者和专家的批评，认为美政府对于来自中国的近期风险关注不够。悉尼大学美国研究中心的陶沈德(Ashley Townshend)对路透社表示：「美国政府在研究和开发方面进行大量投资以确保军方有足够的资金支持，这是正确的，但这不应该以牺牲加强短期内对中国的常规威慑的努力做为代价。」

(法新社、路透社)

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