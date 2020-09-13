投资协议签不签?欧中峰会难题多

（德国之声中文网）此次视讯峰会想要实现的一个重要目标就是：双方商定出一个尽快达成欧中投资协定的计划。在峰会还在召开的时候，新华社就引述中方消息称，中欧领导人“确认加快中欧投资协定谈判、实现年内完成谈判目标”。

然而，参与会晤的欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)却在会后表示，如果北京想要让欧方觉得，这份协议值得在年底前签署，“中国就必须在市场对等开放等方面有所进展”。她在新闻发布会上说，欧洲市场对中国企业是开放的，所以欧洲企业理应在中国市场也获得同等的待遇。冯德莱恩还认为，在双方争议的中国产能过剩、行业补贴方面，中方近期“很遗憾几乎没有任何进展”。她期待中国国家主席习近平能够在这些方面起到推动作用。

默克尔：中方很想签协议

到目前为止，欧中双方就投资协定已经进行了超过6年的协商谈判。从欧盟一方来看，中国应该在市场准入以及可持续发展等问题上做出更多的让步，并以此作为进一步谈判贸易协议的前提条件。

欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)也在新闻发布会上表示，欧方在会晤中很明确地告诉了习近平，欧盟不会继续被利用。“欧盟要做竞技手，而不是当其他人的竞技场。我们要求更加公平的贸易关系，我们需要更加平衡的欧中关系，这意味着对等原则。”

与会的欧盟轮值主席国德国总理默克尔也说，欧方在会晤中向习近平施压，要求中方在投资协定谈判中有所切实进展。她说：“我们需要公平竞争关系。”默克尔还对媒体表示，目前欧中投资协议陷入停顿，“这是国际谈判中的正常现象。欧洲和中国对协议都有着各自的期待，也有着各自不愿意让步的地方。好在双方都有相应的政治意愿，而中方签署这份协议的政治意愿今天体现得尤其明显。”

人权议题难有共识

此次欧中视讯峰会上，欧盟代表还会谈及香港特别行政区目前的局势。今年7月初，港区国安法通过并开始执行。这部法律受到来自香港内外诸多严厉的批评与质疑。

欧洲理事会主席米歇尔强调，中国必须要保护香港的自由与人权。默克尔则说，双方需要就新疆、西藏、香港等问题开展真诚的对话。她还透露，在会晤中，面对欧方在人权问题上的表态，“习近平只是重申了中方观点，这与我们欧洲的观点当然有所不同。”她承认，双方在此次视讯峰会上确实没能在人权议题上取得多少共识。

除了香港问题，欧盟代表也会在峰会上谈到南中国海的紧张局势。另外，欧盟一方还会向中方呼吁在今年晚些时间举行人权对话。

德国受威胁民族协会（GfbV）在欧中视讯峰会召开之际呼吁欧盟国家在人权问题上对待中国采取一致的态度，在必要的情况下抵制2022年北京冬奥会。该协会负责人德里乌斯（ Ulrich Delius）在周一举行的一场抗议活动上提出：“默克尔的理解政策应该给尊重人权和欧洲价值观且不畏于冲突的政策让位。”

据天主教新闻通讯社报道， 德国受威胁民族协会、世界维吾尔大会、国际声援西藏组织、 伊力哈木·土赫提倡议以及香港人在德国联合会等多家组织周一在德国联邦总理府门外举行示威活动，抗议中国国内迫害人权的现象。

此外，新华社消息称，双方还同意就气候、环境、数字化等议题建立高级别对话机制，在这些领域加强伙伴关系。

文山/洪沙/达扬 （德新社、法新社、天主教新闻通讯社）

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