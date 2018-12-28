投资者仍青睐德国 中国除外

（德国之声中文网）海外投资人对德国企业的热情依旧。与此同时，中国企业的兴趣明显降温。这是安永（EY）和普华永道（PwC）这两家国际咨询及会计事务公司所作的一项调查报告得出的结论。根据《法兰克福汇报》上周四（12月7日）援引安永提供的数字所作的报道，今年，中企共并购或参股了34家德企。

报道称，这是5年来的最低值，并使最高峰2016年的一半。安永提供的数字显示，去年，中资收购行为共是54个，2016年尚有68个。

然而，总体上，德企继续受到外国投资人的追捧。普华永道相信，今年全年，外资收购行为在815 在 850个之间，其中，至11月中旬，确认所宣布的海外企业和金融投资人的收购项目为732个。与前些年一样，大多数投资人来自美国（129个交易）；英国位居第二（94个）；瑞士排名第三（86个）。数据显示，三分之一的交易由金融投资者实现。

永华普道专家罗伯茨（Steve Roberts）解释说，德企的这一相对吸引力当然受惠于欧洲其它地区的问题-首先是南欧各国的债务危机，然后是英国的退盟公投结果，但除此之外，德国企业在境外投资人那里享有讲信用的名声。

安永称，中企对德企的兴趣暂时不会增加。负责中国业务的安永高管孙毅对《法兰克福汇报》表示，来年，相关数字会保持稳定，"还需要一段时间，才会再度出现小幅上升。"

根据初步统计，2018年，交易金额从上一年的137亿美元降至102亿美元；吉利所有人李书福入股戴姆勒就占了其中的约80亿。

圣诞节前不久，德国联邦政府提高了对外国投资人在德收购的门槛，以预防间谍行为并保护本国知识产权。为此，柏林修改了对外经济法规，降低了联邦政府被允许干预投资人在敏感领域参股行为的门槛。这一规定只涉及来自欧盟之外的投资人。尽管负责此事的联邦经济部强调指出，"这不是针对中国的法律"，但是，中国投资人的收购计划一直让联邦政府颇感不安。

凝炼／李鱼（德新社）