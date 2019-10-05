 抖音海外版一度惊现“伊斯兰国”视频 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.10.2019

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时政风云

抖音海外版一度惊现“伊斯兰国”视频

抖音海外版TikTok出现“伊斯兰国”宣传视频，该公司已经删除大约10个账户。业界人士担心其管理模式难以监管并彻底清除这些内容。

China App TikTok (picture-alliance/dpa/Da Qing)

（德国之声中文网）社交媒体应用 TikTok公司员工周二（10月22日）称，"伊斯兰国"（ISIS）的宣传账户已经从该平台上删除。这是TikTok发生的最新一起丑闻。

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美国联邦贸易委员会宣布，针对非法收集儿童信息的指控，抖音海外版同意支付570万美元和解。这是美国儿童隐私案件中最大的一笔民事罚款。不过，对于抖音而言，事情可不仅仅是赔钱那么简单。 (28.02.2019)

弹幕从此之后要先审后播，网络短视频不能宣扬「非主流婚恋观」——中国出台网络短视频的管理新规出台，在网络管制方面「与时俱进」。 (10.01.2019)

由中国的互联网公司字节跳动（bytedance）创建的TikTok去年在全球范围内达到约5亿用户，成为最受欢迎的社交应用程序之一。

TikTok的一名员工告诉法新社，该平台删除了大约10个发布"伊斯兰国"视频的帐户。这位不愿透露姓名的工作人员说："其中只有一个视频在删除之前的观看次数达到了两位数。"

最先报道该事件的是《华尔街日报》。该报发表于周一的报道说，这些视频呈现了抬尸游街的情景，其中"伊斯兰国"武装人员带着枪。根据《华尔街日报》报道，经社交媒体监督机构 Storyful确认，这些视频大约来自两个账户。

 TikTok公司在通过电子邮件发送给法新社的一份声明中说："TikTok绝不容许出现煽动恐怖主义的内容。一经发现，我们将永久禁止此类帐户和相关设备。我们还将不断提升严格的控制措施，以主动监测可疑活动。"

观看视频 01:26

菲律宾的“伊斯兰国”

"伊斯兰国"在伊拉克和叙利亚的"哈里发"已经在3月被击溃，但是该组织仍然活跃在中东、非洲和亚洲的一些国家，并且通过在线活动招募"圣战"分子。

TikTok平台允许用户创建和共享15秒的短视频，颇受青少年欢迎。

Storyful的主编戴维森（Darren Davidson）说："与其他以交友或社区为中心的平台不同，TikTok的特征是不断涌现新内容。"

他说：" ISIS发布的内容的确违反了TikTok的规则，但是TikTok的管理模式导致难以监管并彻底清除。"

TikTok多次出现争议事件。今年4月，印度法院对它颁发临时禁令止，理由是它涉嫌散播儿童色情。

TikTok在孟加拉国也被禁止。在美国，它则因为非法收集儿童信息而遭遇巨额罚款。

该公司反驳了这些指控，声称自己遵守了所在地的隐私保护法律。

TikTok在中国版有一个家喻户晓的名字，那就是"抖音"。

张平/ 达扬（法新社）

 

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菲律宾的“伊斯兰国”  

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