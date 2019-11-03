投资、合作：中国意欲在希腊大展身手

（德国之声中文网）希腊和中国关系如此亲密，这在过去实属罕见：上个星期，希腊的保守派总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）才刚带领着庞大的经济代表团访问了中国，希腊还是第二届进博会的主宾国之一。

而这个周日，雅典的红地毯又要铺开，迎接来访的中国国家主席习近平。根据媒体报道，双方将签署有关农业、技术创新、电信、旅游、文化和司法等领域的16项合作协议。此外，中国的两家大型国有银行--中国银行和工商银行的雅典分行也即将挂牌营业。

"我们对商业合作持开放态度"是希腊总理米佐塔基斯最爱说的格言。这位保守党领袖特别强调自己对经济界的友好态度，他计划把希腊的企业税降低30%，还要加快速度推进长期陷入停滞的私有化进程。比较亲政府的媒体则不断报道这些领域的成就：美国对靠近土耳其边境具有重要战略地位的亚历山德鲁波利斯港十分感兴趣；以色列瞄准了希腊的军工企业；而德国能源巨头RWE则有意入股希腊电力供应商DEH，等等。

不过这次轮到北京了："在过去六个月里，所有的合作项目都得以显著推进"，希腊-中国经济合作商会主席普洛瓦塔斯（Fotis Provatas）表示。而两家中国大银行在雅典开设分行，也是这些进展中的重要部分，因为据普洛瓦塔斯对德国之声记者表示，"来自中国的投资商总是愿意到已经有中资银行开设分支机构的地方去"。

比雷埃夫斯港--重要象征意义

不过在吸引中国投资方面还有很大上升空间：目前中国在希腊的投资，在其对欧洲投资总额当中占到的比例还不到1%。而具有巨大潜力的项目就是比雷埃夫斯港，从2016年以来中远集团（COSCO）掌握了该港的多数股份。希腊最大的港口成为亚欧之间的集装箱海运中转站。下周一，习近平将和米佐塔基斯一起视察比雷埃夫斯港。

中国希望扩大投资规模，但是雅典并非总是和其想法一致。比如根据雅典《每日新闻报》（Kathimerini）的报道，中国提出的成立一家大型游艇造船厂的建议，就遭到拒绝，显然希腊方面还是要顾及本土企业。

此外，关于扩大集装箱港口的吞吐量，这方面的进展也十分缓慢。尽管如此，雅典国际关系研究所主任菲利斯（Konstantinos Filis）对德国之声表示："中远集团在比雷埃夫斯的投资是一个成功案例。"这位政治学者认为，最重要的是中国遵守欧洲法律规定，比如在就业者权益保护方面。

希腊-中国经济合作商会主席普洛瓦塔斯认为，坚持维护欧洲规范是符合希腊利益的；因为正因为希腊是个相对较小的国家，除此之外没有更好的手段去保护自己不受强者欺凌。政治学者菲利斯也强调了遵守欧盟规范的重要性："过去匈牙利在与中国打交道的过程中曾经尝试绕开欧盟规范，结果遇到了很多麻烦。我们绝不能重蹈覆辙。"同时他也表示能够理解希腊进一步靠近中国的举动：希腊急需投资和新鲜资金，而目前从欧洲其它国家那里，希腊人除了得到一些安抚认可的话语之外，很少能得到实实在在的好处。

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面向中国的"黄金签证"

对于中国的投资者来说，希腊房地产市场也具有一定吸引力。根据所谓的"黄金签证"规定，非欧盟公民凡是在希腊购买价值25万欧元以上的房产，就可获得五年的居留许可。没有任何一个国家可以这么轻而易举地提供来往欧洲的入境自由。据悉已经有5000名中国公民从这一政策中受益--而且这个人数还会继续增加。这会是一个新的商业模式吗？普洛瓦塔斯表示，尽管对中国抱有深深的好感，但他还是对此持有疑虑："能够和应该为希腊的经济增长做出贡献的，不应该是购买房地产，而首先应该是能够促进生产力的投资。"