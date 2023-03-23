抖音执行长赴美国会作证前夕 专家怎么说？

（德国之声中文网）TikTok执行长周受资赴国会作证前夕，除了请来平台网红游说支持，週二（3月21日）他发布1分多钟的TikTok影片表示，TikTok面临被美国政府禁用的风险，正处于「关键时刻」，希望获得用户支持。有专家表示，成功禁用与否，取决于早前曾提出的禁用外国科技法案。

周受资21日发布的TikTok短影音以美国国会大厦为背景，已有逾750万观看次数、超过9万人留言。周受资也曾表示，TikTok为了确保其平台用户数据安全所做的努力，已超越其他任何竞争对手。

在听证会前夕，TikTok已加紧公关脚步，不但聘请与拜登有关联、在华府人脉广阔的民主党顶级政治公关谘询公司SKDK，还请来数十位TikTok网红到华府助阵游说支持该平台，其中部分人士拥有百万粉丝。

据路透社22日报导，有专家表示拜登政府禁用TikTok的任何举措，都可能取决于早前针对TikTok所提的禁用外国科技法案（RESTRICT ACT）是否通过，去加强政府以国安为由的监管权力。

美国法院曾以违反对言论自由的保护为由，阻止了特朗普政府禁用TikTok。这意味着美政府之后如果要禁用TikTok，便很可能取决于像是RESTRICT法案通过与否，才能进一步授权商务部以国安威胁为由，去限制外国科技在美国的使用情况，相关专家表示这将规避现行法律中言论保护的部分。

新美国安全中心资深研究员及前美国贸易代表副助理Emily Kilcreas说：「RESTRICT（法案）真的很有帮助，因为它赋予全新、从头开始的法律权力，没有如其他法律的複杂性。这是一个更强大、清晰的法律授权。」

TikTok说法

“TikTok从来没有与中国政府分享过美国用户的数据，也从来没有收到过这样的要求。而且即使有人提出这样的要求，TikTok也不会照做”，根据众议院能源和商业委员会周二发布的书面证词，周受资将在周四的听证会上做出这样的陈述。

这位TikTok首席执行官还强调，TikTok母公司字节跳动不受任何政府的控制和持有，也不是一家国有企业。“请允许我明确地表达这一立场：字节跳动不是中国或者任何国家的代理人。”

批评者担心TikTok会把美国用户的数据转交给中国政府，这促使不少美国议员呼吁禁用这一短视频平台。上周，TikTok方面表示，拜登政府要求其中国持股者们出售手中的股份，否则该应用将面临在美国被封禁。

周受资为周四准备的讲稿中还写道：“只有在别无选择的情况下，封禁才是合适的。但是现在我们还有别的选择。”

《华尔街日报》分析指出，周受资此次作证是TikTok精心准备的一场博弈，目的是赢得美国政府的同意，争取在改善安全和保障的前提下继续运营，同时维持目前的所有权结构。

根据路透社报道，TikTok宣称已经投资15亿美元，用于所谓“德克萨斯计划”（Project Texas）的严格数据安全工作，试图说服美国议员和拜登政府支持这一计划。

2020年，美国海外投资委员会（CFIUS）曾经建议字节跳动出售TikTok美国业务。在时任总统特朗普的压力之下，TikTok曾经尝试和零售业巨头沃尔玛（Walmart）以及科技软件公司甲骨文（Oracle）达成出售交易，但是这一计划最终搁置。

两年多以来，TikTok一直在与美国海外投资委员会进行谈判，寻求就保护美国用户数据达成意向协议。该平台已经成立了一个专门负责数据安全业务的子公司USDS（TikTok U.S. Data Security），目前有将近1500名全职雇员，并且已经和甲骨文公司签约，由后者来负责储存TikTok的美国用户数据。

周受资为周四的听证会准备的讲稿中还提到，甲骨文公司已经开始检查TikTok的源代码，并且将以“前所未有的方式访问相关算法和数据模型”。

TikTok为何叫人上瘾?

周受資表示，该进程完成之后，“所有受到保护的美国数据将会置于美国法律保护之下，也会接受美国领导的安全团队的监控。在这一结构之下，中国政府是无法访问或者强制访问相关数据的”。

TikTok表示，从去年开始将新的美国用户数据传送到甲骨文公司的云服务器之后，该平台本月已经开始删除在弗吉尼亚州和新加坡数据中心的美国用户受保护数据，

根据周受资的证词，目前字节跳动公司60%的股份为全球投资者持有，包括贝莱德（Blackrock）、大西洋通用公司（General Atlantic）和红杉（Sequoia）等；20%的股份由公司创始人持有；另外还有20%是员工持股，其中“也包括数千名美国员工”。

本周一，TikTok表示其平台在美国每月有超过1.5亿名用户。此前在2020年，该平台提供的用户数量是1亿。根据周受资的讲稿，目前TikTok的普遍用户是过了大学年龄的成年人。

专家指出，虽然在美国国会彻底禁用TikTok的呼声很高，但是如果真要走出这一步，拜登政府恐怕还需要通过新法案来消除法律上的障碍。另外《华尔街日报》也指出，禁止这一颇受欢迎的视频应用也会带来政治风险，因为相比共和党来说，民主党更加依赖作为TikTok主流受众的年轻选民。

中国政府也曾就美国提议禁用TikTok，多次回应道「数据安全问题不应成为泛化国家安全概念、无理打压别国企业的工具」。

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（路透社、华尔街日报）

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