抖音究竟有多“政治”？

（德国之声中文网）去年，任何一个网络社交平台都没有像TikTok（抖音）这样快速走红，神话般崛起。市场研究机构SensorTower在2019年11月宣布，该应用程序的下载量突破了15亿大关。它是继Facebook Messenger和WhatsApp之后全球最受欢迎的智能手机应用程序。

但是目前也没有任何一个社交平台像TikTok这样如此备受争议。美国和英国的公共机构正在调查TikTok的中国母公司"字节跳动"（ByteDance）是否向中方提交了敏感的用户数据。此外，德国新闻网站Netzpolitik.org也披露，该pi平台制定严格的审核战略阻止批评性内容，并排斥残疾人发布的视频。对此TikTok的答复是旨在防止霸凌现象。

只有符合抖音游戏规则才能成功吗？

德国新闻网站Netzpolitik.org的调查揭示了TikTok的严格审查制度。据称，TikTok在在全球三个地点的平台管理员将德语内容从推荐到不可发布分为几类。从一位匿名人士那里获得了审核规则的科费尔（Chris Köver）说："基本上来说，只有符合TikTok游戏规则的内容才有成功的可能"。

德国农民的抗议活动、中国对维吾尔人的大规模监禁、印度境内对妇女的暴力行为以及残疾人的生活，按照TikTok的标准，所有这些内容都不应占据显著位置。然而，这些恰恰是最近以来在TikTok上产生广泛影响或引起广泛关注的题材。一部分是TikTok默许的，有些则不是。

如果想在TikTok社交平台发布有政治内容的视频，只有2条途径可以成功。一个是与 Tiktok进行合作，或者是避开该平台的管理系统。最近联合国便选择了合作，其反对暴力侵犯妇女的视频在TikTok获得了8.875亿的观看量。

TikTok用户并非完全不关心政治

但是，当一名美国女孩在上传TikTok的视频中谈到中国维吾尔人拘留中心这一敏感话题时，TikTok停止了其账号。

该视频已经被观看了150万次， TikTok出面道歉，对其审查政策则语焉不详。

但是，对于重大政治话题及其相关讨论，在TikTok平台上则少有见到。当来自德国各地的农民驾驶拖拉机来到柏林勃兰登堡门前举行抗议示威时，给TikTok用户留下更深刻印象的是壮观的示威场面，而不是愤怒的农民对德国农业政策负责人提出的要求。

TikTok反映了大多数用户的现实生活。其中41％的人年龄在16到24岁之间，这意味着他们在许多国家和地区还没有选举资格。除了唱歌跳舞和流行歌曲之外，性，家庭和教育，以及气候变化和同志权益是主要话题。尽管有运营商的审查，但TikTok的用户并非完全不关心政治。