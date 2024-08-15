投资“未来领域”：印总理莫迪见富士康董事长

印度总理莫迪与富士康董事长刘扬伟会晤，商谈该公司的投资计划。不久前，在中国有最大苹果代工厂的富士康宣布在河南投资10亿元，包括布局电动车制造和固态电池项目。

（德国之声中文网）印度总理莫迪周三（8月14日）与富士康董事长刘扬伟会晤，磋商富士康的投资计划。

莫迪在X平台发布二人会晤的照片，表示他向刘扬伟强调印度“在未来领域提供的良机”。莫迪还写道，二人就富士康在印度卡纳塔克邦、泰米尔纳德邦和安得拉邦的投资计划进行了很好的磋商。



莫迪希望富士康从中国向印度扩张，帮助人口第一大国印度向经济价值链上游转移。

路透社6月还曾报道称，富士康在泰米尔纳德邦的主要iPhone工厂将已婚女性排除在招聘范围之外。

富士康承认在2022年的招聘做法中存在纰漏，称已经采取应对措施，但“强烈驳斥存在招聘歧视的指控”。

近些年来，富士康在印度扩张，生产iPhone以及其它智能手机品牌产品，并有计划生产AirPods耳机以及芯片。

尽管如此，去年7月，富士康退出与印度韦丹塔集团（Vedanta）的合资企业。该项目价值195亿美元，旨在生产半导体。这使莫迪的印度芯片产业计划受挫。

据路透社报道，富士康在印度为员工提供食宿以及约200美元的月薪。而在中国的招聘广告显示，富士康郑州工厂iPhone生产线工人每月可赚400-800美元。

富士康冲突折射中国“清零”困境 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

富士康投资河南“新事业”

据中国《每日经济新闻》报道，7月24日，富士康母公司鸿海发布公告，富士康科技集团将在河南郑州投资10亿元，建设“新事业”总部大楼。该项目涉及总部管理、研发、战略产业发展、供应链管理等七大中心，还将布局电动车制造和固态电池项目。

《河南日报》报道，7月22日，河南省政府与富士康董事长刘扬伟在郑州签署战略合作协议。省长王凯表示，希望富士康坚定投资河南信心。王凯还出席了在郑州航空港区举行的富士康新事业系列投资项目启动暨新能源汽车试制中心开工仪式。

本周三（8月14日），富士康公布今年第二季度净利润跃升6%，原因是人工智能服务器的需求强劲增长。

据法新社报道，作为中国最大的民营领域雇主，富士康此前宣布从电子组装向其它领域扩张的雄心，大力投资向人工智能技术市场进军，并转型为“综合场景平台提供商”。

去年10月，富士康宣布将与美国芯片巨头英伟达合作创建“人工智能工厂”——即强大的数据处理中心，推动下一代产品的生产。

此外，富士康还寻求将制造业供应链多样化，而不仅局限于中国大陆。中国三年严格的新冠清零政策以及中美关系紧张对富士康的生产造成冲击。

富士康首席财务官黄德才表示，该公司在东南亚、欧洲、北美和南美的24个国家拥有205个基地，有调整全球产能的灵活性，满足不同客户及生产需求的能力，与其它竞争者相比存在优势。

（综合报道）

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