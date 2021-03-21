 抖音等105个APP被中国网信办通报“违规” | 经济纵横 | DW | 21.05.2021

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经济纵横

抖音等105个APP被中国网信办通报“违规”

中国互联网监督机构周五（５月２１日）称，发现抖音、快手、360浏览器和360搜索等共10５个应用程序不正当收集、使用用户数据，要求其限期整改，解决问题。

China Zentrale von Baidu in Peking

搜索引擎百度也被通报在搜集个人信息方面违法违规

（德国之声中文网）中国网信办（国家互联网信息办公室）通报说，这105个应用程序非法获取、超范围收集、过度索权，侵害个人信息，触犯法律。

被点名的公司中包括搜索引擎搜狗和百度，视频网站抖音、快手等等。

通报说，这些公司必须在15个工作日内解决这一问题， 否则将须承担法律后果。

一段时间来，网信办强化对中国应用程序的审查，旨在加强对个人信息的保护、防止网络隐私受侵。

中国和其它地方，普遍存在的一种忧虑是，许多互联网公司都有自己的网站，并用以过度收集用户信息，以向消费者投放广告。

中国政府本身也大规模收集公民隐私

不过，分析家看到，有关当局实施打击的同时，中国政府本身却在大规模收集公民隐私信息。批评者指责中国政府利用面部识别技术分析、追踪新疆维吾尔人。

在新疆，超过一百万维吾尔人曾被拘留在 "再教育营 "中。

自今年5月1日起，中国国家网信办、工信部、公安部等联合发布《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》开始生效。按此规定，应用程序供应商不得过度收集个人数据及不征得用户同意收集信息 。

Symbolbild I Gesichtserkennung I China

人脸识别技术在中国已被广泛使用

中国国家网信办早前曾命令由腾讯控股和阿里巴巴集团控股开发的安全应用程序停止未经用户同意收集用户信息。

中国的科技企业面临越来越严厉审查，原因之一是，当局有意削弱阿里巴巴和腾讯等巨头公司的影响。从支付和电子商务到游戏和短信，这些企业提供的服务，范围极广，使其获得日常生活中无处不在的地位，同时也使它们日益受到当局的提防。

今年早些时候，当局对阿里巴巴课以相当于28亿美元的创纪录罚款，以惩戒其违背反垄断规定。食品配送巨头美团网目前亦因涉嫌反竞争行为而受到调查。

包括百度、腾讯和滴滴出行公司在内，其它数十家互联网公司也因未按规披露投资或收购信息而遭罚。

观看视频 01:53

人脸识别技术 是否侵犯隐私?

 

（美联社）

DW.COM

40余款APP侵权 腾讯小米均在列

众所周知，中共当局热衷于收集公民个人信息，但是近日该国科技巨头腾讯和小米却因侵犯用户隐私而遭当局点名批评。  

民调：多数中国人不愿被“刷脸”

中国是使用人脸识别技术最广泛 的国家，无论是交通枢纽、购物中心，还是银行、住宅区，“刷脸”都是最常用的身份识别手段。然而，就个人信息保护进行的首次民意调查显示，大多数受访者并不甘心被频繁“刷脸”。  

德国禁止脸书动用Whatsapp用户数据

汉堡数据保护专员发出一项针对脸书的指令：这家美国网络巨头暂时不得从其即时通信服务Whatsapp中提取用户信息。相关指令自本周六（5月15日）起实施。  

意见相左 欧盟数据保护机构呼吁取缔人脸识别

欧洲数据保护专员公署（EDPS）发表声明，呼吁在欧洲公共场所取缔远程生物识别。欧委会的《人工智能法》立法提案认为，在执法为目的的情况下可以使用远程生物识别技术。  

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