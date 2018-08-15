抖音海外版承认有过歧视性规定

（德国之声中文网）根据该报道，TikTok曾指示平台管理员，在残疾人发布的视频上做标记，并限制其传播范围。TikTok一名发言人对美国科技媒体"The Verge"表示，作为对TikTok平台上霸凌现象增加的反应，曾一度实施过这样一种规定，"我们的本意是好的，但选择了一种错误方式"。他指出，以前的这一规定早已作了修正，代之以更细致的反霸凌行为方式和保护措施。

根据德国网络媒体Netzpolitik.org的报道，同性恋者和胖子也被列入"特殊用户"名单，不论其内容如何，他们的视频原则上被视为有遭霸凌风险，需限制其传播范围。报道称，所谓的"特殊用户"中包括"变形的脸"、"自闭"、"唐氏综合症"。根据相关规定，管理员须自己判断，当事人身上是否有这些特征，并加以标示。为此，他们大约有半分钟时间。

不清楚的是，这些歧视性规定曾实行了多久。TikTok称，相关规定仅在"初期阶段"实行过。但Netzpolitik.org则报道说，一名匿名人士曾告知，规定一直到去年9月份仍有效。

TikTok隶属中国科技企业"字节跳动"（Bytedance）。坊间一再存有疑虑，担心TikTok过滤政治内容。新近，TikTok受到批评，原因是，香港示威的画面几乎从未在TikTok上出现过。该企业驳回了关于它实施新闻封锁的指控。

凝炼/叶宣（德新社）