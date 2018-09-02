投资下一代，哪国政府最舍得砸钱？

（德国之声中文网）世界银行本周四（10月11日）发布了最新的"人力资本指数"（The Human Capital Index），衡量各国对年轻一代教育和健康等方面的投资情况，评估各国儿童未来的生产力潜能。指数结果可以督促各国政府更有效地投资教育和医疗保健。

世界银行在巴厘岛举行会议的时候公布了这项指数排名。名列前三的国家都在亚洲，依次是新加坡、韩国和日本。接着是香港、芬兰、爱尔兰和澳大利亚。跻前10的还有瑞典、荷兰和加拿大。

指数对157个国家进行了调查，德国排名第11，美国排在第24位，中国第46位。排名的后半部分大多是非洲国家。世界银行行长金墉（Jim Yong Kim）说，发展中国家不应该把投资基础建设放在投资教育的前面。

促进经济增长的明智投资

世界银行指出，一些国家往往没有把教育和健康方面的投资列入到重点，然而这两个领域都会促进高质量经济增长，也与经济发展息息相关。金墉在新闻发布会上说，全球四分之一的年轻人面临"长期营养不良以及会导致发育迟缓疾病的风险。"

他强调，这会长久地影响孩子的认知发展、学校表现和未来收入："如果一个国家的孩子成年后没有办法满足未来工作场所的需求，那么这个国家就会发现自己无法雇用自己的公民，无法增加其产出，在国际平台上缺少经济竞争力。"

他还说，人力资本是促进长期、包容性经济增长的最明智投资。该指数显示，全球有56%的儿童因为缺乏政府投资，导致其在一生中丧失半数的潜在收入所得。

世界银行行长金墉在发言时提到了最近不久上映的一部电影Crazy Rich Asians（一译《摘金奇缘》），电影故事发生地点在新加坡。他指出，50年前的新加坡并不是一个有许多亚洲富豪的地方，当时的新加坡，公民识字率不高，现在在这份指数中名列前茅是因为该国政府承担起责任，指定了一个目标，并尝试各种方式达到这个目标。

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世界银行指出，因为获得了全面的教育并享有良好的健康保障，新加坡的儿童在成长过程中可以实现88％的人力潜能。

"人力资本指数"排行计算有三个重要指标：新生儿存活率、健康程度以及预期的教育程度，分值在0和1之间。如一个国家得分为0.5，表示个人在未来将可能损失一半的经济潜力，对GDP构成影响。位于第一的新加坡有0.88的分值、韩国和日本大约在0.84、香港.82、芬兰0.81、美国0.76、中国0.67。

文木 / 凝炼（法新社、德新社、世界银行网站等）