 投资重点：大众瞄准电动汽车市场 | 经济纵横 | DW | 17.11.2018

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经济纵横

投资重点：大众瞄准电动汽车市场

从现在开始，大众集团将把三分之一的资金用于发展电动汽车。在未来五年内，这一德国汽车业巨头将为电动汽车、自动驾驶、出行服务和数字化领域投资440亿欧元。

Produktion vom VW E-Golf in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

大众在德累斯顿的车间

（德国之声中文网）德国大众汽车公司监事会周五宣布，该公司计划在截至2022年的五年时间里，为上述领域投资340亿欧元。这一投资额约占这个时期财政总支出的三分之一。 大众汽车集团首席执行官迪斯（Herbert Diess）在集团总部沃尔夫斯堡表示："我们将投资重点放在未来的移动领域，然后系统地实施相关战略"。

大众汽车公司董事会执行主席奥利弗·布鲁姆（Oliver Blume）证实，公司将把位于德国境内的三家工厂改为电动汽车生产基地。此外，大众还计划在东欧建立一个新工厂。

E-Golf Volkswagen VW (picture alliance/dpa/A.Burgi)

纯电动的大众E-高尔夫

大众企业委员会主席奥斯特罗（Bernd Osterloh）表示："我尤其感到自豪的是，大部分电动汽车能够在我们德国的工厂生产。"西欧志在成为除中国和美国之外引领电动汽车的先驱。

立即赢利

大众汽车公司的电动汽车发展目标是从一开始就取得赢利。赫伯特·迪斯解释说，由于规模庞大，大众汽车将成为全球最赢利的电动汽车制造商。大众汽车打算在未来十年的中期，在向电动汽车转型的过渡期间保持7％的回报率。

到2025年，电动汽车将占西欧全部汽车生产的五分之一。大众目前生产的以电力驱动的车型有6款，到2025年将超过50款。总计440亿欧元的投资金中，将有大约30亿欧元用于发展电动汽车交通。大众是否还将为欧洲的电池生产进行投资，目前尚未决定。

失业不可避免

据大众公司称，向电动汽车转型会造成部分就业岗位流失。因此，大众汽车公司不会保留其埃姆登和汉诺威工厂的合同工，而是建议他们转移到公司的其它生产基地。同时还将通过实行年老员工半日工作制的方法减少就业人数。但是公司监事会没有透露缩减员工的规模。

李京慧/雨涵（法新社、德新社）

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