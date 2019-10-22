抖音存在国家安全隐患？美参议员要求彻查

（德国之声中文网）据路透社报道，在一封写给美国国家情报总监马奎尔（Joseph Maguire）的信函中，议员们对抖音收集用户数据并且中国审查机构是否可能看到美国用户看到的内容表示担忧。信中还称，抖音可能成为国外影响势力的目标。

美国共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）也向美国当局提出，应该对有关中国政府利用抖音进行政治审查的指控做出评估。

舒默和科顿在信中写道："单纯在美国境内，抖音的下载量就超过1.1亿，抖音是潜在的反情报威胁，我们不能对此忽视。"

舒默和科顿呼吁调查人员调查抖音搜集用户定位相关数据和其他敏感个人信息的问题。

据法新社报道，抖音在全球的用户量达到5亿。这一手机应用程序在过去两年呈爆炸式增长。用户可以在抖音平台制作发布60秒长的音乐视频。

抖音方面表示，美国用户的数据存储都在美国。但是参议员们认为，抖音的母公司字节跳动（ByteDance）受中国法律约束。参议员们认为，"中国法律可能会迫使公司支持且配合中国情报部门的工作"。

本月早些时间，共和党参议员卢比奥还曾要求美国海外投资委员会对北京字节跳动科技有限公司2017年收购美国Musical.ly公司一案进行调查。他质疑，为什么抖音上"只能看到几个有关香港抗议的视频，但香港的示威活动已经连续数月都是国际媒体关注的热点"。

抖音公司方面表示，中国对（美国境内）抖音上的内容没有管辖权，因为这款应用程序不是在中国使用。

抖音的发言人在给路透的声明指出，"中国政府并不要求抖音审查内容。显而易见的是，我们不会因存在香港抗议的内容而删除视频"。

这位发言人说，有关美国参议院们的要求，抖音没有更多的细节。她还说，"抖音致力于在美国打造成一个可信、负责的企业公民，包括配合国会和所有相关监管机构的工作"。

周五，抖音在其网页上公布了另外一份声明。声明中称，抖音不受包括中国在内的任何外国政府的影响。

抖音海外版TikTok.com的网页在中国无法打开。海外版的应用程序也无法在中国下载。在中国注册的手机用户也无法在海外版抖音上登陆。

自从美国情报部门发现，俄罗斯曾干预美国2016年总统大选，美国国内对于境外势力透过社交媒体干预影响大选的担忧不断增加。俄罗斯方面始终否认曾干预过美国2016年的总统大选。