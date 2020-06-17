投资"潜力股"！德国政府入股疫苗研发公司

（德国之声中文网）德国政府将参股图宾根生物技术公司CureVac。联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）、CureVac公司及其主要投资方Dievini周一宣布了这一消息。Dievini是SAP创始人迪特马·霍普（Dietmar Hopp）的一家控股公司，拥有CureVac公司80％的股份。参股后的联邦政府将不会对公司的经营政策施加任何影响。

SAP公司创始人霍普对生物技术领域进行大规模投资

德国复兴信贷银行将投资3亿欧元购买CureVac公司23％的股份。CureVac公司目前正在研究新冠病毒疫苗。据称美国政府也对投资该生物技术公司表示过兴趣，一度成为媒体关注的焦点。有媒体报道说，特朗普总统愿为该公司投入大笔资金，以确保美国率先获得疫苗。CureVac公司驳回了这些报道。霍普在新闻发布会上也做了相应表态。

正在研发的疫苗达160种

联邦经济部长阿尔特迈尔在一次临时召开的新闻发布会上说，CureVac的技术具有为广大民众开发新疫苗和药物并将其投放市场的潜力。参股该公司是联邦政府推行的工业战略的一部分。

CureVac是竞相研发新冠疫苗的公司之一。公司创始人霍普说，"生物技术的重要性得到国家的认可，以及通过早期研究如今发展成为重要工业领域并得到资助，为此他感到非常高兴。政府希望通过参股为该公司提供资金保障。

上周末，德国、法国、意大利和荷兰宣布与制药公司阿斯利康达成一项目标类似的协议。四个国家希望以此来保障能够获得4亿剂研发成功的疫苗。

根据安永（EY）审计和咨询公司的一项调查研究，目前制药行业研发的新冠疫苗超过160种。除此之外，还有240种可能有助于减轻新冠感染者症状的治疗药物。这些制剂中最著名的是来自吉利德科学公司的瑞德昔韦。该药物最初是针对埃博拉和马尔堡病毒研发的，但未能通过临床使用的最后一关。目前对该药物正在进行第3阶段的检测，以确定是否可以获准在新冠疫情期间投入使用。

研发的疫苗失败率占97％

对这种原本为治疗其它疾病研发的药物进行的投资是可控的。但是用于研究新制剂或新疫苗的成本则要高得多。而且成功或失败的不确定系数很大，风险也很高。或许这也是促使联邦政府参股为CureVac生物技术公司提供更多财政空间的原因。

其他国家的政府也为从事疫苗研发工作的公司投入大量资金。因为在为研发工作进行风险投资的同时，还必须建立生产能力，以便可以迅速大规模生产可能的药物和疫苗，并将其分发到全世界。

生命科学领域的专家亚历山大·纽肯（Alexander Nuyken）说："疫苗或药剂的安全有效性无法保障。我们估计，目前正在测试的疫苗中，97％的疫苗以失败告终。"最后能够真正投入治疗目的仅剩下三、四种。

研究费用增加盈利也将可观

根据安永咨询公司的调查结果，去年全球21家最大型制药公司的研发费用显着增加。据称接受调查的公司在研究新疗法和制剂方面的投资增加了14％。今年这一趋势可能会继续，尤其是各公司都在寻找能够防治新冠病毒的疫苗。

2018年出现小幅下滑的所有全球大型制药公司去年都获得显著增长，无论是营业额、利润还是研究经费的支出同时上涨。 安永（EY）咨询公司的施图尔茨（Gerd Stürz）表示："一个重要的信息是，在新冠危机发生之前的一年中，制药行业已经获得大幅度增长。"

在2018年利润略有下降之后，制药公司去年的税前利润增长了约12％。 大型制药公司的销售额也实现了两位数的增长。

正如所有行业观察家一致认为的那样，新冠疫苗研发竞赛的获胜者将能够获取巨额利润。 因此，类似于联邦政府参股CureVac公司这样的投资，很有可能在不久的将来就获得回报。