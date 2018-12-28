 投资者仍青睐德国 中国除外 | 经济纵横 | DW | 31.12.2018

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经济纵横

投资者仍青睐德国 中国除外

本年度，中国汽车制造商吉利参股戴姆勒在德国引发争议。不过，德国企业尤其受到美国和英国投资人的青睐。

Tag der Deutschen Industrie - Peter Altmaier (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

德国联邦经济部长阿尔特迈尔：提高参股德企的门槛，必要时，政府有否决权

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对于来自中国的投资者来说，德国的投资环境变得更困难。目前，德国政府准备推出新的法规政策，限制境外企业在德国敏感行业的收并购行为。这是否说明德国对中国投资者已经开始关上大门呢？ (07.08.2018)

在德国联邦政府出手干预中国国有公司入股50Hertz后，德国中国商会干事长段炜接受德国之声采访时批评这一"至少是不公平"的做法并认为，一系列举动让人有理由怀疑，德国是否正在向贸易保护主义靠拢。 (31.07.2018)

德国联邦经济部长阿尔特迈尔证实政府动用否决权干预外资入股的门槛将降低，此举尤其针对中国企业。 (27.04.2018)

（德国之声中文网）海外投资人对德国企业的热情依旧。与此同时，中国企业的兴趣明显降温。这是安永（EY）和普华永道（PwC）这两家国际咨询及会计事务公司所作的一项调查报告得出的结论。根据《法兰克福汇报》上周四（12月7日）援引安永提供的数字所作的报道，今年，中企共并购或参股了34家德企。

报道称，这是5年来的最低值，并使最高峰2016年的一半。安永提供的数字显示，去年，中资收购行为共是54个，2016年尚有68个。

然而，总体上，德企继续受到外国投资人的追捧。普华永道相信，今年全年，外资收购行为在815 在 850个之间，其中，至11月中旬，确认所宣布的海外企业和金融投资人的收购项目为732个。与前些年一样，大多数投资人来自美国（129个交易）；英国位居第二（94个）；瑞士排名第三（86个）。数据显示，三分之一的交易由金融投资者实现。

永华普道专家罗伯茨（Steve Roberts）解释说，德企的这一相对吸引力当然受惠于欧洲其它地区的问题-首先是南欧各国的债务危机，然后是英国的退盟公投结果，但除此之外，德国企业在境外投资人那里享有讲信用的名声。

安永称，中企对德企的兴趣暂时不会增加。负责中国业务的安永高管孙毅对《法兰克福汇报》表示，来年，相关数字会保持稳定，"还需要一段时间，才会再度出现小幅上升。"

根据初步统计，2018年，交易金额从上一年的137亿美元降至102亿美元；吉利所有人李书福入股戴姆勒就占了其中的约80亿。

圣诞节前不久，德国联邦政府提高了对外国投资人在德收购的门槛，以预防间谍行为并保护本国知识产权。为此，柏林修改了对外经济法规，降低了联邦政府被允许干预投资人在敏感领域参股行为的门槛。这一规定只涉及来自欧盟之外的投资人。尽管负责此事的联邦经济部强调指出，"这不是针对中国的法律"，但是，中国投资人的收购计划一直让联邦政府颇感不安。

凝炼／李鱼（德新社）

 

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